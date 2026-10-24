Γιάννης Μπέζος: «Δεν θυμάμαι ποτέ τα παλιά, τα σιχαίνομαι, νομίζουμε είναι το μέλλον, φρίκη»

Ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Μπέζος παραχώρησε συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε σε σημαντικές πτυχές της ζωής και της καριέρας του. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, για το αν έχει απωθημένα, αλλά και για την προσκόλληση των Ελλήνων στο παρελθόν, εκφράζοντας μια ιδιαίτερα έντονη άποψη. Οι δηλώσεις του προσφέρουν μια εικόνα της φιλοσοφίας του και της κριτικής του ματιάς σε κοινωνικά ζητήματα.

Η πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο

Ο Γιάννης Μπέζος, με μια μακρά και επιτυχημένη διαδρομή στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του πορεία. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και την εξέλιξή του ως καλλιτέχνη.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε σκέψεις για τη φύση της δουλειάς του και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, χωρίς να υπεισέλθει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες έργων ή συνεργασιών. Η αναφορά του στην καλλιτεχνική του πορεία ήταν μια γενική επισκόπηση της διαδρομής του, η οποία έχει σημαδέψει την ελληνική υποκριτική σκηνή.

Μέσα από τις δηλώσεις του, έγινε σαφές ότι η καλλιτεχνική του διαδρομή αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς του, το οποίο έχει διαμορφώσει την οπτική του για τη ζωή και την κοινωνία.

Τα απωθημένα και η προσωπική του φιλοσοφία

Ένα άλλο θέμα που θίχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν αυτό των απωθημένων. Ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε με σαφήνεια ότι δεν έχει απωθημένα, μια στάση που αντανακλά μια συγκεκριμένη προσωπική φιλοσοφία.

Η απουσία απωθημένων υποδηλώνει μια προσέγγιση στη ζωή όπου οι επιλογές του παρελθόντος έχουν γίνει αποδεκτές και δεν τον βαραίνουν. Αυτή η δήλωση φωτίζει την ψυχική του κατάσταση και την ικανότητά του να προχωρά χωρίς να κρατάει βάρη από το παρελθόν.

Η στάση του αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως μια μορφή αυτογνωσίας και αποδοχής, όπου ο καλλιτέχνης έχει βρει την ισορροπία του και δεν κυνηγά ανεκπλήρωτες επιθυμίες που θα μπορούσαν να τον κρατούν πίσω.

Η κριτική στην προσκόλληση των Ελλήνων στο παρελθόν

Το πιο έντονο σημείο της συνέντευξης του Γιάννη Μπέζου αφορούσε την προσκόλληση των Ελλήνων στο παρελθόν. Ο ηθοποιός εξέφρασε με ιδιαίτερη δριμύτητα την άποψή του για αυτό το φαινόμενο, το οποίο φαίνεται να τον προβληματίζει βαθιά και να αποτελεί κεντρικό άξονα της σκέψης του.

Ο ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θυμάμαι ποτέ τα παλιά, τα σιχαίνομαι, νομίζουμε είναι το μέλλον, φρίκη». Αυτή η φράση αποτυπώνει όχι μόνο την προσωπική του απόρριψη του παρελθόντος, αλλά και μια ευρύτερη κριτική απέναντι σε μια κοινωνική τάση που θεωρεί επιζήμια για την εξέλιξη.

Η δήλωση «Δεν θυμάμαι ποτέ τα παλιά, τα σιχαίνομαι» υπογραμμίζει την πλήρη αποστασιοποίησή του από την αναπόληση και την εξιδανίκευση προηγούμενων εποχών. Η χρήση της λέξης «σιχαίνομαι» δείχνει το μέγεθος της αντίθεσής του σε αυτή την πρακτική, δηλώνοντας μια κατηγορηματική απόρριψη της νοσταλγίας για όσα έχουν περάσει.

Επιπλέον, η φράση «νομίζουμε είναι το μέλλον, φρίκη» αναδεικνύει την ανησυχία του για την σύγχυση μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Ο Γιάννης Μπέζος θεωρεί ότι η προσκόλληση στα παλιά μπορεί να εμποδίσει την πρόοδο και την εξέλιξη, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση ότι το παρελθόν μπορεί να αποτελέσει οδηγό ή ακόμα και το ίδιο το μέλλον. Η λέξη «φρίκη» τονίζει την έντονη αποδοκιμασία του για αυτή την προοπτική, υποδηλώνοντας ότι θεωρεί αυτή τη νοοτροπία ως κάτι το εξαιρετικά αρνητικό και επικίνδυνο για την κοινωνία και την πορεία της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta