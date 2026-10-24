Το δεύτερο επεισόδιο του Dragons’ Den, που προβλήθηκε την Παρασκευή 23/10, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, σημειώνοντας διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ο Σάκης Τανιμανίδης παρουσίασε τις επιχειρήσεις που διεκδίκησαν νέες επενδύσεις, με τη μαχητικότητα των Dragons και τα εντυπωσιακά pitches να ξεχωρίζουν. Δύο επιχειρήσεις, η «Kerkini» και η «Vgaleakri», κατάφεραν να κλείσουν σημαντικές συμφωνίες.

Ανοδική πορεία στην τηλεθέαση

Το πρόγραμμα συνέχισε την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας αξιοσημείωτα νούμερα τηλεθέασης το βράδυ της Παρασκευής. Συγκεκριμένα, στο γενικό σύνολο, το Dragons’ Den σημείωσε ποσοστό 13,2%, αποδεικνύοντας την προτίμηση του κοινού.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση και από το δυναμικό κοινό, όπου το ποσοστό έφτασε το 12,1%. Συνολικά, 676.432 τηλεθεατές παρακολούθησαν το επεισόδιο έστω για ένα λεπτό, δείχνοντας το ευρύ ενδιαφέρον για τις επιχειρηματικές διεκδικήσεις.

Η περίπτωση της «Luckpack»

Η εκπομπή ξεκίνησε δυναμικά με την παρουσίαση της «Luckpack» από τη Ναταλία Κυριακίδη, η οποία ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Η ιδέα της, ως tattoo artist, αφορούσε πρωτοποριακά mystery boxes, μια πρόταση που ξεσήκωσε τους Dragons.

Οι Dragons απόλαυσαν την εμπειρία του unboxing, ωστόσο η Ναταλία Κυριακίδη στάθηκε ακλόνητη στις αρχικές της απαιτήσεις και δεν δέχτηκε να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί συμφωνία.

Επένδυση στην πλατφόρμα «VgaleAkri»

Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες της βραδιάς αφορούσε την πλατφόρμα «VgaleAkri», που δημιουργήθηκε από την Ελευθερία Ζούρου. Ο Βασίλης Μπάλης και ο Φάνης Σπύρου εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους, χαρακτηρίζοντας την Ελευθερία Ζούρου ως το «holy grail» τους και δηλώνοντας στον Σάκη Τανιμανίδη ότι ήρθαν στο Dragons’ Den αποκλειστικά για εκείνη.

Η πλατφόρμα «VgaleAkri» έχει ως στόχο να διευκολύνει τους πολίτες στην εύρεση κατάλληλων διαθέσιμων δικηγόρων, ενώ παράλληλα προσφέρει στους δικηγόρους έναν πιο άμεσο τρόπο επικοινωνίας με όσους χρειάζονται νομική βοήθεια. Παρόλο που ενδιαφέρον έδειξε και ο Κώστας Χαλκιάς, η Ελευθερία Ζούρου έκλεισε μόνη της τη συμφωνία, εξασφαλίζοντας επένδυση 30.000 ευρώ για το 10% της επιχείρησης.

Η «PeekABook» και η αφοσίωση

Αιφνιδιαστική ήταν η είσοδος του Μιχάλη Βλάσση για την παρουσίαση της «PeekABook», καθώς εμφανίστηκε μέσα από ένα τεράστιο βιβλίο στο πλατό. Η ιδέα του αφορούσε ένα εικονικό βιβλίο που κρύβει διακριτικά το κινητό του γονέα από το παιδί, μια πρόταση που φάνηκε ενδιαφέρουσα στους Dragons.

Ωστόσο, η Μαρία Χατζηστεφανή προβληματίστηκε από την αφοσίωση που θα μπορούσε να επιδείξει ο Μιχάλης Βλάσσης στην επιχείρηση, λόγω των υπόλοιπων ενασχολήσεών του. Στη συνέχεια, η πρόταση που έγινε από την Ελευθερία Ζούρου και τον Χάρη Βαφειά δεν ευδοκίμησε, καθώς ο startupper αποφάσισε να μην υποχωρήσει από τις αρχικές του θέσεις.

Το αυτοκίνητο της «Airgop»

Για τις ανάγκες της παρουσίασης της «Airgop» από τον Κωνσταντίνο Βιγλατζή, ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στο πλατό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των Dragons. Μάλιστα, οι Dragons επιβιβάστηκαν στο όχημα, με τον Γιάννη Τσιώρη να σχολιάζει πόσο όμορφα μύριζε μέσα.

Αυτό άλλωστε αποτελεί και το αντικείμενο της επιχείρησης του Κωνσταντίνου Βιγλατζή, το οποίο σχετίζεται με την ευχάριστη οσμή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, όπως φάνηκε από την αντίδραση των επενδυτών κατά την παρουσίαση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis