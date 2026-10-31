Η Κατερίνα Λιόλιου κουτούλησε τον Σάκη Ρουβά επί σκηνής στην πρεμιέρα τους

Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πρεμιέρα της Κατερίνας Λιόλιου και του Σάκη Ρουβά, το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου. Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στο νυχτερινό κέντρο Enastron, όπου κατά τη διάρκεια ενός χορευτικού, η τραγουδίστρια κουτούλησε τον συνεργάτη της στο πρόσωπο. Το στιγμιότυπο, που καταγράφηκε σε βίντεο, προσέφερε μια στιγμή έκπληξης αλλά και γέλιου στο κοινό.

Το ξεκίνημα των εμφανίσεων στο Enastron

Οι Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς εγκαινίασαν τη συνεργασία τους επί σκηνής, πραγματοποιώντας την πρεμιέρα τους στο νυχτερινό κέντρο Enastron. Η βραδιά αυτή, που σηματοδότησε την έναρξη των κοινών τους εμφανίσεων, έλαβε χώρα το βράδι της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου. Το κοινό είχε συγκεντρωθεί για να απολαύσει το πρόγραμμα των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι ανέβηκαν στην πίστα για να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης.

Οι προετοιμασίες για την πρεμιέρα ήταν εντατικές, με τους δύο τραγουδιστές να έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια και χορό. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, με τους θαμώνες να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις κινήσεις και τις ερμηνείες των καλλιτεχνών, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό από την πρώτη κιόλας στιγμή της συνεργασίας τους.

Η στιγμή του απρόοπτου επί σκηνής

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, και συγκεκριμένα ενώ οι δύο καλλιτέχνες χόρευαν στην πίστα, συνέβη ένα μικρό «ατύχημα». Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς δοκίμαζαν διάφορες χορευτικές φιγούρες, προσπαθώντας να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα. Σε μια από αυτές τις φιγούρες, η τραγουδίστρια πέρασε ανάμεσα από τα πόδια του Σάκη Ρουβά.

Τη στιγμή που η Κατερίνα Λιόλιου σηκώθηκε από αυτή τη θέση, η κίνησή της είχε ως αποτέλεσμα να κουτουλήσει τον Σάκη Ρουβά στο πρόσωπο. Το περιστατικό αυτό, αν και απρόσμενο, συνέβη εντελώς τυχαία κατά τη διάρκεια της χορευτικής τους εκτέλεσης, προκαλώντας μια στιγμιαία έκπληξη στους παρευρισκόμενους και στους ίδιους τους καλλιτέχνες.

Η αντίδραση των καλλιτεχνών και η συνέχεια

Αμέσως μετά το κουτούλημα, η Κατερίνα Λιόλιου ξέσπασε σε γέλια, αντιμετωπίζοντας το απρόοπτο με εμφανές χιούμορ. Η αντίδρασή της έδειξε ότι το περιστατικό δεν την επηρέασε αρνητικά, αλλά το αντιμετώπισε με ευχάριστη διάθεση. Παρά το μικρό «ατύχημα», η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να χορεύει, διατηρώντας τον ρυθμό και την ενέργεια του χορευτικού.

Αντίστοιχα, και ο Σάκης Ρουβάς, παρά το χτύπημα στο πρόσωπο, συνέχισε να χορεύει κανονικά, δείχνοντας τον επαγγελματισμό του. Οι δύο καλλιτέχνες δεν άφησαν το περιστατικό να διακόψει τη ροή του προγράμματός τους. Λίγο αργότερα, έπιασαν ξανά τα μικρόφωνά τους και ξεκίνησαν και πάλι το τραγούδι, συνεχίζοντας την ψυχαγωγία του κοινού χωρίς περαιτέρω διακοπές.

Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok

Το απρόοπτο αυτό στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς καταγράφηκε σε βίντεο από έναν θαμώνα που βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο. Ο θαμώνας δημοσίευσε το εν λόγω βίντεο στην πλατφόρμα του TikTok, καθιστώντας το περιστατικό γνωστό και σε ένα ευρύτερο κοινό. Η δημοσίευση του βίντεο επέτρεψε σε πολλούς να δουν τη στιγμή του κουτουλήματος και την αυθόρμητη αντίδραση των δύο τραγουδιστών.

Η διάδοση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά των καλλιτεχνών, οι οποίοι αντιμετώπισαν με χαμόγελο και επαγγελματισμό ένα απρόβλεπτο γεγονός επί σκηνής. Το βίντεο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στην πρεμιέρα της Κατερίνας Λιόλιου και του Σάκη Ρουβά.

Με πληροφορίες από: Topontiki