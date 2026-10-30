Ο Στέλιος Μάινας για την επαγγελματική πορεία, την αποχή και τις συμβουλές στους νέους

Ο Στέλιος Μάινας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή, η οποία μεταδόθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου του 2026. Ο ηθοποιός μίλησε εκτενώς για την επαγγελματική του πορεία, την τηλεόραση και τις συνεργασίες του, προσφέροντας μια ειλικρινή ματιά στις επιλογές και τις σκέψεις του.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Μάινας αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδηγούν σε περιόδους αποχής από τα τηλεοπτικά δρώμενα, καθώς και στις αρχές που τον καθοδηγούν στην καριέρα του. Επίσης, μοιράστηκε πολύτιμες συμβουλές για τους νέους καλλιτέχνες που εισέρχονται στον χώρο, τονίζοντας τη σημασία της επιμονής και της σωστής αντιμετώπισης της επιτυχίας.

Η σημασία της ομαδικότητας στην υποκριτική

Ο Στέλιος Μάινας υπογράμμισε με ειλικρίνεια πως η καριέρα που έχει κάνει οφείλεται αποκλειστικά στους συναδέλφους του. Τόνισε ότι το θέατρο και η υποκριτική είναι μια καθαρά ομαδική δουλειά, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των καλλιτεχνών.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε μάλιστα ότι για χρόνια, η εύρεση δουλειάς γινόταν συχνά μέσω τηλεφωνημάτων από συναδέλφους. Όταν βλέπει παλιές επαναλήψεις, όπως είπε, γελάει και αναλογίζεται πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια, «σαν να ήταν νερό».

Οι λόγοι πίσω από τη μερική αποχή

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Στέλιος Μάινας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επιλέγει κατά διαστήματα να απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Ο βασικός του στόχος είναι να προστατεύει την εικόνα του και να μην κουράζει το κοινό με την υπερβολική του παρουσία.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Εφάρμοσα τη μερική αποχή, την απόσταση με δυο λόγια, για να μπορώ να επαναξιολογήσω τα βήματά μου». Αυτή η επιλογή του επιτρέπει να διατηρεί μια φρέσκια προσέγγιση στην τέχνη του και να επανέρχεται με νέες δουλειές, χωρίς να προκαλεί κορεσμό.

Συμβουλές προς τους νέους καλλιτέχνες

Ο δημοφιλής ηθοποιός απευθύνθηκε στα νέα παιδιά που ξεκινούν την πορεία τους στην υποκριτική, δίνοντάς τους πολύτιμες συμβουλές. «Συμβουλεύω τα νέα παιδιά να επιμένουν στο όνειρό τους. Να μην τους κλονίζουν τα εμπόδια που θα συναντήσουν, γιατί θα συναντήσουν πολλά εμπόδια», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι και ο ίδιος συνάντησε εμπόδια, όπως όλοι, και τόνισε την ανάγκη να προχωρά κανείς σιγά-σιγά. Μάλιστα, συμβούλεψε ότι αν τα πράγματα έρθουν πολύ εύκολα, πρέπει κανείς να αναρωτηθεί και να αντιμετωπίσει την εύκολη επιτυχία σαν να είναι αποτυχία.

Η «προσωρινότητα» της επιτυχίας

Ένα από τα κεντρικά σημεία της τοποθέτησης του Στέλιου Μάινα αφορούσε την έννοια της προσωρινότητας της επιτυχίας. Ο ηθοποιός επισήμανε ότι ο κόσμος που έχει επιτυχία πρέπει να αντιλαμβάνεται συνεχώς αυτή την πραγματικότητα, την οποία ανέφερε με κεφαλαία γράμματα ως «προσωρινότητα».

«Σήμερα έχεις επιτυχία. Αύριο; Ή μάλλον το επόμενο δευτερόλεπτο;» αναρωτήθηκε, υπογραμμίζοντας πόσο φευγαλέα μπορεί να είναι η αναγνώριση και η επιτυχία στον χώρο της τέχνης. Αυτή η φιλοσοφία τον βοηθά να παραμένει προσγειωμένος και να επαναξιολογεί διαρκώς την πορεία του.

Σκέψεις για τις δημόσιες εμφανίσεις και το πέρασμα του χρόνου

Ο Στέλιος Μάινας αναφέρθηκε και στις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, δηλώνοντας ότι «Πρέπει να αντιστεκόμαστε για να μην κουράζουμε τον κόσμο». Εξήγησε ότι ακόμα και αν ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να πει «σταμάτα ρε φίλε, με έχεις κουράσει», οι καλλιτέχνες πρέπει να το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι πως κουράζουν.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο ηθοποιός εξέφρασε την ομολογία του για την καριέρα που έχει κάνει, τονίζοντας ξανά ότι οφείλεται στους συναδέλφους του. Παράλληλα, μοιράστηκε τις σκέψεις του για το πέρασμα του χρόνου, βλέποντας παλιές επαναλήψεις και αναλογιζόμενος πόσο γρήγορα κυλά η ζωή.

Με πληροφορίες από: Newsit