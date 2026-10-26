Στέφανος Κορκολής: «Δεν θυσίασα κάτι για την καριέρα μου, δεν βιώνω ως απώλειες τις επιλογές»

Ο γνωστός δημιουργός Στέφανος Κορκολής μίλησε για την καλλιτεχνική του διαδρομή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει απρόοπτα περιστατικά όταν βρίσκεται στη σκηνή. Ο καλλιτέχνης τόνισε ότι η καριέρα του δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά προέκυψε μέσα από την πορεία του στον χώρο της μουσικής. Επίσης, υπογράμμισε ότι δεν βιώνει τις επιλογές του ως απώλειες, ούτε θεωρεί ότι έκανε θυσίες για την επαγγελματική του εξέλιξη.

Η καριέρα ως αποτέλεσμα, όχι αυτοσκοπός

Ο Στέφανος Κορκολής, σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, εξήγησε πως η καλλιτεχνική του πορεία δεν ξεκίνησε με την επιδίωξη να κάνει καριέρα. Αντίθετα, όπως ανέφερε, η καριέρα απλά προέκυψε μέσα από τη διαδρομή του στον χώρο της μουσικής, ως φυσικό επακόλουθο της αγάπης του για τη μουσική.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ξεκίνησα με την επιδίωξη να κάνω καριέρα, προέκυψε». Αυτή η προσέγγιση τονίζει ότι η μουσική ήταν πρωταρχικά ένα μέσο έκφρασης για τον ίδιο, και όχι ένα μέσο για την επίτευξη συγκεκριμένων επαγγελματικών στόχων ή φιλοδοξιών.

Επιλογές, όχι θυσίες

Ερωτηθείς για τις θυσίες που ενδεχομένως έκανε στην επαγγελματική του πορεία, ο Στέφανος Κορκολής υπογράμμισε ότι δεν έκανε θυσίες. Αντιθέτως, έκανε επιλογές τις οποίες, όπως δήλωσε, ουδέποτε μετάνιωσε, καθώς αυτές οι επιλογές καθόρισαν την πορεία του.

«Δεν αισθάνομαι ότι θυσίασα κάτι για την καριέρα μου. Για να μιλήσω για θυσία, θα έπρεπε να νιώθω ότι στερήθηκα κάτι ουσιαστικό προκειμένου να φτάσω κάπου», ανέφερε ο δημιουργός. Πρόσθεσε ότι κάθε επιλογή μας οδηγεί προς μια κατεύθυνση και αφήνει κάποιες άλλες πίσω, ωστόσο ο ίδιος δεν βιώνει αυτές τις επιλογές ως απώλειες, αλλά ως αναπόφευκτα μέρη της διαδρομής του.

Η μουσική ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής

Ο γνωστός δημιουργός τόνισε ότι η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής του και του εαυτού του. Ο χρόνος που έχει αφιερώσει στη μουσική ήταν χρόνος που ο ίδιος επιθυμούσε να της δώσει.

«Η μουσική είναι μέρος της ζωής μου, μέρος του εαυτού μου και ο χρόνος που της έχω δώσει είναι χρόνος που ήθελα να της δώσω», δήλωσε. Κοιτώντας πίσω, ο Στέφανος Κορκολής δεν σκέφτεται τι θυσίασε για να φτάσει εδώ, αλλά όσα έζησε ακολουθώντας αυτό που αγαπά.

Αντιμετώπιση απρόοπτων στη σκηνή

Ο Στέφανος Κορκολής αναφέρθηκε και στις άβολες στιγμές και τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισης. Επεσήμανε ότι έχει ζήσει πολλές τέτοιες καταστάσεις, αλλά και στιγμές με πολύ χιούμορ.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ψυχραιμία και το χιούμορ στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών, ώστε μια αμήχανη στιγμή να μην επηρεάσει το σύνολο της παράστασης. Στόχος είναι να βρίσκει πάντα τον τρόπο να συνεχίζει, διατηρώντας την επαφή του με το κοινό και τους συνεργάτες του.

Ο καλλιτέχνης σημείωσε επίσης ότι συχνά, ό,τι τον δυσκολεύει εκείνη την ώρα, γίνεται αργότερα μια ιστορία που θυμάται κανείς και γελά.

Με πληροφορίες από: Topontiki