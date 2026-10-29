Η Μαίρη Αργυριάδου εμφανίστηκε σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, στην τηλεοπτική εκπομπή «Cash or Trash», προκαλώντας ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην οικοδέσποινα Δέσποινα Μοιραράκη. Η κυρία Μοιραράκη υποδέχτηκε θερμά την καλεσμένη της, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι σύντομα η Μαίρη Αργυριάδου θα έχει τη δική της εκπομπή. Η εμφάνιση της Αργυριάδου στην εκπομπή είχε ως σκοπό την παρουσίαση ενός αντικειμένου που είχε αποκτήσει πριν από κάποια χρόνια.

Η θερμή υποδοχή από τη Δέσποινα Μοιραράκη

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε τη Μαίρη Αργυριάδου με ιδιαίτερη θέρμη, λίγο πριν η καλεσμένη της παρουσιάσει το αντικείμενο που έφερε στην εκπομπή. «Καλώς την! Αγάπη μου, κουκλάρα μου! Ξέρεις γιατί μ’ αρέσεις; Γιατί είσαι, έτσι, αλέγκρα, έχεις ταπεραμέντο αγάπη μου», ανέφερε αρχικά η οικοδέσποινα του «Cash or Trash».

Ο ενθουσιασμός της κυρίας Μοιραράκη ήταν εμφανής, καθώς δεν δίστασε να εκφράσει τον θαυμασμό της για την προσωπικότητα της Μαίρης Αργυριάδου. Η υποδοχή αυτή έθεσε ένα θετικό κλίμα για τη συνέχεια της παρουσίας της Αργυριάδου στην εκπομπή, δημιουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Η «προφητεία» για τη δική της εκπομπή

Πέρα από τα κολακευτικά σχόλια για το ταπεραμέντο της, η Δέσποινα Μοιραράκη προχώρησε σε μια πρόβλεψη για το μέλλον της Μαίρης Αργυριάδου στον χώρο της τηλεόρασης. «Πιάνεις και λίγο, νομίζω, Μοιραράκη! Λοιπόν, δεν μπορεί να περάσεις απαρατήρητη. Θα φτάσεις πολύ ψηλά, να το ξέρεις, θα ‘χεις κάποια στιγμή δική σου εκπομπή», της είπε χαρακτηριστικά.

Αυτά τα θερμά λόγια εκφράστηκαν λίγα δευτερόλεπτα πριν η Μαίρη Αργυριάδου ξεκινήσει την παρουσίαση του αντικειμένου της. Η ίδια, αφού ευχαρίστησε την Δέσποινα Μοιραράκη για τα εγκωμιαστικά της σχόλια, προχώρησε στην περιγραφή του αντικειμένου που είχε επιλέξει να φέρει στο «Cash or Trash».

Το αντικείμενο από vintage μαγαζί

Η Μαίρη Αργυριάδου παρουσίασε στην εκπομπή ένα αντικείμενο το οποίο είχε αποκτήσει πριν από τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, το είχε αγοράσει από ένα vintage μαγαζί, προσθέτοντας έτσι μια ιστορία στην προέλευσή του. Η επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου για την εκπομπή δεν ήταν τυχαία, όπως εξήγησε η ίδια.

Η παρουσίαση του αντικειμένου αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της συμμετοχής της στην εκπομπή, δίνοντας την ευκαιρία στους ειδικούς και το κοινό να το αξιολογήσουν. Η προέλευση του αντικειμένου από ένα vintage κατάστημα υποδηλώνει την ιδιαίτερη αξία που μπορεί να έχει για τους συλλέκτες ή τους λάτρεις παλαιών ειδών.

Ο λόγος της συμμετοχής στο «Cash or Trash»

Η Μαίρη Αργυριάδου εξήγησε τους προσωπικούς λόγους που την οδήγησαν να φέρει το αντικείμενο της στην εκπομπή. «Αποφάσισα να το φέρω εδώ γιατί είναι και ένα γουρλίδικο βάζο», παραδέχθηκε, δίνοντας μια συναισθηματική διάσταση στην επιλογή της. Η ίδια πρόσθεσε ότι ήθελε να το φέρει γιατί ποτέ στη ζωή της δεν είχε εκτιμηθεί κάτι.

Η επιθυμία της να «ζήσει» την εμπειρία του «Cash or Trash» ήταν επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. «Και λέω πως θέλω να το πάω στο Cash or Trash, θέλω να το ζήσω», δήλωσε η Μαίρη Αργυριάδου, υπογραμμίζοντας την προσωπική της σύνδεση με την απόφαση να συμμετάσχει στην εκπομπή και να παρουσιάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Με πληροφορίες από: Newsit