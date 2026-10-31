Η ηθοποιός Κλέλια Ρένεση παραχώρησε συνέντευξη στο For You του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, όπου αναφέρθηκε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στις προσωπικές της επιλογές. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Ντέρτι» στον ΑΝΤ1 εξέφρασε ανοιχτά όσα την απασχολούν στην καθημερινότητα, τονίζοντας πως της «σφίγγεται το στομάχι» με την αδικία που παρατηρεί γύρω της. Επίσης, μίλησε για την ανάγκη της να αποδρά από το αστικό περιβάλλον και να αναζητά τη ζωντάνια στη φύση.

Επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές επιλογές

Η Κλέλια Ρένεση, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Ντέρτι» που προβάλλεται στον ΑΝΤ1, μοιράστηκε λεπτομέρειες για τον τρόπο που διαχειρίζεται το πρόγραμμά της. Ανάμεσα στις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα γυρίσματα, η ηθοποιός επιδιώκει να βρίσκει εναλλακτικές επιλογές για τις αποδράσεις της. Αυτές οι στιγμές είναι απαραίτητες για την ίδια, καθώς της επιτρέπουν να αποφορτιστεί και να διατηρήσει την ισορροπία της.

Στη συνέντευξή της, η Κλέλια Ρένεση τόνισε τη σημασία των προσωπικών επιλογών στη ζωή ενός ανθρώπου. Ανέφερε ότι δεν είναι όλες οι καταστάσεις γύρω μας αποτέλεσμα των επιλογών μας, καθώς κάποιος μπορεί να έχει γεννηθεί σε μια περιοχή ή σε μια οικογένεια που του προκαλεί δυσφορία. Η ίδια διευκρίνισε ότι αυτές οι συγκεκριμένες καταστάσεις δεν συμβαίνουν σε εκείνη, αλλά τις αναφέρει γενικότερα ως παραδείγματα που μπορούν να «σφίξουν το στομάχι».

Η αδικία και η βία που την απασχολούν

Η ηθοποιός δεν δίστασε να εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία για όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «μου σφίγγεται το στομάχι με τη βία γύρω, με την οικονομική βία, τη φτώχεια». Αυτές οι διαπιστώσεις την επηρεάζουν έντονα, οδηγώντας την να μην μπορεί να δηλώσει ότι είναι «μια χαρά» με την τρέχουσα κατάσταση.

Η Κλέλια Ρένεση παρατηρεί τις καταστάσεις και τους ανθρώπους γύρω της, και η αδικία είναι ένα θέμα που την απασχολεί ιδιαίτερα. Η ίδια δεν μπορεί να αδιαφορήσει μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα, καθώς αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει την ενόχλησή της για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί της.

Το αστικό πρόβλημα και η γκρίζα πραγματικότητα

Ένα από τα θέματα που απασχολούν έντονα την Κλέλια Ρένεση είναι το αστικό πρόβλημα. Σε κάθε ευκαιρία, προσπαθεί να απαλλαγεί από τις εικόνες που συνδέονται με αυτό. Η ηθοποιός εξέφρασε την απογοήτευσή της για την εικόνα που βλέπει στην πόλη, περιγράφοντας τα πράγματα ως «γκρίζα».

Η παρατήρηση των ανθρώπων αποτελεί για την ίδια μια συνήθεια, και αυτό που αντικρίζει στην πόλη δεν της αρέσει. «Οι άνθρωποι είναι σκυφτοί, περπατάνε με το βλέμμα κάτω», σημείωσε. Της λείπει να βλέπει «φλογοβόλα μάτια να καίνε από ένα όνειρο, από μια λαχτάρα, από μια αγάπη», ένα θέαμα που, όπως δήλωσε, είναι πολύ σπάνιο.

Η φυγή στη φύση και η αναζήτηση έμπνευσης

Λόγω της δυσφορίας της με το αστικό περιβάλλον, η Κλέλια Ρένεση δηλώνει ότι δεν θέλει να ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο, περνάει κατευθείαν στη φύση, την οποία θεωρεί πηγή διδασκαλίας και ζωντάνιας. «Η φύση από μόνη της διδάσκει και δίνει ζωντάνια σε όλα», υπογράμμισε.

Εκτός από τη φύση, η ηθοποιός βρίσκει έμπνευση στους ανθρώπους και στις ιστορίες που έχουν να πουν. Της αρέσει να ακούει και να παρατηρεί, ανακαλύπτοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους στοιχεία που την τροφοδοτούν και την εμπνέουν τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στην καλλιτεχνική της πορεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis