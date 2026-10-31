Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Από το άγχος της μητρότητας στις καθυστερήσεις του γάμου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προχώρησε σε μία εξομολόγηση για το κεφάλαιο της μητρότητας, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις της για το παρελθόν και το παρόν. Παράλληλα, το μοντέλο αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται γύρω από τον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, εξηγώντας τους λόγους που δυσχεραίνουν τις προετοιμασίες. Η συνέντευξη δόθηκε στο περιοδικό ΟΚ!, όπου και μίλησε για τα σχέδιά τους.

Η εξομολόγηση για τη μητρότητα

Μιλώντας στον Νίκο Γεωργιάδη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κλήθηκε να απαντήσει αν νιώθει έτοιμη αυτή την περίοδο της ζωής της να γίνει μητέρα. Η ίδια σημείωσε πως στο παρελθόν την απασχολούσε το άγχος ότι δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο και ότι δεν ήταν ψυχολογικά προετοιμασμένη για να αποκτήσει ένα παιδί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Δεν μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμουν ανοιχτή σε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αγχωνόμουν ότι δεν είχα χρόνο, ότι δεν ήμουν ψυχολογικά έτοιμη, ότι μου συνέβαιναν διάφορα και δεν ένιωθα καλά». Ωστόσο, η στάση της έχει αλλάξει, καθώς πλέον δηλώνει ανοιχτή σε αυτό το ενδεχόμενο. «Νομίζω τώρα αρχίζω να νιώθω πιο κοντά σε αυτό. Δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Αν είναι θέλημα Θεού, με χαρά να έρθει», είπε, ενώ με χιούμορ πρόσθεσε: «Εγώ θα ήμουν, το GNTM θα ήταν; Θα μου κρατούσε το μωρό η Ζεν και η Μπέττυ».

Οι καθυστερήσεις στον επικείμενο γάμο

Σχετικά με τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις ετοιμασίες. Ο βασικός λόγος που τους περιορίζει είναι ο χρόνος, καθώς δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν τα σχέδιά τους για το μυστήριο και τη δεξίωση.

Η ίδια περιέγραψε την αρχική της αντίδραση μετά τον αρραβώνα της, δηλώνοντας: «Εγώ είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ που αρραβωνιάστηκα σκέφτηκα ότι θα το καταλάβαιναν κιόλας αφού φορούσα δαχτυλίδι, οπότε το είπα μόνη μου. Τι το ήθελα, από τότε με ρωτάνε πότε θα παντρευτώ». Ωστόσο, η έλλειψη χρόνου έχει καταστήσει δύσκολη την υλοποίηση των ετοιμασιών.

Ο προσωπικός χαρακτήρας του μυστηρίου

Το ζευγάρι επιθυμεί ο γάμος του να έχει έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα. Όπως δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, «Θέλουμε να το κάνουμε οι δυο μας με αγάπη, να είναι κάτι πολύ προσωπικό, για λίγους και καλούς». Για να μπορέσει το μυστήριο να γίνει σωστά, απαιτείται ένας από τους δύο, ή και οι δύο, να κάνουν πίσω στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις για ένα διάστημα.

Αυτό το περιθώριο, όμως, δεν υπάρχει αυτή την περίοδο. «Δυστυχώς, δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε πίσω αυτή τη περίοδο», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία να συνδυάσουν τις απαιτητικές επαγγελματικές τους ζωές με τις προετοιμασίες ενός γάμου που οραματίζονται ως κάτι ιδιαίτερο και προσωπικό.

Χορευτικό στη δεξίωση;

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ένα χορευτικό με τον Γιάννη Καραβασάνη στη δεξίωση του γάμου τους, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε με χιούμορ. «Και αυτό είναι μεγάλη τάση τελευταία», σχολίασε αρχικά, αναφερόμενη στη δημοτικότητα των χορευτικών σε γάμους.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί για το δικό τους γάμο. «Χορευτικό σίγουρα δεν θα κάνουμε, μην σου πω ότι δεν θα χορέψουμε καν, γιατί ο Γιάννης ντρέπεται πάρα πολύ και δεν θα άντεχε να τον κοιτάζουν εκατό άτομα», δήλωσε, προσθέτοντας μια χιουμοριστική νότα στις δηλώσεις της.

Με πληροφορίες από: Topontiki