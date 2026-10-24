Ο Γιώργος Ζυγούρης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε εκτενώς για τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Σέρρες» του ΑΝΤ1. Εστίασε στην επίδραση που είχε η συγκεκριμένη δουλειά στο τηλεοπτικό κοινό και στις προσωπικές του εμπειρίες από τα γυρίσματα.

Η αναγνωρισιμότητα μέσα από τις «Σέρρες»

Η σειρά «Σέρρες», σε δημιουργία του Γιώργου Καπουτζίδη, αποτέλεσε ένα σημαντικό σταθμό στην καριέρα του Γιώργου Ζυγούρη, καθιστώντας τον περισσότερο γνωστό στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Ο ρόλος του στη σειρά ήταν καθοριστικός για την αναγνωρισιμότητά του και την επαφή του με τους τηλεθεατές.

Ο ηθοποιός κλήθηκε να αναλάβει έναν ρόλο με ιδιαίτερο βάρος, καθώς επιφορτίστηκε με την αντικατάσταση του Πάνου Νάτση, μετά την τραγική απώλεια του τελευταίου. Παρά την αρχική δυσκολία, όπως ο ίδιος ανέφερε, οι συνάδελφοί του, Γιώργος Γάλλος και Γιούλη Τσαγκαράκη, στάθηκαν δίπλα του και τον βοήθησαν να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα, δημιουργώντας ένα αίσθημα «οικογένειας».

Η επικοινωνία με το κοινό και τα μηνύματα

Ο συγκεκριμένος ρόλος στις «Σέρρες» έδωσε στον Γιώργο Ζυγούρη την ευκαιρία να επικοινωνήσει με το κοινό με έναν μοναδικό τρόπο. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι λάμβανε πολλά μηνύματα από τηλεθεατές, τα οποία μαρτυρούσαν την βαθιά επίδραση της σειράς στις ζωές τους.

Δεν ήταν λίγοι οι τηλεθεατές που, όπως είπε, «ξεκλείδωσαν» και βρήκαν το θάρρος να κάνουν coming out στις οικογένειές τους, εμπνευσμένοι από την ιστορία και τους χαρακτήρες της σειράς. Αυτή η άμεση ανταπόκριση υπογράμμισε τη σημασία του έργου και τον τρόπο που άγγιξε ευαίσθητες πτυχές της κοινωνίας.

Δηλώσεις για τους γονείς και τα παιδιά

Ο Γιώργος Ζυγούρης περιέγραψε αναλυτικά το περιεχόμενο των μηνυμάτων που δεχόταν. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού: «Έλαβα πολλά μηνύματα και από γονείς, που αναρωτήθηκαν τι λάθος έχουν κάνει με τα παιδιά τους. Αλλά και από παιδιά που είπαν πόσο πολύ τους βοήθησε αυτή η σειρά».

Αυτές οι μαρτυρίες αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η σειρά λειτούργησε ως καταλύτης για τον διάλογο εντός των οικογενειών, προσφέροντας υποστήριξη και ενθάρρυνση τόσο σε γονείς όσο και σε παιδιά. Ο ηθοποιός τόνισε ότι, παρόλο που η σειρά είναι «μια δουλειά του Γιώργου», δηλαδή του Γιώργου Καπουτζίδη, οι ηθοποιοί παίρνουν επίσης ένα μερίδιο από αυτή την επιτυχία και την επίδραση.

Το περιβάλλον των γυρισμάτων και η «οικογένεια»

Μιλώντας για την ατμόσφαιρα στα γυρίσματα, ο Γιώργος Ζυγούρης σημείωσε ότι ήταν ο μόνος «διαφορετικός» στην ομάδα, καθώς οι υπόλοιποι ηθοποιοί ήταν μαζί από την πρώτη σεζόν της σειράς. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να ενσωματωθεί πλήρως.

«Κάποιους όμως, όπως τον Γιώργο Γάλλο και τη Γιούλη Τσαγκαράκη, τους ήξερα και αισθάνθηκα πολύ γρήγορα οικογένεια», είπε ο ηθοποιός, περιγράφοντας το ζεστό και υποστηρικτικό κλίμα που επικρατούσε. Αυτή η αίσθηση του ανήκειν τον βοήθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου και να προσφέρει μια ερμηνεία που άγγιξε το κοινό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis