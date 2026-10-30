Η εξομολόγηση του Χάρη Ρώμα: Ο γάμος στα 25, η εγκυμοσύνη και η αποβολή

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Χάρης Ρώμας στο πλατό της εκπομπής «Άνω Κάτω Κοινωνία» και στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Ο δημοφιλής ηθοποιός και δημιουργός άνοιξε τα χαρτιά του, αναφερόμενος σε πτυχές της προσωπικής του ζωής, στην τέχνη του, αλλά και στην ενασχόλησή του με την πολιτική, καθώς και στη στάση που κρατά σε φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα. Μεταξύ άλλων, ο Χάρης Ρώμας εξομολογήθηκε για τον πρώτο του γάμο, την εγκυμοσύνη της τότε συζύγου του και την αποβολή.

Αποκαλύψεις για τον πρώτο γάμο και την οικογένεια

Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε σε μία πολύ προσωπική του υπόθεση, τον πρώτο του γάμο. Όπως εξομολογήθηκε, στα 25 του χρόνια παντρεύτηκε μία συμφοιτήτριά του. Ο γάμος αυτός κράτησε για δύο χρόνια και κάτι, με τον ίδιο να δηλώνει πως θεώρησε ότι δεν θα μπορούσε να είναι μία ολόκληρη ζωή μαζί με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Μάλιστα, η πρώην σύζυγός του είχε μείνει έγκυος και απέβαλε.

Ο ηθοποιός και δημιουργός μίλησε και για την περίοδο που έφυγε από το πατρικό του σπίτι, σε ηλικία 23 ετών. Η αποχώρηση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα ρήξης με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν πετυχημένος έμπορος και καλλιεργημένος άνθρωπος. Ο πατέρας του Χάρη Ρώμα ήθελε ο γιος του να βγάλει την Ιατρική. Για να καταφέρει να τα βγάζει πέρα εκείνη την περίοδο, ο ίδιος δούλευε ως μπάρμαν.

Η τωρινή σχέση και το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου

Σε ό,τι αφορά την παρούσα προσωπική του ζωή, ο Χάρης Ρώμας δήλωσε ότι βρίσκεται σε μία σχέση απόλυτης αγάπης και μένει μαζί με τον σύντροφό του. Ωστόσο, τόνισε πως δεν θα παρουσίαζε ποτέ δημόσια αυτή τη σχέση, καθώς θεωρεί ότι έτσι εκθέτει και την άλλη πλευρά. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου στο μέλλον.

Απόψεις για την τέχνη και τους νέους δημιουργούς

Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε εκτενώς στην τέχνη, τονίζοντας ότι ο καλλιτέχνης κουβαλάει ένα δικό του στίγμα και μία προσωπικότητα. Συμβουλεύει τους μαθητές του να αποφεύγουν το καλούπι, προκειμένου να ξεχωρίσουν. Υπογράμμισε την ανάγκη να ενεργοποιούνται νέοι άνθρωποι και νέοι δημιουργοί, οι οποίοι πρέπει να έχουν το βήμα για να εκφραστούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει σταμάτημα για έναν καλλιτέχνη που παραμένει δημιουργικός και θέλει να προσφέρει.

Ο δημοφιλής δημιουργός δήλωσε πως δεν είναι νοσταλγός του χθες και υπογράμμισε ότι καμία γενιά δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στο ταλέντο. Επεσήμανε επίσης ότι η τέχνη του έχει απήχηση και σε νεότερες γενιές, κάτι που σημαίνει ότι αυτό που έφτιαξε είναι ακόμα φρέσκο, εφόσον λειτουργεί.

Η ενασχόληση με την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα

Σχετικά με την ενασχόλησή του με τα κοινά, ο Χάρης Ρώμας εξέφρασε μία αιχμηρή άποψη, λέγοντας ότι υπάρχει μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων εκεί έξω που οι ηλίθιοι έχουν μεγάλη πέραση, καθώς τους λένε τα εύκολα πράγματα που θέλουν να ακούσουν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο δεν είναι η πολιτική.

Ο ηθοποιός τοποθετήθηκε και σε φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα. Δήλωσε ότι κανένας δεν οφείλει να δηλώνει την έμφυλη ταυτότητά του. Επίσης, εξέφρασε τη συμφωνία του με τον θεσμό της παρένθετης μητέρας.

Με πληροφορίες από: News.gr