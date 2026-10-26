Κρίνο και Αγκάθι: Αναταραχή στο χωριό με την επιστροφή Μάρκου και Λευκής

Η επιστροφή του Μάρκου και της Λευκής στο χωριό αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναταραχή στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Κρίνο και Αγκάθι». Ο Γεροδήμος προχωρά στη σύλληψή τους, ενώ ο Στέλιος καταρρέει βλέποντάς τους χέρι-χέρι. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, καθώς η υπόθεση του Ηλία Δρογούτη επανέρχεται στο προσκήνιο, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία και εντάσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών.

Επιστροφή και συλλήψεις

Η επανεμφάνιση του Μάρκου και της Λευκής στο χωριό δεν περνά απαρατήρητη, καθώς προκαλεί άμεσα αναταραχή. Ο Γεροδήμος δεν χάνει χρόνο και προχωρά στη σύλληψη των δύο προσώπων, οδηγώντας τους στη χωροφυλακή. Την ίδια στιγμή, ο Στέλιος γίνεται μάρτυρας της επιστροφής τους, βλέποντάς τους χέρι-χέρι, γεγονός που τον οδηγεί σε κατάρρευση.

Στη χωροφυλακή, η Λευκή επιδεικνύει αποφασιστικότητα και καταφέρνει να κλονίσει τον Γεροδήμο με τα λεγόμενά της. Παράλληλα, ο Μάρκος ανακαλύπτει ότι ο Θωμάς βρίσκεται και πάλι σε κελί. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ τους, με τον Μάρκο να εκφράζει την οργή του για τη ζωή που του έκλεψαν.

Τα μυστικά της οικογένειας και η Λεμονιά

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Λεμονιά βυθίζεται σε αισθήματα ενοχής, κάτι που την ωθεί να στείλει ένα κρυφό μήνυμα στον Μήτρο, ζητώντας του να συναντηθούν. Ταυτόχρονα, η Λαμπρινή προσπαθεί να προειδοποιήσει τον Γεροδήμο για τον κίνδυνο που εκπροσωπεί ο Μήτρος, υπογραμμίζοντας την απειλή που ενδεχομένως αποτελεί για όλους.

Στο μεταξύ, η Λευκή επιδιώκει να πείσει τη Δέσποινα ότι παραμένει σταθερή στην επιθυμία της για εκδίκηση εναντίον των Αρβανιταίων. Ωστόσο, της αποκαλύπτει κάτι σημαντικό που άκουσε από τον Μάρκο και τον Παναγή. Συγκεκριμένα, η Λευκή μεταφέρει στη Δέσποινα ότι οι δύο άνδρες κρύβουν κάτι από τη νύχτα που δολοφονήθηκε ο Ηλίας, υπονοώντας την ύπαρξη ενός μεγάλου μυστικού.

Η υπόθεση Ηλία Δρογούτη ξανανοίγει

Παρά τις αρχικές συλλήψεις, ο Γεροδήμος λαμβάνει την απόφαση να αφήσει τελικά ελεύθερους τον Μάρκο και τη Λευκή. Ωστόσο, δεν παραλείπει να τους προειδοποιήσει ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά και ότι ένα νέο λάθος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για αυτούς. Ο Μάρκος, επιθυμώντας να αφήσουν πίσω τους τα προβλήματα, θέλει να φύγουν από την Πλατανιά.

Η Λευκή, όμως, αρνείται κατηγορηματικά να εγκαταλείψει το χρέος της απέναντι στον Ηλία και πιέζει τον Μάρκο να της αποκαλύψει τι ακριβώς κρύβει η οικογένειά του. Την ίδια ώρα, ο Θωμάς οδηγείται στον εισαγγελέα, όπου ένας φάκελος που περιέχει τα γράμματα της Λευκής ανοίγει ξανά την υπόθεση του Ηλία Δρογούτη, φέρνοντας νέες προοπτικές στην έρευνα.

Ο Παναγής, πληροφορούμενος ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Τριπόλεως επανεξετάζει την υπόθεση του Ηλία, αρχίζει να τρέμει για την πιθανή αποκάλυψη της αλήθειας. Παράλληλα, ο Μήτρος παραμένει αμετανόητος για τις πράξεις του, ενώ η Λεμονιά βυθίζεται όλο και περισσότερο στην οργή της, καθώς οι εξελίξεις την επηρεάζουν βαθιά.

Εντάσεις στο χωριό και νέες αποκαλύψεις

Στο χωριό, οι Δρογουταίοι βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, με αφορμή την επιστροφή της Λευκής ως συζύγου του Μάρκου. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς ο Σκλίβας κατηγορεί τη Λευκή ότι πρόδωσε τον αδελφό της και τον κοινό τους αγώνα ενάντια στους Αρβανιταίους, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και δυσπιστίας.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Παναγής αφήνει να του ξεφύγει στη Μαριγώ μια σημαντική πληροφορία: ο Ηλίας δεν πέθανε όπως όλοι πιστεύουν. Αυτή η αποκάλυψη ανατρέπει τα δεδομένα και δημιουργεί νέα ερωτήματα. Την ίδια στιγμή, ο Στέλιος εμφανίζεται στην εκκλησία, κρατώντας στα χέρια του το μεγάλο του μυστικό, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis