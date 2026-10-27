Το fame story περνά στον ΣΚΑΪ και ετοιμάζεται για νέα σεζόν

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ προχώρησε στην απόκτηση των δικαιωμάτων του δημοφιλούς μουσικού ριάλιτι Fame Story, σηματοδοτώντας τη μεταφορά του προγράμματος σε νέα τηλεοπτική στέγη. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του σταθμού για την προετοιμασία και την προβολή του έκτου κύκλου του ριάλιτι. Το Fame Story, το οποίο έχει αναδείξει πληθώρα γνωστών καλλιτεχνών στην Ελλάδα, ετοιμάζεται να επανέλθει στις οθόνες με έναν ανανεωμένο σχεδιασμό και φιλοδοξίες.

Η μακρά ιστορία του fame story στην ελληνική τηλεόραση

Το Fame Story έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ελληνική τηλεόραση το 2002, όταν ξεκίνησε να προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του περιόδου, το ριάλιτι προβλήθηκε για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του το 2006. Μέσα από αυτή την πορεία, κατάφερε να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιδραστικά μουσικά προγράμματα της εποχής του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Μετά από μια περίοδο απουσίας, το Fame Story επανήλθε στο τηλεοπτικό τοπίο το 2023, αυτή τη φορά υπό την επιμέλεια του Νίκου Κοκλώνη. Η επιστροφή του πραγματοποιήθηκε για μία μόνο σεζόν, η οποία προβλήθηκε ταυτόχρονα τόσο στο Star στην Ελλάδα όσο και στο Omega Κύπρου, φέρνοντας ξανά το φορμάτ του μουσικού ριάλιτι στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας την απήχησή του στο τηλεοπτικό κοινό.

Οι καλλιτέχνες που αναδείχθηκαν μέσα από το ριάλιτι

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Fame Story είναι η ικανότητά του να αναδεικνύει νέα ταλέντα, πολλά από τα οποία εξελίχθηκαν σε καταξιωμένους καλλιτέχνες. Το ριάλιτι αποτέλεσε εφαλτήριο για την καριέρα πολλών τραγουδιστών που σήμερα είναι ευρέως γνωστοί στο ελληνικό μουσικό στερέωμα.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεπήδησαν από το Fame Story συγκαταλέγονται ο Νίνο, ο Κώστας Καραφώτης και η Καλομοίρα, οι οποίοι σημείωσαν μεγάλη επιτυχία μετά τη συμμετοχή τους. Επίσης, το πρόγραμμα ανέδειξε τον Θάνο Πετρέλη, τη Ραλλία Χρηστίδου, τη Μάρω Λύτρα και τον Γρηγόρη Πετράκο, οι οποίοι έκτοτε έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία. Τη λίστα των επιτυχημένων αποφοίτων συμπληρώνουν ο Λεωνίδας Μπαλάφας, η Ελένη Χατζίδου, καθώς και ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος από τραγουδιστής εξελίχθηκε σε έναν αγαπημένο παρουσιαστή του ΣΚΑΪ.

Ο νέος σχεδιασμός και η καθυστέρηση στην προβολή

Το Fame Story ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα εποχή στον ΣΚΑΪ, με έναν εντελώς ανανεωμένο σχεδιασμό που υπόσχεται μια ποιοτική επαναφορά του μουσικού ριάλιτι. Ο σταθμός έχει θέσει ως στόχο να προσφέρει ένα πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, διατηρώντας παράλληλα την ουσία που το έκανε αγαπητό στο παρελθόν.

Ωστόσο, η προβολή του νέου κύκλου δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στο Φάληρο είναι ήδη πλήρως διαμορφωμένο και κλειδωμένο για φέτος. Αυτό οφείλεται τόσο στα project που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και προβάλλονται αυτή την περίοδο, όσο και στις πολιτικές εκπομπές που θα κάνουν την εμφάνισή τους ενόψει των επερχόμενων εκλογών, οι οποίες καταλαμβάνουν σημαντικό τηλεοπτικό χρόνο.

Παρά την αναβολή της άμεσης προβολής, το μουσικό ριάλιτι δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί ή να μπει στο συρτάρι. Αντιθέτως, παράλληλα με όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του ΣΚΑΪ, θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής επεξεργασία του φορμάτ για να εξασφαλιστεί μια πραγματικά ποιοτική επαναφορά του. Επιπλέον, στο πλαίσιο του νέου αυτού σχεδιασμού, προβλέπεται και η συνεργασία με μία μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το μουσικό κομμάτι του Fame Story και να προσφέρει νέες ευκαιρίες στους συμμετέχοντες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis