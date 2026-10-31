Η γνωστή ηθοποιός Κλέλια Ρένεση παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεοπτική εκπομπή «For You» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην καθημερινότητά της ως μητέρα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, καθώς και στη στάση της απέναντι σε μια πιθανή συντροφική σχέση. Παράλληλα, μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και τις συνεργασίες που έχει κάνει στον χώρο της υποκριτικής.

Η καθημερινότητα ως μητέρα και η βοήθεια

Η Κλέλια Ρένεση περιέγραψε την καθημερινότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσον αφορά στη φροντίδα της κόρης της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, βρίσκεται συνεχώς από πάνω, τονίζοντας: «Είμαι από πάνω. Είμαι και μόνη. Είμαι από πάνω πάνω».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η μητέρα της ζει κοντά της και προσφέρει βοήθεια «όσο μπορεί», ωστόσο διευκρίνισε ότι αυτή η βοήθεια δεν αφορά το καθημερινό πλαίσιο, όπως το μαγείρεμα, το διάβασμα του παιδιού ή την συνεχή παρουσία. Για τις ώρες που η ίδια απουσιάζει, έχει προσλάβει ένα άτομο που πληρώνεται για να κρατάει την κόρη της. Η ίδια τόνισε πως είναι αυτή που «κρατάει τις Θερμοπύλες», παίρνοντας όλες τις αποφάσεις και αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη: «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, εγώ έχω τα γένια, εγώ έχω τα χτένια. Εγώ το πληρώνω το έργο».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι πιο δύσκολο να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί σε σχέση με το να έχει έναν σύντροφο, η Κλέλια Ρένεση απάντησε πως δεν μπορεί να συγκρίνει, καθώς δεν έχει βιώσει την άλλη κατάσταση. Ωστόσο, σημείωσε ότι έχει δει περιπτώσεις όπου η κατάσταση είναι πιο δύσκολη όταν υπάρχει ασυνεννοησία σε ένα ζευγάρι σχετικά με τις επιλογές για το παιδί. Υπογράμμισε ότι το κύριο ζήτημα σε μια σχέση είναι η ευθύνη που μοιράζεται.

Η θέση του συντρόφου στη ζωή της

Η Κλέλια Ρένεση εξήγησε τη θέση που θα μπορούσε να έχει ένας σύντροφος στη ζωή της, τονίζοντας ότι ενώ θα ήθελε να έχει κάποιον στο πλευρό της, αυτό δεν θα σήμαινε ότι θα μοιράζονταν το μεγάλωμα του παιδιού της. «Βεβαίως, αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά ποτέ δεν θα είναι μοίρασμα του μεγαλώματος του παιδιού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ηθοποιό, ένας σύντροφος που θα έμπαινε στη ζωή της θα είχε ως ρόλο να στηρίξει εκείνη, τις επιλογές της και το πλαίσιο που έχει δημιουργήσει. Ανέφερε πως ο σύντροφος θα μπορούσε να αγαπήσει το παιδί της, αλλά αυτή η σχέση θα ήταν «επί της ουσίας λόγω εμού». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι αν η συντροφική σχέση σταματούσε, δεν θα συνεχιζόταν και η σχέση του συντρόφου με το παιδί. «Εγώ είμαι ο αγωγός που τα ενώνει όλα. Πάλι εγώ», υπογράμμισε.

Επαγγελματικές επιλογές και κριτήρια

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Κλέλια Ρένεση αναφέρθηκε στις επαγγελματικές της επιλογές και τη στάση της απέναντι στην επικαιρότητα. Δήλωσε ότι δεν έχει αγωνίες σχετικά με το να βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο. «Δεν έχω τέτοιες αγωνίες. Τη δουλειά αυτή την κάνω γιατί μ’ αρέσει το ταξίδι της», είπε, προσθέτοντας ότι είναι γενικότερα «ταξιδιάρα» και της αρέσει το ταξίδι μέσα στον ρόλο.

Τα βασικά της κριτήρια για την επιλογή μιας δουλειάς είναι πρώτα απ’ όλα να της αρέσει η γραφή και ο ρόλος. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο για την ίδια είναι οι συνεργάτες, τόσο αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες όσο και αυτοί που είναι μπροστά. «Θέλω να ξέρω με ποιους θα δουλέψω», τόνισε, επισημαίνοντας τη σημασία των καλών συνεργατών. «Περνάς δέκα ώρες την ημέρα, Φαίη, μαζί τους. Είναι αστείο. Είναι παραπάνω από τη μισή σου ζωή», συμπλήρωσε απευθυνόμενη στην παρουσιάστρια.

Δύσκολες συνεργασίες και η στάση της

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι κατά καιρούς έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, έχει ζοριστεί και έχει καταπιεστεί σε συνεργασίες της. Ωστόσο, εξήγησε τον τρόπο που διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις. Περιμένει να λήξει η χρονιά και το συμβόλαιο, προκειμένου να θέσει επί τάπητος τους προβληματισμούς της.

Αν οι προβληματισμοί της δεν μπορούσαν να λυθούν «ανθρώπινα έτσι απλά», τότε αποχωρούσε, αλλά πάντα ολοκλήρωνε τη συνεργασία της. Αυτή η προσέγγιση δείχνει τη δέσμευσή της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ακόμα και κάτω από πίεση.

Προβληματισμοί για τη βία και την φτώχεια

Πέρα από τα προσωπικά και επαγγελματικά της ζητήματα, η Κλέλια Ρένεση αναφέρθηκε και σε ευρύτερους κοινωνικούς προβληματισμούς που την απασχολούν. Δήλωσε ότι δεν είναι όλες οι καταστάσεις γύρω μας επιλογές μας, φέρνοντας ως παραδείγματα το να γεννηθεί κάποιος σε μια περιοχή ή οικογένεια που του «σφίγγει το στομάχι».

Αν και διευκρίνισε ότι αυτά δεν συμβαίνουν σε εκείνη προσωπικά, εξέφρασε την ανησυχία της για τη βία γύρω της, την οικονομική βία και τη φτώχεια, καταστάσεις που της «σφίγγουν το στομάχι».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit