Η αναζήτηση του νέου Τζέιμς Μποντ στην τελική ευθεία με τους επικρατέστερους φιναλίστ

Η αναζήτηση για τον επόμενο ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό πράκτορα Τζέιμς Μποντ έχει εισέλθει στην τελική της φάση, καθώς οι υπεύθυνοι της παραγωγής έχουν περιορίσει τις επιλογές τους σε έναν μικρό κύκλο φιναλίστ. Νέος κύκλος δοκιμαστικών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στα Bray Studios, όπου αναδείχθηκαν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι. Η τελική απόφαση για τον 26ο φιλμ της σειράς αναμένεται από την Amazon MGM Studios.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι και οι απουσίες

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, οι ηθοποιοί που ξεχώρισαν στις δοκιμαστικές οντισιόν στα Bray Studios είναι ο Τζακ Λόουντεν, ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Τζος Ο’Κόνορ. Μαζί τους, φέρεται να βρίσκεται και ένας ακόμη άγνωστος σταρ, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό.

Παράλληλα, ορισμένα ονόματα που είχαν ακουστεί έντονα το προηγούμενο διάστημα, όπως ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Ρίτσαρντ Μάντεν, απουσιάζουν από τα τελευταία ρεπορτάζ που αφορούν τη διαδικασία του κάστινγκ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στις αρχικές προβλέψεις και τις φήμες που κυκλοφορούσαν.

Ο Τζακ Λόουντεν στην κορυφή των προτιμήσεων

Ο Τζακ Λόουντεν αναδεικνύεται ως το αδιαμφισβήτητο φαβορί τόσο στις προτιμήσεις του κοινού όσο και στα βρετανικά πρακτορεία στοιχημάτων. Σε δημοσκόπηση που διεξήγαγε το ScreenRant, ο Λόουντεν συγκέντρωσε το εντυπωσιακό 49,8% των ψήφων, αφήνοντας πίσω τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Ο Κάλουμ Τέρνερ βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 13,3% των ψήφων, ενώ ο Τζος Ο’Κόνορ κατέλαβε την τρίτη θέση με 7,1%. Η επιλογή «Άλλος» συγκέντρωσε 29,8%, ποσοστό που, αν και σημαντικό, δεν κατάφερε να απειλήσει το προβάδισμα του Σκωτσέζου ηθοποιού.

Οι τελευταίες αποδόσεις των βρετανικών πρακτορείων στοιχημάτων φέρουν τον πρωταγωνιστή του «Slow Horses» ως τον επικρατέστερο υποψήφιο για τον ρόλο του 007. Εκπρόσωποι της εταιρείας στοιχημάτων Ladbrokes δήλωσαν στην εφημερίδα The Sun ότι «η κούρσα για τη διαδοχή του Μποντ φαίνεται πως φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή της και οι παίκτες στηρίζουν δυναμικά τον Τζακ Λόουντεν για να πάρει τον ρόλο».

Η υποστήριξη του Γκάρι Όλντμαν και οι θεωρίες για τον «άγνωστο»

Ο Γκάρι Όλντμαν, συμπρωταγωνιστής του Τζακ Λόουντεν στη σειρά «Slow Horses», έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στον ηθοποιό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Πολλοί θαυμαστές της σειράς υποστηρίζουν επίσης ότι η ερμηνεία του Λόουντεν στο «Slow Horses» αποτελεί απόδειξη της καταλληλότητάς του για τον εμβληματικό πράκτορα.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες σχετικά με την ταυτότητα του «άγνωστου σταρ» που συμμετείχε στις τελικές δοκιμαστικές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το όνομα του Τζο Άλγουιν ξεχωρίζει στις συζητήσεις. Ένας χρήστης μάλιστα σχολίασε: «Η Νίνα Γκολντ γνωρίζει πολύ καλά τον Τζο από τα χρόνια της δραματικής σχολής. Τον επέλεξε για την πρώτη του ταινία, όπως κάνει και τώρα».

Η ομάδα πίσω από το 26ο φιλμ και η κληρονομιά του Ντάνιελ Κρεγκ

Για τη διαδικασία του κάστινγκ του 26ου φιλμ της σειράς, επιστρατεύτηκε η Νίνα Γκολντ, μια κίνηση που υπογραμμίζει τη σημασία της επιλογής του νέου πρωταγωνιστή. Η τελική απόφαση για τον ηθοποιό που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ αναμένεται να ληφθεί από την Amazon MGM Studios.

Όσον αφορά τη σκηνοθεσία, ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός από την ταινία «Dune», έχει αναλάβει τα ηνία, ενώ το σενάριο έχει γραφτεί από τον Στίβεν Νάιτ. Ο Ντάνιελ Κρεγκ ήταν ο πιο πρόσφατος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Τζέιμς Μποντ, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο πέντε ταινιών το 2021 με το «No Time to Die», αφήνοντας πίσω του μια σημαντική κληρονομιά για τον επόμενο 007.

Με πληροφορίες από: Topontiki