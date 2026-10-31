Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος μίλησε για την τηλεοπτική του επιστροφή και τα social media

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος επέστρεψε στην τηλεόραση, συμμετέχοντας στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ». Με αφορμή αυτή την τηλεοπτική του παρουσία, ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και στον Ανδρέα Θεοδώρου, όπου αναφέρθηκε τόσο στον ρόλο του στη σειρά όσο και σε προσωπικές του απόψεις για τη ζωή και τη δουλειά του.

Ο ρόλος του στο «Κάμπινγκ»

Μιλώντας για τον χαρακτήρα που υποδύεται στη σειρά «Κάμπινγκ», ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος τον περιέγραψε ως έναν «πολύ κανονικό άνθρωπο». Τόνισε ότι πρόκειται για «έναν από εμάς, έναν μέσο άνθρωπο», ο οποίος βιώνει πίεση και άγχος. Ο ηθοποιός σημείωσε ότι ο χαρακτήρας του «τρέχει συνεχώς και νιώθει ότι η ζωή τον πιέζει».

Ο ίδιος χαρακτήρας αγαπάει τα παιδιά του και προσπαθεί να βάλει τη ζωή του σε τάξη, παρόλο που στην πραγματικότητα βρίσκεται σε «απόλυτη ακαταστασία». Μέσα σε αυτή την αστάθεια, ο ρόλος του Παπασπηλιόπουλου αποφασίζει να προβεί σε μια πράξη που δεν θα έκαναν πολλοί: να «αρπάξει τα χρήματα και να μπλέξει πολύ άσχημα τον εαυτό του». Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι ο χαρακτήρας του δεν έχει σκεφτεί καθόλου τις συνέπειες των πράξεών του, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ επιπόλαιο και πολύ απεγνωσμένο», γεγονός που τον οδηγεί να κάνει «τη μία βλακεία πίσω από την άλλη».

Η στάση του απέναντι στις συμβουλές

Σε ερώτηση σχετικά με το αν δίνει συμβουλές στους συναδέλφους του, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ήταν σαφής. Δήλωσε ότι «δεν συμβουλεύει ποτέ». Εξήγησε ότι είναι πρόθυμος να απαντήσει σε ερωτήσεις που μπορεί να του θέσει κάποιος, εφόσον βέβαια γνωρίζει την απάντηση, αλλά δεν υιοθετεί τη θέση του συμβουλάτορα. «Δεν μου αρέσει αυτή η θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι η προσέγγισή του είναι να προσφέρει πληροφορίες ή απόψεις μόνο όταν του ζητηθούν συγκεκριμένα και μόνο αν έχει την απαραίτητη γνώση. Αυτή η στάση αντανακλά την επιθυμία του να μην παρεμβαίνει στις επιλογές των άλλων, εκτός αν η συνδρομή του είναι άμεσα ζητούμενη και εφικτή.

Η ζωή χωρίς social media

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος παραδέχτηκε επίσης ότι δεν διαθέτει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν έχω social media», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θεωρεί τον εαυτό του «έναν ήσυχο άνθρωπο». Αυτή η επιλογή τον κρατάει μακριά από τις διαδικτυακές συζητήσεις και τα σχόλια του κοινού.

Εξέφρασε την άποψη ότι δεν γνωρίζει «τι λέει ο κόσμος, τι σκέφτεται» και ότι δεν επιθυμεί να το γνωρίζει. Παρόλο που θα ήθελε να αρέσει η δουλειά του στο κοινό, για τον ίδιο η επιτυχία ορίζεται διαφορετικά. «Επιτυχία είναι να μ’ αρέσει η δουλειά μου», τόνισε, υπογραμμίζοντας την προσωπική του ικανοποίηση ως βασικό κριτήριο.

Political correct και κωμωδία

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο ζήτημα του political correct και το κατά πόσο αυτό έχει επηρεάσει την κωμωδία. Για τον ίδιο, η επίδραση αυτή δεν είναι περιοριστική. «Για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί δεν ένιωσα ποτέ ότι με περιορίζει σε κάτι», ανέφερε ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Διευκρίνισε ότι δεν έχει καμία διάθεση να κάνει «μια κωμωδία που κοροϊδεύει». Έκανε μια διάκριση μεταξύ του political correct και της σάτιρας, εξηγώντας ότι η σάτιρα «δεν κοροϊδεύει, αλλά σατιρίζει». Όταν κάποιος σατιρίζει, «γίνεται εριστικός, γίνεται έντονος, καυτηριάζει πράγματα», ενώ στην περίπτωση της δικής τους δουλειάς στη σειρά, «εμείς δεν κάνουμε σάτιρα, δεν σατιρίζουμε κανέναν άνθρωπο».

Με πληροφορίες από: Newsit