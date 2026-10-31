Ο Πέτρος Κωστόπουλος παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη, μιλώντας για άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής. Ο πρώην άντρας των media φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Love Debate by Lagios» με τον Γιώργο Λάγιο, στο Flash. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος αποκάλυψε πως έχει κάνει χρήση χαπιού για να μπορέσει να πραγματοποιήσει ερωτική πράξη με μία γυναίκα.

Η αποκάλυψη για τη χρήση χαπιού

Ο Πέτρος Κωστόπουλος κλήθηκε να απαντήσει ευθέως στην ερώτηση σχετικά με τη χρήση χαπιών για την ενίσχυση της ερωτικής του ζωής. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι «προφανώς» έχει πάρει χάπι για να κάνει έρωτα, όχι μία αλλά παραπάνω φορές.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η χρήση αυτή συνέβη όταν βρισκόταν σε κατάσταση ψυχολογικού στρες. Εξέφρασε την απορία του για τις στατιστικές και τους ανθρώπους που γνωρίζει, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν έχουν πάρει ποτέ, σχολιάζοντας πως «γύρω στα 50 εκατομμύρια χάπια που έχουν ξοδευτεί στην Ελλάδα πρέπει να τα έχω πάρει εγώ».

Οι ηλικιακές διαφορές και οι λόγοι χρήσης

Ο πρώην εκδότης έκανε μια διάκριση ως προς την ηλικία των χρηστών των συγκεκριμένων χαπιών. Θεωρεί ότι το να πάρει κάποιος ένα τέτοιο χάπι μετά τα 50 του χρόνια αποτελεί μια «υγιή διαδικασία», καθώς ο οργανισμός μπορεί να «κοκομπλοκάρει».

Ωστόσο, τόνισε ότι το «χοντρό πρόβλημα» είναι όταν τα χάπια αυτά τα παίρνουν αγόρια νεαρής ηλικίας, συγκεκριμένα στην αναλογία 18-35 ετών. Για αυτή την ηλικιακή ομάδα, η χρήση γίνεται για ψυχολογικούς και όχι για οργανικούς λόγους, όπως εξήγησε.

Ψυχολογικοί παράγοντες και αλλαγή ρόλων

Ο Πέτρος Κωστόπουλος απέδωσε την τάση των νεότερων ανδρών να καταφεύγουν σε τέτοια βοηθήματα στην ψυχολογική τους κατάσταση. Υποστήριξε ότι οι νέοι άντρες «κομπλάρουν» απέναντι στις γυναίκες, καθώς φοβούνται ότι δεν θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ένα κορίτσι που φαίνεται «πολύ σέξι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το κόμπλεξ οφείλεται στην αλλαγή των ρόλων των δύο φύλων, η οποία τρομάζει τον «πιτσιρικά» που βλέπει τις γυναίκες να εμφανίζονται με έναν διαφορετικό τρόπο. Η χρήση του χαπιού γίνεται έτσι για να αντιμετωπιστεί ο φόβος της ανεπάρκειας.

Οι απόψεις για το φλερτ και τους «κακοποιητικούς τύπους»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε και στο «κεφάλαιο» του φλερτ. Μίλησε για άντρες που χαρακτηρίζονται ως «κακοποιητές», οι οποίοι «χουφτώνουν» και δεν ξέρουν να φλερτάρουν, περιγράφοντάς τους ως «σαν γύφτοι» που λένε «μ@@α@@α» και «χουφτώνουν την γκ@@@ν@».

Διευκρίνισε ότι τέτοιοι «κακοποιητικοί τύποι» δεν υπάρχουν μόνο στη σόουμπιζ, αλλά και σε καθημερινές δουλειές, όπως στο σούπερ μάρκετ ή σε εμπορικά καταστήματα, όπου οι γυναίκες έχουν «πολύ μικρότερη εξουσία». Ωστόσο, εξέφρασε την αντίθεσή του στο να χαρακτηρίζεται κάποιος κακοποιητικός επειδή θα πλησιάσει μια γυναίκα σε ένα μπαρ και θα της πει «κουκλάρα σε βρίσκω».

Προσωπικές αντιμετωπίσεις

Τέλος, ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε μια αναφορά σε περιόδους της ζωής του κατά τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος με διάφορες καταστάσεις. Αν και η συνέντευξη δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτές τις περιόδους, ο ίδιος τις ανέφερε ως μέρος των προσωπικών του εμπειριών.

Με πληροφορίες από: Newsit