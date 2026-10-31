Η «Σύγκρουση» κάνει πρεμιέρα στο MEGA: Ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ με μυστήριο και ανατροπές

Το συγκλονιστικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, στις 22:10, στο MEGA. Η σειρά, που αποτελείται από 8 επεισόδια, υπόσχεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές με την ιστορία της. Κεντρικό της θέμα είναι ένα τροχαίο δυστύχημα που γεννά πολλά ερωτήματα, καθώς ένας άνδρας κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του.

Το μυστήριο πίσω από το δυστύχημα

Η «Σύγκρουση» εξερευνά το δίλημμα ανάμεσα στο ατύχημα και το έγκλημα, καθώς κάθε στοιχείο που έρχεται στο φως δημιουργεί νέα ερωτήματα. Η αλήθεια γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη, ανατρέποντας συνεχώς όσα θεωρούνται βέβαια. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν ο πρωταγωνιστής είναι αθώος ή ένοχος.

Καθώς η υπόθεση ξετυλίγεται, οι τηλεθεατές καλούνται να αποφασίσουν αν ο κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει όσα συνέβησαν στο τροχαίο δυστύχημα ή αν κατηγορείται άδικα. Η σειρά περιπλέκεται όσο προχωρά, γεμάτη μυστήριο, αμφιβολίες και απρόβλεπτες ανατροπές. Το κοινό θα κληθεί να κρίνει αν πίσω από τις κατηγορίες κρύβεται ένας ένοχος που πρέπει να καταδικαστεί ή ένας αθώος που πρέπει να δικαιωθεί.

«Ίχνη στην άσφαλτο»: Η αρχή της ιστορίας

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς φέρει τον τίτλο «Ίχνη στην άσφαλτο» και μας μεταφέρει σε ένα βροχερό βράδυ, όπου ένα αυτοκίνητο προσκρούει σε μια κολόνα. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό, καθώς μια γυναίκα, η Εύα, χάνει τη ζωή της, αφήνοντας πίσω της πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ο οδηγός του οχήματος, Φίλιππος Ράπτης, επιζεί του δυστυχήματος, φέροντας ωστόσο τραύματα.

Οι γονείς της Εύας, συντρόφου του Φίλιππου, τον κατηγορούν ευθέως πως προκάλεσε σκόπιμα το δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο της κόρης τους. Η κατηγορία αυτή αποτελεί τον πυρήνα της δικαστικής διαμάχης που ακολουθεί.

Η υπεράσπιση και τα αντικρουόμενα στοιχεία

Την υπεράσπιση του Φίλιππου Ράπτη αναλαμβάνει η νεαρή δικηγόρος Άννα Καλογήρου. Η δικηγόρος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίπλοκη υπόθεση, καθώς καλείται να διαχειριστεί αντικρουόμενες μαρτυρίες και αμφιλεγόμενα στοιχεία που περιπλέκουν την κατάσταση. Ο Φίλιππος, από την πλευρά του, παραδέχεται την ευθύνη του ως οδηγός του μοιραίου οχήματος.

Ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά την πρόθεση να σκοτώσει την Εύα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς των γονέων της. Καθώς η Άννα Καλογήρου προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από το δυστύχημα, ένα απροσδόκητο στοιχείο έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο την ήδη δύσκολη υπόθεση, δημιουργώντας νέες ανατροπές στην εξέλιξη της ιστορίας.

Το πολυπληθές καστ της σειράς

Το καστ της σειράς «Σύγκρουση» περιλαμβάνει ένα σύνολο γνωστών και ταλαντούχων ηθοποιών, οι οποίοι θα ενσαρκώσουν τους χαρακτήρες αυτής της ιστορίας μυστηρίου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Δημήτρη Καπουράνη και Ελίζα Σκολίδη.

Στο πλευρό τους βρίσκονται επίσης οι Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης και Ναταλία Σουίφτ. Το καστ συμπληρώνουν οι Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς και Κωνσταντίνα Μεσσίνη, οι οποίοι συνθέτουν το σύνολο των προσώπων που θα ζωντανέψουν την «Σύγκρουση».

Με πληροφορίες από: Newsit