Τραγουδίστρια ψέκασε πόδι συνεπιβάτη της σε πτήση

Μία πρωτότυπη ενέργεια της τραγουδίστριας της κνάτρι, Τζέσι Τζέιμ Ντέκερ, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. Η Ντέκερ κατέγραψε τη στιγμή που ψέκαζε το πόδι ενός συνεπιβάτη της κατά τη διάρκεια πτήσης, το οποίο είχε τοποθετηθεί στο κάθισμά της και, όπως ανέφερε η ίδια, μύριζε απαίσια. Το περιστατικό πυροδότησε εκτεταμένες συζητήσεις και διαφορετικές απόψεις μεταξύ των εκατομμυρίων ακολούθων της.

Το περιστατικό εν πτήσει

Η Τζέσι Τζέιμ Ντέκερ βρέθηκε αντιμέτωπη με μία δυσάρεστη κατάσταση μέσα σε αεροπλάνο, όταν ένας συνεπιβάτης της τοποθέτησε το πόδι του στο κάθισμά της. Η τραγουδίστρια περιέγραψε την οσμή ως «απαίσια», γεγονός που την οδήγησε να αναλάβει δράση. Στο βίντεο που δημοσίευσε, φαίνεται να ψεκάζει το πόδι του αγνώστου, μία κίνηση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Η ίδια η Ντέκερ σημείωσε στο βίντεο ότι «το πόδι κάποιου μυρίζει απαίσια μέσα στο αεροπλάνο», δίνοντας το στίγμα του προβλήματος που αντιμετώπισε. Η ενέργειά της καταγράφηκε και αναρτήθηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου διατηρεί μία ενεργή κοινότητα 4,4 εκατομμυρίων followers.

Η ανάρτηση στο Instagram και η «δημοσκόπηση»

Μετά την πράξη της, η Τζέσι Τζέιμ Ντέκερ επέλεξε να μοιραστεί το στιγμιότυπο με τους ακολούθους της, συνοδεύοντάς το με μία ερώτηση που λειτουργούσε ως πρωτότυπη δημοσκόπηση. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια έγραψε: «πριν αρχίσετε να μου επιτίθεστε… Εσείς τι θα κάνατε;».

Αυτή η ερώτηση άνοιξε τον διάλογο και προσκάλεσε τους followers της να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και αντιδράσεις σε μία παρόμοια κατάσταση. Η δημοσίευση, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις του κοινού σε θέματα ευγένειας και προσωπικού χώρου σε δημόσιους χώρους όπως τα αεροπλάνα.

Οι αντιδράσεις των followers

Η πλειονότητα των χρηστών που σχολίασαν την ανάρτηση της Ντέκερ εμφανίστηκαν επικριτικοί απέναντι στη συμπεριφορά του αγνώστου συνεπιβάτη που τοποθέτησε το πόδι του δίπλα στη θέση της τραγουδίστριας. Πολλοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την έλλειψη σεβασμού και την απρεπή στάση.

«Πόσο θράσος έχουν ορισμένοι άνθρωποι!», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Θα έκανα ακριβώς το ίδιο!!! Θα ψέκαζα το βρομερό πόδι!!!». Υπήρξε και η άποψη ότι ο συνεπιβάτης θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από την πτήση, με έναν τρίτο χρήστη να υποστηρίζει: «Έπρεπε να τον είχαν απομακρύνει από το αεροπλάνο».

Η άποψη πρώην αεροσυνοδού

Μεταξύ των σχολίων ξεχώρισε και αυτό μιας πρώην αεροσυνοδού, η οποία μοιράστηκε την εμπειρία και την άποψή της για παρόμοια περιστατικά. Η ίδια τόνισε την ανάγκη για σεβασμό στον χώρο του αεροπλάνου και στους συνεπιβάτες.

«Ως πρώην αεροσυνοδός, όταν έβλεπα ανθρώπους να βάζουν τα πόδια τους πάνω στα μπράτσα των καθισμάτων, τους έλεγα αμέσως να σταματήσουν», ανέφερε. Πρόσθεσε, δε, με έμφαση: «Δεν είναι το σπίτι τους. Πρέπει να σέβονται το αεροπλάνο και τους ανθρώπους γύρω τους. Είναι πραγματικά αηδιαστικό. Εγώ θα του είχα χτυπήσει το πόδι με τον αγκώνα μου».

Αμφισβητήσεις για την ταυτότητα του συνεπιβάτη

Παρά την έντονη συζήτηση, υπήρξαν και ορισμένοι χρήστες που εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με το αν το πόδι που ψέκασε η Ντέκερ ανήκε πράγματι σε έναν άγνωστο συνεπιβάτη. Κάποιοι υπέθεσαν ότι μπορεί να ήταν το πόδι του συζύγου της, του πρώην παίχτη του NFL, Έρικ Ντέκερ.

«Πείτε μου ότι αυτό είναι το πόδι του Έρικ και όχι κάποιου εντελώς αγνώστου!», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Υποθέτω ότι είναι το πόδι του Έρικ; Είσαι υπερβολικά γλυκιά για να το κάνεις αυτό σε έναν άγνωστο…». Ένας τρίτος χρήστης εξέφρασε την ελπίδα να ήταν ο σύζυγός της, δηλώνοντας: «Ελπίζω να είναι ο σύζυγός σου. Εγώ θα είχα αλλάξει θέση!».

Με πληροφορίες από: Enikos