Η Βίκυ Κάβουρα αναφέρθηκε πρόσφατα στην οικογενειακή της ζωή με τον Γιώργο Τζαβέλλα και την κόρη τους, Ματθίλδη-Ραφαηλία, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι γονείς. Η ηθοποιός τόνισε ότι τα πρώτα χρόνια με το παιδί είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, ειδικά όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια. Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το ζευγάρι δεν πραγματοποιεί συχνά κοινές δημόσιες εμφανίσεις και σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το ενδεχόμενο φλερτ.

Η οικογένεια της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια. Η αγαπημένη ηθοποιός, σε πρόσφατη έξοδό της, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην προσωπική της ζωή και την καθημερινότητά της.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κόρη, την οποία ονόμασαν Ματθίλδη-Ραφαηλία. Η μικρή Ματθίλδη-Ραφαηλία ήρθε στον κόσμο μέσα στο 2024, ολοκληρώνοντας την ευτυχία της οικογένειας και φέρνοντας νέες προκλήσεις στη ζωή των γονέων της.

Οι προκλήσεις των πρώτων χρόνων με το παιδί

Η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε ότι «είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια με το παιδί», μια δήλωση που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα πολλών νέων γονέων. Η Βίκυ Κάβουρα μοιράστηκε τις σκέψεις της για τις απαιτήσεις και τις προσαρμογές που επιφέρει η ανατροφή ενός βρέφους, ειδικά κατά την αρχική αυτή περίοδο.

Ειδικότερα, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι οι δυσκολίες αυτές εντείνονται «ειδικά αν δεν έχεις βοήθεια». Η έλλειψη υποστήριξης από τρίτους, όπως συγγενείς ή φίλους, καθιστά την καθημερινότητα ακόμα πιο απαιτητική για το ζευγάρι, το οποίο προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού του.

Γιατί δεν πραγματοποιούν κοινές δημόσιες εμφανίσεις

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις της με τον σύζυγό της, η Βίκυ Κάβουρα απάντησε με ειλικρίνεια. «Ποια εκδήλωση παιδιά; Πουθενά δεν πάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την επιλογή και την απουσία τους από κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η ηθοποιός επανέλαβε ότι «είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια με το παιδί» και πρόσθεσε πως, αν δεν υπάρχει βοήθεια, «αναγκαστικά ή βγαίνει ο ένας ή βγαίνει ο άλλος». Αυτό σημαίνει ότι το ζευγάρι πρέπει να εναλλάσσεται στις εξόδους, ώστε να υπάρχει πάντα κάποιος με την κόρη τους, περιορίζοντας τις κοινές τους δραστηριότητες.

Μάλιστα, η Βίκυ Κάβουρα περιέγραψε την κατάσταση με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια: «Συνήθως δεν βγαίνει κανένας μας, γιατί είμαστε κομμάτια. Τέτοια ώρα δηλαδή κοιμόμαστε». Η φράση αυτή αναδεικνύει την κόπωση που βιώνουν ως νέοι γονείς, με αποτέλεσμα να προτιμούν την ξεκούραση από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις εξόδους.

Η αντίδραση στο φλερτ

Η συζήτηση στράφηκε και στον τρόπο με τον οποίο το ζευγάρι διαχειρίζεται το ενδεχόμενο φλερτ. Σε ερώτηση για το πώς θα αντιδρούσε η ίδια αν κάποια κοπέλα φλέρταρε τον σύζυγό της, η ηθοποιός έδωσε μια άμεση και ξεκάθαρη απάντηση, περιγράφοντας την αμοιβαία τους στάση.

«Αντιδρά αυτός και είναι ωραίο», είπε η Βίκυ Κάβουρα, περιγράφοντας τη στάση του Γιώργου Τζαβέλλα σε τέτοιες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Δηλαδή όταν πάρει ένα βλέμμα που είναι λίγο πιο… Κόβει κατευθείαν». Αυτό δείχνει την άμεση και αποφασιστική αντίδραση του συζύγου της.

Η ηθοποιός συμπλήρωσε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι μονομερής, αλλά αφορά και την ίδια. «Το έχω και εγώ αυτό όμως», δήλωσε, υπονοώντας ότι και η ίδια αντιδρά με παρόμοιο τρόπο όταν αντιλαμβάνεται ανάλογες καταστάσεις, επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία στάση του ζευγαριού σε αυτό το ευαίσθητο θέμα.

Με πληροφορίες από: Enikos