Η Ιωάννα Παππά έδωσε μία νέα συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε σε προσωπικά ζητήματα που την απασχολούν, όπως η μητρότητα σε ώριμη ηλικία και η απώλεια της μητέρας της. Παράλληλα, μοιράστηκε τις σκέψεις της για την επαγγελματική της πορεία και την εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μητρότητα στα 42

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα εξομολογήθηκε ότι έγινε μητέρα στην ηλικία των 42 ετών. Όπως υπογράμμισε, όταν δεν τίθεται ιατρικό ζήτημα, δηλαδή να είναι επικίνδυνο για το παιδί ή τη μητέρα, και οι επιστημονικές ενδείξεις επιτρέπουν την προχώρηση, τότε δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία το επιθυμήσει. Η ηθοποιός τόνισε πως τα πράγματα στη ζωή δεν έρχονται πάντα προγραμματισμένα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ιωάννα Παππά εξήγησε τη φιλοσοφία της σχετικά με την απόφαση να γίνει μητέρα, τονίζοντας ότι η επιστήμη παίζει καθοριστικό ρόλο. Η δήλωσή της αυτή υπογραμμίζει την προσωπική της προσέγγιση σε ένα θέμα που απασχολεί πολλές γυναίκες.

Η οδυνηρή απώλεια της μητέρας

Η Ιωάννα Παππά μίλησε με ειλικρίνεια για την απώλεια της μητέρας της, χαρακτηρίζοντάς την οδυνηρή. Εξομολογήθηκε ότι η απώλεια παίρνει χρόνο και αφήνει πάντα ένα κενό που δεν μπορεί να κλείσει. Η ίδια πιστεύει ότι δεν την ξεπερνάς ποτέ πραγματικά.

Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να καταφέρει να βγει από ένα «τούνελ» μετά την απώλεια της μητέρας της, καθώς, όπως είπε, «σε ταρακουνά η απώλειά τους πολύ συθέμελα». Για να επανέλθει κανείς και να ξαναβρεί τις ισορροπίες του, χρειάζεται πολύ χρόνο και βοήθεια. Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητο να δει κανείς την απώλεια «κατάματα» και να την αποδεχτεί. Από τη μητέρα της, προσπαθεί να διατηρεί και η ίδια μια τρυφερότητα, αγάπη, στοργή και αγκαλιά, στοιχεία που είχε λάβει από εκείνη.

Επιλογές καριέρας και φοβίες

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο, ίσως να είχε κάνει διαφορετικές επιλογές σε κάποια πράγματα που δεν μπορούσε να τα κάνει παράλληλα. Ανέφερε ότι είχε ένα «κράτημα» και μια «φοβία» να εκτεθεί παραπάνω. Ως παράδειγμα έφερε την πιθανότητα να παίξει σε ένα βιντεοκλίπ ενός γνωστού τραγουδιστή, κάτι που της είχε τύχει.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Ιωάννα Παππά σημείωσε ότι πάντα ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Ξεκίνησε ερασιτεχνικά, κάτι που την οδήγησε πολύ ομαλά σε αυτόν τον χώρο από το σχολείο ακόμα, χωρίς να έχει άλλη σκέψη. Επίσης, ανέφερε ότι ασχολήθηκε λίγο με το σχέδιο, αλλά ευτυχώς τα πράγματα δεν ήρθαν όπως θα ήθελε σε αυτόν τον τομέα.

Η διαχείριση της εικόνας στα social media

Σχετικά με την εικόνα της στα social media, η Ιωάννα Παππά υπογράμμισε ότι δεν επεξεργάζεται τις φωτογραφίες της. Προτιμά να βλέπει τον εαυτό της πιο κοντά στην πραγματική του εικόνα, αν και αναγνώρισε ότι άλλοι μπορεί να προτιμούν κάτι διαφορετικό για τους ίδιους.

Θεωρεί «μεγάλη παγίδα» το να ανεβάζει κανείς οτιδήποτε ή να κάνει επεξεργασία βασιζόμενος στα σχόλια που θα προκαλέσει. Παράλληλα, η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν νιώθει άβολα με τα αρνητικά σχόλια που ενδεχομένως να δέχεται.

Με πληροφορίες από: Newsit