Η γνωστή ηθοποιός Ελένη Καστάνη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» της ΕΡΤ, την Κυριακή (25/10). Καλεσμένη των Ζωής Κρονάκη και Τάσου Ιορδανίδη, η κυρία Καστάνη μίλησε για τις προσωπικές απώλειες που βίωσε, τον τρόπο που αυτές επηρέασαν την υποκριτική της τέχνη, καθώς και για τη σχέση της με τον γιο της. Επίσης, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του παιδιού της, στη στήριξή της προς τους νέους ανθρώπους και στην τεράστια σημασία που έχει για εκείνη η αγάπη του κόσμου.

Οι προσωπικές απώλειες και η επίδραση στην υποκριτική

Η Ελένη Καστάνη μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τις βαθιές απώλειες που έχουν σημαδέψει την προσωπική της ζωή, τονίζοντας πως αυτές διαμόρφωσαν και την καλλιτεχνική της πορεία. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα της, ένα γεγονός που συνέβη όταν εκείνη ήταν μόλις 12 ετών.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Η ζωή μου ήταν γεμάτη απώλειες. Η απώλεια του πατέρα μου με έκανε να παίζω πολύ καλά τα δράματα, να έχω μια πολύ καλή βάση, γιατί ήμουν 12 χρονών όταν τον έχασα». Η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτή η τραυματική εμπειρία της προσέφερε την ικανότητα να ανακαλεί τον πόνο μέσα της, περιγράφοντάς τον ως ένα «γνώριμο συναίσθημα» που την βοηθάει να αποδίδει με αυθεντικότητα τους δραματικούς ρόλους.

Ο γιος της, οι σπουδές στο εξωτερικό και η αγωνία της μητέρας

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Ελένη Καστάνη μίλησε για τον γιο της και την πορεία των σπουδών του. Το παιδί της ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως μηχανολόγος μηχανικός στην Αγγλία και αυτή την περίοδο πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές. Η ηθοποιός περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γιος της στην προσπάθειά του να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Αναφερόμενη στην περίοδο που ο γιος της ζούσε μακριά της για τις σπουδές του στην Αγγλία, η κυρία Καστάνη αποκάλυψε πως εκείνος «τη μίσησε» και «δεν θέλει να ξαναπατήσει το πόδι του» εκεί. Η ίδια βίωσε έντονη αγωνία και της έλειπε πολύ. Μάλιστα, όπως είπε, είχε φτάσει στο σημείο να σκεφτεί να πηγαίνει σε κάποιο ορφανοτροφείο με μικρά παιδάκια, για όσο καιρό θα έλειπε ο γιος της στην Αγγλία, καθώς φοβόταν μήπως μείνει εκεί για πάντα και τον χάσει κιόλας.

Η ηθοποιός συνέδεσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του γιου της με την απώλεια του πατέρα του. «Το μεταπτυχιακό το κάνει τώρα, γιατί είχαμε την απώλεια του μπαμπά του», δήλωσε. Παρά την απουσία του, η Ελένη Καστάνη εξέφρασε και μια αίσθηση σιγουριάς: «Από τη μία μου έλειπε κι από την άλλη μου έδωσε μια σιγουριά ότι το παιδί μου μπορεί να επιβιώσει».

Πίστη στη νέα γενιά και η αναπλήρωση των κενών από την αγάπη του κοινού

Η Ελένη Καστάνη εξέφρασε επίσης την αμέριστη στήριξή της προς τη νέα γενιά, τονίζοντας τη διαφωνία της με την απαξιωτική αντιμετώπιση που συχνά υφίστανται οι νέοι άνθρωποι. «Στεναχωριόμουν πάρα πολύ όταν αφόριζαν τους νέους. Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ», σημείωσε με έμφαση.

Η ηθοποιός δήλωσε την πίστη της στις δυνατότητες των νέων, υπογραμμίζοντας: «Πιστεύω στους νέους. Γιατί να μην πιστέψω στα παιδιά; Βλέπω και τα παιδιά αυτά τι ευγένεια έχουν και τι ενδιαφέρον για τη δουλειά. Είμαι υπέρ της νέας γενιάς». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πεποίθησή της στην αξία και τις προοπτικές των νεότερων ανθρώπων.

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή της, η Ελένη Καστάνη αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό της. Εξήγησε ότι η αγάπη και η αποδοχή που έχει εισπράξει καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχουν λειτουργήσει ως ένα είδος αναπλήρωσης για τα συναισθηματικά κενά που της δημιούργησαν οι προσωπικές της απώλειες. Η αγάπη του κόσμου αποτελεί για εκείνη μια σημαντική πηγή δύναμης και ολοκλήρωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos