Ο Φώτης Σεργουλόπουλος βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026 καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1. Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, όπου μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον ρόλο του ως πατέρας και για τις γεμάτες νόημα απορίες του μικρού του γιου.

Η καθημερινότητα με τον γιο του και οι παρατηρήσεις

Αναφερόμενος στην καθημερινότητα με το παιδί του, ο Φώτης Σεργουλόπουλος εξομολογήθηκε ότι ο γιος του του μαθαίνει την υπομονή, την οποία συχνά χάνει και ψάχνει να τη βρει. Μάλιστα, ο μικρός του κάνει και παρατηρήσεις, απαντώντας του «ναι, αλλά κι εσύ το κάνεις» όταν του κάνει κάποιο σχόλιο.

Ο παρουσιαστής ξεκαθαρίζει στον γιο του ότι ο ίδιος είναι ο ενήλικας, ωστόσο παραδέχτηκε ότι έχουν τσακωθεί για ορισμένα πράγματα. Αυτή η δυναμική αναδεικνύει μια σχέση γεμάτη αλληλεπίδραση και διδάγματα και για τους δύο.

Η ερώτηση που τον έφερε σε δύσκολη θέση

Στη συνέχεια, ο Φώτης Σεργουλόπουλος μοιράστηκε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που τον έφερε σε δύσκολη θέση, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο μακριά από προκαταλήψεις. Ενώ προσπαθεί να μεταδώσει στον γιο του τα πάντα γύρω από την ισότητα, ότι άνδρες και γυναίκες είναι το ίδιο πράγμα, και να του μάθει τον σεβασμό, μια ερώτηση του παιδιού τον ξάφνιασε.

Ο γιος του ζήτησε να βάλει σκουλαρίκι και ο παρουσιαστής του απάντησε ότι δεν γίνεται. Τότε ο μικρός τον ρώτησε: «Και τα κορίτσια γιατί φοράνε; Γιατί εκείνα έχουν από μικρά κι εγώ όχι, αφού είμαστε ίσοι;».

Η συνειδητοποίηση ενός στερεότυπου

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος επεσήμανε τη δυσκολία του να διαχειριστεί κανείς την αθώα, αλλά ουσιαστική, ματιά ενός παιδιού απέναντι στα κοινωνικά πρότυπα. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, προσπαθούσε να εξηγήσει ότι απλώς έτσι είναι πιο συνηθισμένο.

Ψάχνοντας να βρει έναν τρόπο να απαντήσει, συνειδητοποίησε ότι μια τέτοια ερώτηση από τα αθώα μάτια ενός παιδιού τον ζόρισε. Κατέληξε λέγοντας πως πρόκειται για ένα στερεότυπο το οποίο είτε δεν είχε αντιληφθεί πλήρως, είτε δεν περίμενε να το αντιμετωπίσει σε μια απλή, καθημερινή κουβέντα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr