Έξι χρόνια χωρίς τον Σον Κόνερι: Η πορεία του από το Εδιμβούργο στον απόλυτο Τζέιμς Μποντ

Έξι χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του Σον Κόνερι, του ηθοποιού που για εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο ήταν και παραμένει ο απόλυτος πράκτορας 007. Με τη χαρακτηριστική σκωτσέζικη προφορά του, ήταν ο πρώτος που εκφώνησε την πλέον διάσημη ατάκα στην ιστορία του κινηματογράφου: «Το όνομά μου είναι Μποντ. Τζέιμς Μποντ».

Η πορεία του προς την κορυφή του Χόλιγουντ δεν ήταν καθόλου δεδομένη, καθώς ξεκίνησε από μια φτωχή γειτονιά της Σκωτίας και πέρασε από διάφορα επαγγέλματα πριν καταλήξει στην υποκριτική. Ο Σον Κόνερι έφυγε από τη ζωή στις 31 Οκτωβρίου του 2020, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Η εμβληματική μορφή του Τζέιμς Μποντ

Ο Σον Κόνερι κατάφερε να ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ με έναν μοναδικό τρόπο, συνδυάζοντας τη γοητεία, την αυτοπεποίθηση, την επικινδυνότητα και μια ακαταμάχητη κομψότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον καθιέρωσαν ως τον απόλυτο 007 στη συνείδηση του κοινού, μια εικόνα που παραμένει ισχυρή ακόμη και σήμερα.

Για πολλούς, η ερμηνεία του έθεσε τα πρότυπα για όλους τους επόμενους ηθοποιούς που ανέλαβαν τον ρόλο του μυστικού πράκτορα. Έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, η μορφή του παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες στον παγκόσμιο κινηματογράφο, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του.

Τα πρώτα χρόνια και οι δουλειές του ποδαριού

Ο Τόμας Σον Κόνερι γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου του 1930 στην περιοχή Φάουντενμπριτζ του Εδιμβούργου. Ήταν ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους μιας εργατικής οικογένειας, γεγονός που τον οδήγησε να εγκαταλείψει το σχολείο σε μικρή ηλικία, αναζητώντας το δικό του μεροκάματο από νωρίς.

Η πρώτη του δουλειά ήταν ως γαλατάς, μοιράζοντας γάλα με ένα κάρο που το έσερνε άλογο. Στα 16 του χρόνια, κατατάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας, ωστόσο η θητεία του έληξε πρόωρα. Τρία χρόνια αργότερα, απολύθηκε για ιατρικούς λόγους, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με έλκος στο στομάχι.

Μετά την αποχώρησή του από το Ναυτικό, ο Κόνερι έκανε πολλές και διαφορετικές δουλειές. Εργάστηκε ως οικοδόμος, ναυαγοσώστης, ενώ πόζαρε ακόμη και ως μοντέλο για φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου, αναδεικνύοντας την επιβλητική του παρουσία.

Από τον διαγωνισμό Mr Universe στο ποδόσφαιρο

Το 1950, ο Σον Κόνερι συμμετείχε στον διαγωνισμό Mr Universe, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία των ψηλών ανδρών. Με ύψος 1,88 μέτρα, είχε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή του σωματική διάπλαση και την επιβλητική του εμφάνιση.

Εκτός από την ενασχόληση με το μόντελινγκ, υπήρξε και μια σημαντική ευκαιρία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Σερ Ματ Μπάσμπι, τότε προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εντυπωσιάστηκε από τις επιδόσεις του Κόνερι σε έναν φιλικό αγώνα και του πρότεινε συμβόλαιο. Ωστόσο, ο Κόνερι επέλεξε να μην ακολουθήσει επαγγελματικά το ποδόσφαιρο, θεωρώντας ότι η καριέρα ενός αθλητή θα ήταν σύντομη σε διάρκεια.

Η αρχή της κινηματογραφικής του πορείας και ο ρόλος που τον σημάδεψε

Η πρώτη σημαντική κινηματογραφική εμφάνιση του Σον Κόνερι ήρθε το 1957, στην ταινία με τίτλο «No Road Back». Αυτή η συμμετοχή αποτέλεσε το πρώτο βήμα του στον κόσμο της μεγάλης οθόνης, αλλά ο ρόλος που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του θα ερχόταν πέντε χρόνια αργότερα.

Το 1962, οι παραγωγοί Άλμπερτ Μπρόκολι και Χάρι Σάλτζμαν είχαν λάβει την απόφαση να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη το κατασκοπευτικό μυθιστόρημα του Ίαν Φλέμινγκ, «Dr. No». Ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος ήταν ο Τζέιμς Μποντ και ο Σον Κόνερι επιλέχθηκε για να τον ενσαρκώσει. Εκείνη την εποχή, ο Κόνερι ήταν ένας σχετικά άγνωστος ηθοποιός, όμως ο ρόλος αυτός τον εκτόξευσε στην παγκόσμια αναγνώριση και τον καθιέρωσε ως έναν θρύλο του κινηματογράφου.

Με πληροφορίες από: Newsit