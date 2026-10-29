Η Έλεν Μίρεν αποκαλύπτει τον λόγο που σταμάτησε την κοκαΐνη

Η Έλεν Μίρεν, η 81χρονη πρωταγωνίστρια της ταινίας «MobLand», μίλησε ανοιχτά για το παρελθόν της και συγκεκριμένα για τη σχέση της με την κοκαΐνη. Η ηθοποιός αποκάλυψε τι την οδήγησε να διακόψει τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας στις αρχές της δεκαετίας του 1980, μια απόφαση που σημάδεψε την προσωπική της διαδρομή. Οι δηλώσεις της έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό GQ, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές της ζωής της.

Η σχέση της με την κοκαΐνη

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό GQ, η Έλεν Μίρεν παραδέχτηκε ότι έκανε περιστασιακά χρήση μικρών ποσοτήτων κοκαΐνης. Η ίδια ανέφερε πως η χρήση γινόταν κυρίως σε πάρτι, χωρίς να είναι κάτι συστηματικό ή σε μεγάλες ποσότητες. «Μου άρεσε η κοκαΐνη. Δεν έκανα ποτέ πολύ, μόνο λίγο στα πάρτι» δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την τότε στάση της απέναντι στο ναρκωτικό.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιστάσεις, δεν σκεφτόταν την προέλευση της ουσίας. «Όταν παίρνεις ένα ναρκωτικό, βρίσκεσαι σε ένα πάρτι… απλώς δεν σκέφτεσαι από πού έχει έρθει», είπε, υπογραμμίζοντας την έλλειψη επίγνωσης που επικρατούσε.

Η αποκάλυψη για τον Κλάους Μπάρμπι

Η κομβική στιγμή που οδήγησε την Έλεν Μίρεν να αλλάξει τη στάση της απέναντι στην κοκαΐνη ήταν μια συγκεκριμένη πληροφορία που έλαβε. Η πληροφορία αυτή αφορούσε τον Κλάους Μπάρμπι, έναν διαβόητο ναζί εγκληματία πολέμου. Ο Μπάρμπι είχε βρει καταφύγιο στη Νότια Αμερική, όπου χρηματοδοτούσε τη ζωή του μέσω της διακίνησης κοκαΐνης.

Η αποκάλυψη αυτή για την προέλευση του ναρκωτικού και τη σύνδεσή του με έναν τόσο σκοτεινό χαρακτήρα της ιστορίας, είχε άμεσο και καθοριστικό αντίκτυπο στην ηθοποιό. Η γνώση ότι το ναρκωτικό που χρησιμοποιούσε περιστασιακά συνδεόταν με τέτοιου είδους δραστηριότητες και πρόσωπα, την αφύπνισε και την ώθησε σε μια ριζική αλλαγή.

Η απόφαση για τη διακοπή της χρήσης

Μόλις ενημερώθηκε για την προέλευση της κοκαΐνης και τη σύνδεσή της με τον Κλάους Μπάρμπι, η Έλεν Μίρεν πήρε μια οριστική απόφαση. Η ίδια δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν θα άγγιζε ποτέ ξανά το συγκεκριμένο ναρκωτικό. Η συνειδητοποίηση της «διαδρομής» που ακολουθούσε η ουσία μέχρι να φτάσει στα χέρια της ήταν καθοριστική.

«Δεν θα άγγιζα ποτέ ξανά αυτό το ναρκωτικό. Πρέπει να έχεις επίγνωση της διαδρομής που έχει κάνει για να φτάσει σε εσένα», πρόσθεσε, τονίζοντας τη σημασία της συνειδητοποίησης και της υπευθυνότητας. Η απόφαση αυτή ελήφθη στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σηματοδοτώντας το τέλος της σχέσης της με την κοκαΐνη.

Η εμπειρία με το LSD

Πέρα από την κοκαΐνη, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αναφερθεί και σε μια διαφορετική εμπειρία της με ουσίες. Συγκεκριμένα, έχει αποκαλύψει ότι δοκίμασε LSD μόνο μία φορά, όταν ήταν 20 ετών. Η εμπειρία αυτή ήταν μοναδική και συνέβη σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της.

Μάλιστα, στην αυτοβιογραφία της, η οποία φέρει τον τίτλο «In the Frame», περιλαμβάνεται και μια φωτογραφία από εκείνη την εμπειρία. Η φωτογραφία αυτή την καταγράφει ξαπλωμένη στο έδαφος, μέσα σε ένα δάσος, προσφέροντας ένα οπτικό ντοκουμέντο από εκείνη τη στιγμή. Η αποκάλυψη αυτή συμπληρώνει την εικόνα των εμπειριών της ηθοποιού με ουσίες στο παρελθόν της.

Με πληροφορίες από: Topontiki