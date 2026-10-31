Σημαντικές εξελίξεις στα τηλεοπτικά παρασκήνια των καναλιών ΑΝΤ1 και Star έρχονται στο φως, καθώς προετοιμάζονται νέα projects και πρεμιέρες που αναμένεται να προσφέρουν ψυχαγωγία στους τηλεθεατές. Στον ΑΝΤ1, η Ζέτα Μακρυπούλια βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας της, ενώ η Φαίη Σκορδά φαίνεται να παραμένει στο κανάλι με το συμβόλαιό της. Παράλληλα, το Star βάζει μπρος τις μηχανές για την 11η χρονιά του MasterChef, η οποία υπόσχεται ανατροπές και νέες γεύσεις.

Οι τηλεοπτικές κινήσεις του ΑΝΤ1

Στο κανάλι του Αμαρουσίου, η Ζέτα Μακρυπούλια διαπραγματεύεται εκ νέου τη συνέχεια της συνεργασίας της, καθώς το συμβόλαιό της λήγει τον Ιούνιο του 2027. Για την παρουσιάστρια, επανέρχεται στο τραπέζι των συζητήσεων το «Ρουκ Ζουκ», το οποίο προορίζεται για το 2027.

Από την άλλη πλευρά, η Φαίη Σκορδά φαίνεται να έχει εξασφαλίσει τη θέση της στον ΑΝΤ1, τουλάχιστον για το 1 συν 1 του συμβολαίου της. Το κανάλι της προσφέρει την παρουσίαση του «Dancing with the Stars», ένα project που επίσης αναμένεται να προβληθεί το 2027. Και οι δύο παρουσιάστριες, ως ισχυρά ονόματα του ΑΝΤ1, αναμένεται να κλείσουν τη χρονιά με περισσότερες της μίας εκπομπές.

Το ενισχυμένο MasterChef 11 στο Star

Το Star προχωρά στην προετοιμασία ενός ενισχυμένου MasterChef, το οποίο υπόσχεται να προσφέρει νέες γεύσεις και απρόβλεπτες ανατροπές. Η 11η χρονιά του διαγωνισμού μαγειρικής θα προβάλλει τέσσερα επεισόδια κάθε εβδομάδα, με στόχο να ανεβάσει τη θερμοκρασία στις κουζίνες του παιχνιδιού.

Το φετινό κάστινγκ έχει διαφορετικές προδιαγραφές, αναζητώντας προσωπικότητες και μαγειρικές ικανότητες που θα δημιουργήσουν έναν εκρηκτικό συνδυασμό. Αυτή η νέα προσέγγιση αναμένεται να προκαλέσει έντονο σχολιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X.

Οι οντισιόν και η επιλογή των μαγείρων

Οι προετοιμασίες για την 11η σεζόν του MasterChef είναι πυρετώδεις, με τις οντισιόν να έχουν ήδη προγραμματιστεί. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι οντισιόν στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις καταξιωμένοι σεφ και κριτές του διαγωνισμού, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Πάνος Ιωαννίδης και Σωτήρης Κοντιζάς, θα είναι παρόντες για να επιλέξουν τους μάγειρες από τη Βόρεια Ελλάδα που θα λάβουν τις λευκές ποδιές, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Η συμβολή της Κύπρου και το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων

Ένα ξεχωριστό κομμάτι του MasterChef αποτελεί και φέτος η Κύπρος, η οποία έχει προσφέρει σημαντικό «ψωμάκι» στον διαγωνισμό τα τελευταία χρόνια. Η συμβολή της Κύπρου είναι εμφανής τόσο στις διακρίσεις καλών μαγείρων, όσο και στην ίντριγκα που αναπτύσσεται μπροστά στις κάμερες και μέσα στο σπίτι του διαγωνισμού.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα για τα πρώτα επεισόδια της σεζόν. Ο στόχος είναι τα περίπου 90 επεισόδια της φετινής χρονιάς να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα, με τη μοναδική εξαίρεση να αποτελεί το τελευταίο μέρος του Μεγάλου Τελικού, το οποίο προβάλλεται πάντα ζωντανά. Αξίζει να σημειωθεί πως το επετειακό 10ο MasterChef είχε απονείμει το τρόπαιο, τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο στις 25 Ιουνίου του 2026.

Αλλαγές στις δοκιμασίες και τα έπαθλα

Το ριάλιτι μαγειρικής, όπως είναι αναμενόμενο, θα φέρει αρκετές αλλαγές τόσο στις δοκιμασίες όσο και στις παγίδες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μάγειρες σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού. Οι διεκδικήσεις των ενδιάμεσων και των εβδομαδιαίων επάθλων αλλάζουν φέτος.

Πλέον, δεν θα αρκεί μόνο το καλύτερο πιάτο για τη διεκδίκηση των επάθλων. Θα υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος που θα πρέπει να επιτευχθεί σε κάθε Τεστ Δημιουργικότητας και σε κάθε Mystery Box, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας και στρατηγικής για τους διαγωνιζόμενους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis