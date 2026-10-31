Γιώργος Μαζωνάκης: Ο άνθρωπος που τον περίμενε να γυρίσει σπίτι την μοιραία μέρα και η «εντολή» που είχε δώσει

Σε μια αποκάλυψη που αναμένεται να προκαλέσει ενδιαφέρον, προχώρησε η Ζήνα Κουτσελίνη, αναφορικά με μια ανέκδοτη συνέντευξη που πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα. Η συνέντευξη αυτή αφορά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία βρίσκεται στη Βούλα, λίγο πριν από την τελευταία του έξοδο από το σπίτι.

Οι λεπτομέρειες από την τηλεοπτική εκπομπή

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εκπομπής στο κανάλι STAR, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην παρουσία ενός συγκεκριμένου προσώπου στο σπίτι του τραγουδιστή. Το πρόσωπο αυτό, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη, έχει ήδη παραχωρήσει συνέντευξη, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η ίδια η Κουτσελίνη υπογράμμισε τη σοβαρότητα των πληροφοριών που πρόκειται να αποκαλυφθούν. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αποχώρησε από την κατοικία του, αφήνοντας πίσω μια σαφή εντολή για κάτι που έπρεπε να του ετοιμάσουν. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επιστροφή του θα ήταν πολύ σύντομη.

Η «εντολή» και η προσδοκία της άμεσης επιστροφής

Η παρουσιάστρια, η οποία δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο της συνέντευξης που θα κυκλοφορήσει άμεσα, μετέφερε τις πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις του τραγουδιστή. «Ο Γιώργος έφυγε από το σπίτι αφήνοντας πίσω εντολή κάτι να του ετοιμάσουν. Το λέω, είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω, και ότι θα επέστρεφε πολύ γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια πρόσθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στον προορισμό του με την προσδοκία ότι η υπόθεση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε μία ή δύο ώρες, μετά τις οποίες θα επέστρεφε πίσω στο σπίτι του. Αυτή η συνέντευξη, όπως υποστηρίχθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αναμένεται να φέρει στο φως νέα στοιχεία το αμέσως επόμενο διάστημα, προσφέροντας διευκρινίσεις για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής αποχώρησε από την κατοικία του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr