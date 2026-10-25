Η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή της

Η Τζένα Ορτέγκα, γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «Wednesday», μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της εμπειρία με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD). Σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη Vogue, η νεαρή ηθοποιός αποκάλυψε λεπτομέρειες για τις καθημερινές συνήθειες που τη συνοδεύουν, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να διαχειριστεί τα συμπτώματά της. Η εξομολόγηση αυτή φέρνει στο φως μια πτυχή της ζωής της που πολλοί μπορεί να αναγνωρίσουν.

Η αποκάλυψη και η προσωπική διαδρομή

Η Τζένα Ορτέγκα μοιράστηκε ότι ζει με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή από τα επτά της χρόνια. Αυτή η αποκάλυψη προσφέρει παρηγοριά σε όσους βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις, καθώς μια δημόσια προσωπικότητα μιλά ανοιχτά για μια διαταραχή που συχνά παραμένει αθέατη. Η ηθοποιός περιγράφει τις «τελετουργίες» που ακολουθεί πιστά μέχρι σήμερα, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Η εμπειρία της Ορτέγκα υπογραμμίζει πώς τέτοιες διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή ενός ατόμου από μικρή ηλικία. Η ίδια έχει μάθει να ζει με αυτούς τους προσωπικούς, απαράβατους κανόνες, οι οποίοι, όπως αναφέρει, δεν επιδέχονται διαπραγμάτευση. Η ειλικρίνεια της ηθοποιού συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι ζουν με αυτήν.

Καθημερινές συνήθειες και η αίσθηση ασφάλειας

Η Τζένα Ορτέγκα αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, όπως η ανάγκη για επανέλεγχο ή η τήρηση συγκεκριμένων ρουτινών. Για παράδειγμα, η αίσθηση ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω για να ελέγξεις αν κλείδωσες την πόρτα, ή η επιμονή σε έναν ακριβώς ίδιο τρόπο εκτέλεσης καθημερινών πράξεων, είναι κοινά μοτίβα. Αυτές οι μικρές συνήθειες, αν και μπορεί να φαντάζουν ασήμαντες σε άλλους, προσφέρουν μια αίσθηση ασφάλειας στα άτομα που τις βιώνουν.

Η ηθοποιός γνωρίζει πολύ καλά αυτή την εμπειρία, όπου η καθημερινή ρουτίνα πρέπει να ακολουθείται με απόλυτη ακρίβεια. Οι προσωπικοί της κανόνες είναι τόσο ισχυροί που δεν αφήνουν περιθώρια για αλλαγές ή παρεκκλίσεις. Αυτή η ανάγκη για τάξη και προβλεψιμότητα είναι ένα κεντρικό στοιχείο της διαταραχής, το οποίο η Ορτέγκα έχει μάθει να αναγνωρίζει και να περιγράφει.

Η διαχείριση των συμπτωμάτων με την πάροδο του χρόνου

Παρά τις προκλήσεις, η Τζένα Ορτέγκα έχει αναπτύξει τρόπους διαχείρισης των συμπτωμάτων της. Η ίδια παραδέχεται ότι κάποιες μάχες είναι χαμένες, υποδηλώνοντας την επίμονη φύση της διαταραχής και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς στην προσπάθεια να την ελέγξει πλήρως. Ωστόσο, τονίζει ότι όσο μεγαλώνει, τόσο βελτιώνεται η απόδοση της προσπάθειάς της να ελέγξει αυτό που της συμβαίνει.

Αυτή η διαρκής προσπάθεια για έλεγχο και προσαρμογή δείχνει την ανθεκτικότητα της ηθοποιού. Η βελτίωση της ικανότητάς της να διαχειρίζεται την OCD με την ηλικία αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδας για όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Η Ορτέγκα συνεχίζει να εργάζεται πάνω στην προσωπική της διαχείριση, αναγνωρίζοντας τόσο τις δυσκολίες όσο και την πρόοδο που έχει σημειώσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta