Ισπανία: Τα ηχητικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν το χάος και τα ανθρώπινα λάθη στη σύγκρουση τρένων

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι ηχογραφημένες συνομιλίες από το Κέντρο Ελέγχου της Ατότσα, στη Μαδρίτη, οι οποίες αναδεικνύουν βήμα προς βήμα τα ανθρώπινα λάθη και την αλυσίδα των παραλείψεων που οδήγησαν στη φονική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία. Το τραγικό δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 68 ανθρώπων, με τα ηχητικά ντοκουμέντα να σκιαγραφούν το χάος που επικρατούσε.

Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Τα ηχητικά αποδεικνύουν ότι, μόλις πέντε λεπτά πριν από την τραγωδία, υπήρξαν σαφείς προειδοποιήσεις από το ακινητοποιημένο τρένο της Iryo. Ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις αυτές, κανείς δεν έδωσε εντολή να σταματήσει η αμαξοστοιχία AVE της Renfe, η οποία ακολουθούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι τρεις βασικές ηχογραφήσεις, δύο μεταξύ της οδηγού του ακινητοποιημένου τρένου Iryo και του ελεγκτή του σταθμού της Ατότσα, και μία μεταξύ του οδηγού του AVE που ακολουθούσε και του ίδιου ελεγκτή, αποτυπώνουν με ακρίβεια τα σφάλματα που διαπράχθηκαν.

Οι μοιραίες εντολές του ελεγκτή

Ο ελεγκτής έδωσε εντολή στο τρένο AVE, το οποίο βρισκόταν 25 χιλιόμετρα μακριά πίσω από το Iryo, να συνεχίσει «κανονική πορεία». Αυτή η εντολή παραβίαζε το πρωτόκολλο, το οποίο επέτασσε «οπτική επαφή» με όριο ταχύτητας τα 40 χιλιόμετρα την ώρα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η ίδια εντολή για κανονική πορεία δόθηκε και στο τρένο Iryo επτά λεπτά αργότερα. Ωστόσο, η οδηγός του Iryo κάλεσε εκ νέου για να δηλώσει ότι το τρένο παρέμενε ακινητοποιημένο, καθώς αδυνατούσε να επανεκκινήσει.

Η σύγχυση στο κέντρο ελέγχου

Το βασικό ηχητικό ντοκουμέντο μεταξύ του κέντρου ελέγχου και του AVE, διάρκειας άνω των πέντε λεπτών, χαρακτηρίζεται από έντονη σύγχυση και εμφανή αβεβαιότητα του ελεγκτή στο ξεκίνημα της συνομιλίας. Παρόλα αυτά, καταλήγει σε μια ξεκάθαρη εντολή, η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, παραβιάζει κατάφωρα το πρωτόκολλο και βρίσκεται στη ρίζα του δυστυχήματος.

Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή να συνεχιστεί η κανονική πορεία χωρίς να έχει προηγουμένως εξακριβωθεί ότι το προπορευόμενο τρένο είχε απομακρυνθεί σε ασφαλή απόσταση, δηλαδή περισσότερο από 30 χιλιόμετρα, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Διάλογος που αποκαλύπτει αμφιβολίες

Στο πρώτο ηχητικό μεταξύ του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας 2080 της Renfe και του Κέντρου Ελέγχου της Ατότσα, ακούγονται καθαρά οι αμφιβολίες του ελεγκτή. Παρόλα αυτά, καταλήγει να δώσει σαφή εντολή για συνέχιση της πορείας «με κανονική ταχύτητα».

Μηχανοδηγός: Είχα μια βλάβη μετάδοσης λόγω φραγής.

Ελεγκτής: Λοιπόν, θα το εγκρίνω.

Μηχανοδηγός: Αλλά θα πρέπει να το αποσυνδέσουμε.

Ελεγκτής: Εξετάζουμε το ενδεχόμενο αποσύνδεσης. Να αποσυνδέσω;

Σε εκείνο το σημείο του διαλόγου, ακούγεται θόρυβος από την αίθουσα ελέγχου, με τον ελεγκτή να διστάζει για το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει.

Με πληροφορίες από: enikos.gr