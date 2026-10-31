Η φωτεινή Πετρογιάννη στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η Φωτεινή Πετρογιάννη αποφάσισε να μπει από νωρίς στο χριστουγεννιάτικο κλίμα, καθώς σε λιγότερο από δύο μήνες θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Η γνωστή δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι το βράδυ του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου του 2026, συγκεντρώθηκε με την οικογένειά της στο σαλόνι του σπιτιού τους. Σκοπός τους ήταν να μετατρέψουν τον χώρο στην πιο γιορτινή γωνιά, ξεκινώντας τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η έναρξη του εορταστικού κλίματος

Η Φωτεινή Πετρογιάννη, γνωστή στο κοινό, επέλεξε να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την εορταστική περίοδο αρκετά νωρίτερα από το συνηθισμένο. Με τα Χριστούγεννα να απέχουν λιγότερο από δύο μήνες, η απόφασή της να στολίσει το δέντρο της οικογένειάς της σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τις γιορτές στο σπίτι της.

Η κίνηση αυτή της δημοσιογράφου δείχνει την επιθυμία της να δημιουργήσει μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, προετοιμάζοντας το σπίτι της για την υποδοχή των Χριστουγέννων. Η οικογένειά της συμμετείχε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, μετατρέποντας τον στολισμό σε μια κοινή δραστηριότητα.

Οικογενειακή συνεργασία στον στολισμό

Το βράδυ του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου 2026, η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο σύζυγός της Μιχάλης Ρουμπής και ο γιος τους, συγκεντρώθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού τους. Η διαδικασία του στολισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου έγινε μια οικογενειακή υπόθεση, με τον καθένα να αναλαμβάνει τον δικό του ρόλο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η δημοσιογράφος, διακρίνεται ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής, να έχει αναλάβει το αρχικό στάδιο του στολισμού. Συγκεκριμένα, τοποθετούσε τα φωτάκια στο δέντρο, εξασφαλίζοντας ότι όλα θα είναι έτοιμα για το επόμενο βήμα. Η Φωτεινή Πετρογιάννη παρακολουθούσε και βιντεοσκοπούσε από τον καναπέ, περιμένοντας να αναλάβει δράση μαζί με τον γιο της για τον υπόλοιπο στολισμό.

Το βίντεο στο Instagram

Η Φωτεινή Πετρογιάννη επέλεξε να μοιραστεί αυτή την προσωπική στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το βίντεο κατέγραφε τη διαδικασία προετοιμασίας του χριστουγεννιάτικου δέντρου, δίνοντας μια εικόνα από το σπίτι της κατά τη διάρκεια αυτής της εορταστικής δραστηριότητας.

Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, η δημοσιογράφος έγραψε: «Loading… Πρώτα ο μπαμπάς βάζει τα λαμπάκια και μετά εμείς στολίζουμε το δέντρο». Αυτή η περιγραφή ανέδειξε τη σειρά των εργασιών και την ομαδική προσπάθεια της οικογένειας για να ολοκληρωθεί ο στολισμός του δέντρου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα

Με τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου να έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου, η Φωτεινή Πετρογιάννη και η οικογένειά της έχουν θέσει σε λειτουργία την αντίστροφη μέτρηση για την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου. Η κίνηση αυτή δημιουργεί μια αίσθηση προσμονής και χαράς, καθώς οι γιορτές πλησιάζουν.

Η οικογένεια Πετρογιάννη-Ρουμπή δείχνει να απολαμβάνει τις προετοιμασίες, μετατρέποντας τον στολισμό σε μια ευχάριστη οικογενειακή παράδοση. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι τους έχει ήδη αρχίσει να γίνεται πιο εορταστική, προμηνύοντας την άφιξη των Χριστουγέννων.

Με πληροφορίες από: Newsit