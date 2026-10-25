Η Ναταλία Γερμανού, μιλώντας στην εκπομπή της, αναφέρθηκε εκτενώς σε ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη Φαίη Σκορδά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η εκτίμηση και η ουσιαστική συμπάθεια μεταξύ ανθρώπων δεν επηρεάζονται από τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό, θέση που, όπως είπε, έχει αποδειχθεί και τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σχέσεις μεταξύ των τηλεοπτικών προσώπων και στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι «απέναντι» εκπομπές.

Το τηλεφώνημα της Φαίης Σκορδά και οι «διαχωρισμοί»

Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε ότι το τηλεφώνημα από τη Φαίη Σκορδά συνέβη ένα πρωί του καλοκαιριού. Η Φαίη Σκορδά της τηλεφώνησε και της είπε χαρακτηριστικά: «μας βλέπεις που μας έχουν split;». Η παρουσιάστρια του ALPHA σχολίασε ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε «η χαρά των σάιτ» να δημιουργούν τίτλους όπως «Σκορδά VS Γερμανού», προσπαθώντας να προκαλέσουν εντυπώσεις και να δημιουργήσουν κλίμα ανταγωνισμού.

Και οι δύο παρουσιάστριες, όπως ανέφερε η Ναταλία Γερμανού, συμφώνησαν ότι τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί μεταξύ τους. Η κοινή τους πεποίθηση είναι ότι όταν δύο άνθρωποι εκτιμούν ο ένας τον άλλο και συμπαθούν τόσο ουσιαστικά, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να τους χωρίσει. Η Ναταλία Γερμανού υπογράμμισε ότι αυτή η στάση έχει αποδειχθεί στην πράξη τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας σταθερές τις σχέσεις εκτίμησης.

Η Φαίη Σκορδά ως «καλή καπετάνισσα»

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε την εκτίμησή της για τη Φαίη Σκορδά, χαρακτηρίζοντάς την «καλή καπετάνισσα». Τόνισε ότι η Φαίη Σκορδά «ξέρει να κρατά το τιμόνι γερά όταν περνάει μέσα από φουρτούνες», μια δήλωση που αναδεικνύει την ικανότητα της συναδέλφου της να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις στον τηλεοπτικό χώρο.

Επιπλέον, η Ναταλία Γερμανού πρόσθεσε ότι η Φαίη Σκορδά «έκανε μπαλέτο άρα τον χορό τον ξέρει πάρα πολύ καλά». Αυτή η αναφορά χρησιμοποιήθηκε για να τονίσει την εμπειρία και την ευελιξία της Φαίης Σκορδά, υποδηλώνοντας ότι διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τηλεοπτικού τοπίου με επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Οι σχέσεις πέρα από τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό

Η Ναταλία Γερμανού δεν περιορίστηκε μόνο στις δηλώσεις για τη Φαίη Σκορδά, αλλά επέκτεινε τις αναφορές της και σε άλλους συναδέλφους, τονίζοντας ότι η θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό είναι σταθερή. Ξεκαθάρισε ότι «ούτε με τον Κώστα Τσουρό μας χώρισε το απέναντι», αναφερόμενη στη δική τους επαγγελματική σχέση και στο γεγονός ότι οι διαφορετικές εκπομπές ή κανάλια δεν στάθηκαν εμπόδιο στην εκτίμηση.

Ως φετινό παράδειγμα, η παρουσιάστρια ανέφερε την Αναστασία Γιάμαλη, η οποία βρίσκεται επίσης «απέναντι» τηλεοπτικά και, όπως είπε η Ναταλία Γερμανού, «σκίζει το κορίτσι». Η Ναταλία Γερμανού δήλωσε ειλικρινά ότι εκτιμά τόσο πολύ την Αναστασία Γιάμαλη σαν δημοσιογράφο και τη συμπαθεί τόσο, που ουδέποτε θα τη δει ανταγωνιστικά. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την επαγγελματική αλληλεγγύη και τον σεβασμό που διατηρεί προς τους συναδέλφους της, ανεξαρτήτως τηλεοπτικής στέγης.

Εκτίμηση και επαγγελματισμός ως βασικές αρχές

Συνοψίζοντας τις θέσεις της, η Ναταλία Γερμανού επανέλαβε τη σημασία της αμοιβαίας εκτίμησης και της συμπάθειας στον χώρο της τηλεόρασης. Τόνισε ότι αυτές οι αρχές υπερβαίνουν τους όποιους τηλεοπτικούς «διαχωρισμούς» που ενδεχομένως να δημιουργούνται από τρίτους ή από τις συνθήκες της αγοράς. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η στάση της απέναντι στους συναδέλφους της βασίζεται στον σεβασμό και την αναγνώριση της δουλειάς τους.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της σχετικά με τη Φαίη Σκορδά, η Ναταλία Γερμανού υπογράμμισε ότι «η Φαίη δεν έχει να αποδείξει τίποτα». Αυτή η φράση αναδεικνύει την αναγνώριση της μακροχρόνιας πορείας και της αξίας της Φαίης Σκορδά στον τηλεοπτικό χώρο, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει κάτι επιπλέον μέσα από έναν επινοημένο ανταγωνισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki