«Ουλές»: Η Ema Stain παρουσιάζει τον πρώτο της δίσκο

Το Gazzetta ανακάλυψε και άκουσε τον πρώτο δίσκο της ράπερ Ema Stain, με τίτλο «Ουλές». Η παραγωγή του άλμπουμ ανήκει στον Reddy A, και σηματοδοτεί την είσοδο της καλλιτέχνιδας στη δισκογραφία. Η Ema Stain παρουσιάζει ένα έργο που χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη φωνή και έναν ξεχωριστό τρόπο παράδοσης των ρίμων της, αφήνοντας μια ανεπεξέργαστη και δυναμική υπογραφή στον χώρο του ραπ.

Η ταυτότητα της Ema Stain

Το όνομα της ράπερ, Ema Stain, φέρει έναν αέρα αγωνιστικότητας, μαχητικότητας και εξεγερσιαστικού πνεύματος. Η φωνή της, σε συνδυασμό με τον τρόπο που παραδίδει τις ρίμες της και το delivery στην ραπ καθομιλουμένη, φέρει μια «γρατζουνισμένη» υπογραφή, δεμένη με το ανεπεξέργαστο στοιχείο. Αυτά τα χαρακτηριστικά την καθιστούν ξεχωριστή, καθώς δεν χρειάζεται τίποτα άλλο πέρα από το μπιτ του DJ και το «τρέξιμο» της φωνής της για να «χώσει» στη σκηνή.

Η Ema Stain επιδεικνύει μια συμπεριφορά που της επιτρέπει να ισοπεδώνει τον δικό της φόβο, αλλά και τους φόβους των ακροατών της. Όταν κάποιος την ακούει να ραπάρει, αντιλαμβάνεται αμέσως την καθαρότητα του φωνητικού και λεκτικού της περιεχομένου. Η έκταση που καταλαμβάνει με τη φωνή της είναι μεγάλη, καθώς επιδιώκει κάθε στίχος να «σκάσει» στο αυτί και στο συναίσθημα του ακροατή, αφήνοντας το αποτύπωμά του.

Το «σκάσιμο» των στίχων και η αυτοπεποίθηση

Οι ανάσες της Ema Stain ακούγονται καθαρά κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της και αποτελούν τα «πατήματά» της. Αυτές οι ανάσες είναι ο εξοπλισμός της για να ακολουθήσει τη μελωδική μουσική υπόκρουση, η οποία είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση. Η καθαρότητα του φωνητικού-λεκτικού περιεχομένου της είναι εμφανής, με κάθε στίχο να έχει ως στόχο να «σκάσει» στο αυτί και στο συναίσθημα όσων την ακούν.

Η ράπερ αντλεί έμπνευση και δύναμη από μια αληθινή μαγκιά, την οποία έχει κατακτήσει μέσα από τις εμπειρίες της προσωπικής της ζωής και από την κοινωνία που δεν χαρίζεται σε κανέναν. Η προσέγγισή της είναι αυθεντική και «αθώα», χαρακτηριστικά που της επιτρέπουν να τα βάλει με οποιονδήποτε. Το ραπ της είναι αγνό και έχει τη δύναμη να «κάνει κομμάτια» τον ακροατή, αγγίζοντας βαθιά συναισθήματα.

Πηγή έμπνευσης και αυθεντικότητα

Η Ema Stain αντλεί την καλλιτεχνική της δύναμη από μια αληθινή «μαγκιά», η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από το πεδίο της προσωπικής της ζωής. Αυτή η «μαγκιά» έχει κατακτηθεί σε μια κοινωνία που δεν χαρίζεται σε κανέναν, προσδίδοντας αυθεντικότητα στην έκφρασή της. Η προσέγγισή της είναι γνήσια, «αθώα», και της επιτρέπει να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε πρόκληση.

Η μουσική της Ema Stain χαρακτηρίζεται από την καθαρότητα του φωνητικού και λεκτικού της περιεχομένου. Το ραπ της είναι αγνό και έχει τη δυνατότητα να συγκλονίσει τον ακροατή. Η καλλιτέχνιδα έχει μάθει πως όσο ζει, μαθαίνει, και όταν πεθάνει, η ζωή θα της έχει διδάξει πώς δύο μέτρα γης παίρνουν όλοι. Αυτή η φιλοσοφία διαπερνά τη μουσική της, προσδίδοντας βάθος και ουσία στους στίχους της.

Η δομή του άλμπουμ «Ουλές»

Το άλμπουμ «Ουλές» αποτελείται συνολικά από οκτώ κομμάτια. Σε ένα από αυτά, υπάρχει και μια συνεργασία, ένα feat, με τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Όλα τα κομμάτια του δίσκου έχουν παραχθεί από τον Reddy A, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στον ήχο του άλμπουμ.

Το μουσικό τοπίο στο οποίο κινείται το άλμπουμ ακολουθεί κλασικούς δρόμους, κάτι που βοηθά στην ανάδειξη της φωνητικής απόδοσης της Ema Stain. Το flow της καλλιτέχνιδας παρουσιάζει υψηλές προοπτικές, ενώ ο ήχος χαρακτηρίζεται ως αδιαπραγμάτευτο boom bap. Στο τελικό αποτέλεσμα έχουν ενσωματωθεί πολλές μικρές παρασκηνιακές προσθήκες, οι οποίες προσδίδουν πολυμορφία και πλαστικότητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ήχος του πιάνου που ακούγεται στο κομμάτι «Πόλωση», εμπλουτίζοντας την ακουστική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta