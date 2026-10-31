Κρίνο και αγκάθι: Ο Μήτρος μαθαίνει ότι ο Γιάννος είναι γιος του εν μέσω ανατροπών

Τα προσεχή επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι», επιφυλάσσουν σημαντικές ανατροπές και εκπλήξεις για τους τηλεθεατές. Μια εξομολόγηση για ένα ψέμα συντρίβει τον Στέλιο, ενώ ο Πέτρος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Παράλληλα, η αποκάλυψη της Λεμονιάς στον Μήτρο ότι ο Γιάννος είναι γιος της αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις οικογένειες.

Η συντριβή του Στέλιου από ένα παλιό ψέμα

Εξελίξεις πυροδοτούνται από την αποκάλυψη ενός παλιού ψέματος, το οποίο απειλεί να διαταράξει τις ισορροπίες μεταξύ των οικογενειών. Ο Πέτρος, κυριευμένος από ενοχές, λαμβάνει την απόφαση να αποκαλύψει στον Στέλιο την αλήθεια γύρω από την εικόνα.

Η ομολογία του Πέτρου πέφτει σαν κεραυνός στον Στέλιο. Ο τελευταίος συνειδητοποιεί ότι για δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια ζούσε βασισμένος σε μία ιστορία που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Αυτό το ψέμα είχε καθορίσει τις επιλογές του και είχε οδηγήσει στη διάλυση της οικογένειάς του.

Το δίλημμα του Στέλιου και η δραματική τροπή

Παρά το μέγεθος της εξαπάτησης που αντιλαμβάνεται, ο Στέλιος αδυνατεί να καταδώσει τον Πέτρο στον Γεροδήμο. Πριν προλάβει να αποφασίσει τον τρόπο διαχείρισης των όσων έμαθε, τα γεγονότα παίρνουν μια δραματική τροπή.

Ο Πέτρος χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και πέφτει σε γκρεμό. Εντοπίζεται βαριά τραυματισμένος και μεταφέρεται εσπευσμένα σε κλινική, όπου οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η μάχη για τη ζωή του Πέτρου

Ο Γεροδήμος φτάνει στην κλινική εμφανώς αναστατωμένος, αναζητώντας απαντήσεις για την κατάσταση της υγείας του Πέτρου. Ωστόσο, η ενημέρωση που λαμβάνει δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Πέτρος δύσκολα θα επιβιώσει από τα σοβαρά τραύματά του.

Την ίδια στιγμή, η Λαμπρινή σπεύδει κοντά του για να τον στηρίξει. Η κατάσταση του Πέτρου παραμένει κρίσιμη, με τις επόμενες ώρες να είναι καθοριστικές για την έκβαση της μάχης που δίνει.

Μυστικά του παρελθόντος και ο θάνατος του Ηλία

Παράλληλα με τα παραπάνω, η Λεμονιά καταβάλλει προσπάθειες να ξεδιαλύνει τα γεγονότα που αφορούν τη νύχτα του θανάτου του Ηλία. Απευθύνεται στον Μήτρο, ο οποίος προσπαθεί να την καθησυχάσει, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ξεφύγει από τις δικές του αναμνήσεις.

Στο μυαλό του Μήτρου επιστρέφουν τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, όταν ο Ηλίας ανακάλυψε την αλήθεια για τη γυναίκα του και οδηγήθηκε στον θάνατο. Αυτό το γεγονός σηματοδότησε την αρχή μιας τραγωδίας που δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ένα ψέμα καταδίκασε τον Μάρκο και σημάδεψε οριστικά τον Θωμά.

Νέες υποψίες και αναζήτηση στοιχείων

Εν τω μεταξύ, η Λαμπρινή παρατηρεί τον Μήτρο να φεύγει κρυφά από τη στάνη, γεγονός που την οδηγεί σε υποψίες ότι την απατά. Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο έντασης στις ήδη τεταμένες σχέσεις των χαρακτήρων.

Ο Στέλιος βρίσκεται μπροστά σε μια νέα αποκάλυψη, αυτή τη φορά σχετικά με τον θάνατο του Ηλία. Μια επίσκεψη της Λεμονιάς στον τάφο του αποδεικνύεται καθοριστική, καθώς ο Στέλιος την ακούει να αναφέρεται στον εραστή της. Τα λόγια της γεννούν σοβαρές υποψίες και τον ωθούν να αναζητήσει στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αλήθεια πίσω από τον θάνατο.

Με πληροφορίες από: Newsit