Η Μαρία Αντωνά, ραδιοφωνική παραγωγός και συμπαρουσιάστρια της εκπομπής «MEGA Non Stop», απάντησε δημόσια στα επικριτικά σχόλια που διατύπωσε η Ζήνα Κουτσελίνη για την τηλεοπτική της παρουσία. Η παρουσιάστρια του Star είχε τοποθετηθεί με διόλου κολακευτικά λόγια για την εκπομπή, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κ. Αντωνά μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. Στο πλευρό της Μαρίας Αντωνά τάχθηκε και η Αντελίνα Βαρθακούρη, εκφράζοντας τη στήριξή της επίσης μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη για το «MEGA Non Stop»

Το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, η Ζήνα Κουτσελίνη, μαζί με την ομάδα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» στο Star, σχολίασαν τις τηλεοπτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Ο τρόπος με τον οποίο η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε για το «MEGA Non Stop» προκάλεσε την αντίδραση της Μαρίας Αντωνά.

Ειδικότερα, η Ζήνα Κουτσελίνη, μιλώντας για τα σκηνικά των εκπομπών, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στο MEGA είναι ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Δεν μπορώ να το δω με τίποτα γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Δηλαδή ένα μίνι, δύο άνδρες και η ενημέρωση». Η κ. Κουτσελίνη χρησιμοποίησε επίσης τη φράση «Ένα μίνι δύο άντρες και ενημέρωση» για να περιγράψει την εκπομπή.

Η απάντηση της Μαρίας Αντωνά μέσω Instagram

Λίγες ώρες μετά τα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη, η Μαρία Αντωνά προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η συμπαρουσιάστρια του «MEGA Non Stop» εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον χαρακτηρισμό «μίνι» που χρησιμοποιήθηκε για την εκπομπή, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια που κρύβεται πίσω από κάθε επαγγελματική παρουσία.

Σε story που δημοσίευσε, η Μαρία Αντωνά έγραψε: «Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια». Συνεχίζοντας την απάντησή της, η ραδιοφωνική παραγωγός πρόσθεσε: «Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη».

Η δημόσια στήριξη της Αντελίνας Βαρθακούρη

Στο πλευρό της Μαρίας Αντωνά τάχθηκε δημόσια και η Αντελίνα Βαρθακούρη, η οποία είναι καλή φίλη της παρουσιάστριας. Μέσω ενός Instagram story, η κ. Βαρθακούρη δημοσίευσε μία φωτογραφία της Μαρίας Αντωνά και συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα εκτενές κείμενο στήριξης.

Στο κείμενό της, η Αντελίνα Βαρθακούρη ανέφερε: «Η Μαρία μου, η φίλη της καρδιάς μου, η πιο φωτεινή ψυχή, ο άνθρωπος που θα τρέξει για τους δικούς της ανεξαρτήτως ώρας και δικών της υποχρεώσεων, η επαγγελματίας που ξεκίνησε μόνη της απ’ τη Θεσσαλονίκη και με ασταμάτητη δουλειά/λειές έφτασε με τον αγώνα της εδώ που έφτασε. Μια γυναίκα που δουλεύει ασταμάτητα και στέκεται Κυρία χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Φιλενάδα μου εμείς που σε ξέρουμε και σε αγαπάμε είμαστε τόσο περήφανοι για σένα και χαιρόμαστε τόσο πολύ για τα βήματά σου. Μη σε στεναχωρεί τίποτα, προχώρα με αυτή την αξιοπρέπεια που προχωράς χρόνια τώρα! Πάντα δίπλα σου. Σ’ αγαπώ πολύ».

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos