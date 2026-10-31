Νέα στοιχεία για τον θάνατο της Λόρεν Μπένετ, τραγουδίστριας του «Party Rock Anthem»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο της Λόρεν Μπένετ, της τραγουδίστριας που έγινε γνωστή και από το «Party Rock Anthem». Η 36χρονη καλλιτέχνιδα βρέθηκε νεκρή στις 29 Μαΐου, στην περιοχή Μέοφαμ του Κεντ, στην Αγγλία, όπου είχε γεννηθεί και μεγαλώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, ο θάνατός της αποδίδεται σε αυτοκτονία, ενώ ήδη από τον Ιούνιο είχε ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τις συνθήκες της απώλειάς της.

Τα νέα δεδομένα για τον θάνατο

Η σορός της Λόρεν Μπένετ εντοπίστηκε από δύο πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, βρέθηκε από τον επί χρόνια σύντροφό της, τον χορευτή και ηθοποιό Κένι Γουόρμολντ, καθώς και από τον πατέρα της, Ρίτσαρντ Μπένετ. Η τραγουδίστρια ήταν μόλις 36 ετών τη στιγμή του θανάτου της.

Η επίσημη έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της ξεκίνησε τον Ιούνιο. Οι Αρχές, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, φέρονταν να εξετάζουν ήδη από τον Ιούλιο το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας ως την πιθανότερη αιτία.

Η ανακοίνωση των G.R.L.

Ο θάνατος της Λόρεν Μπένετ έγινε ευρύτερα γνωστός στις 6 Ιουλίου, όταν οι πρώην συνεργάτιδές της από το συγκρότημα G.R.L. προχώρησαν σε μια δημόσια ανάρτηση. Η Έμαλιν Εστράδα, η Νατάσα Σλέιτον και η Πόλα βαν Όπεν αποχαιρέτησαν τη φίλη και συνεργάτιδά τους με ένα προσωπικό μήνυμα, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη.

Στην ανάρτησή τους, οι τρεις γυναίκες ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει και δεν μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια πόσα σήμαινε για εμάς». Επιπλέον, τόνισαν πως θα κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις, το γέλιο και την αγάπη που μοιράστηκαν μαζί της, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της είχε αγγίξει πολλούς ανθρώπους.

Η δημόσια τοποθέτηση του πατέρα της

Μετά την απώλεια της κόρης του, ο Ρίτσαρντ Μπένετ είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Λόρεν τους τελευταίους μήνες της ζωής της. Ο πατέρας της τραγουδίστριας είχε αναφέρει ότι λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, η Λόρεν είχε παρουσιάσει μια «σοβαρή αντίδραση σε συνταγογραφούμενο φάρμακο».

Ωστόσο, δεν είχε αποκαλύψει ποιο ήταν το συγκεκριμένο σκεύασμα που είχε προκαλέσει αυτή την αντίδραση. Οι δηλώσεις του έριξαν φως σε πτυχές της κατάστασης της υγείας της Λόρεν Μπένετ πριν από τον θάνατό της.

Δυσαρέσκεια για το εθνικό σύστημα υγείας

Ο Ρίτσαρντ Μπένετ είχε εκφράσει επίσης έντονη δυσαρέσκεια για τη φροντίδα που, όπως υποστήριζε, έλαβε η κόρη του από το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι αναφορές του υποδηλώνουν προβληματισμό για την υποστήριξη που προσφέρθηκε στην Λόρεν κατά την περίοδο των δυσκολιών που αντιμετώπιζε.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο πατέρας της τραγουδίστριας είχε προσθέσει: «Ως οικογένεια, σταθήκαμε όλοι στο πλευρό της και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τη στηρίξουμε», αναδεικνύοντας την προσπάθεια της οικογένειας να σταθεί δίπλα της στις δύσκολες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Topontiki