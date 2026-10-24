Η Σάντρα Χούλερ στο καστ του «Avengers: Doomsday»

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Σάντρα Χούλερ θα κάνει μια σύντομη, αλλά αναμενόμενη, εμφάνιση στην πολυαναμενόμενη ταινία της Marvel, «Avengers: Doomsday».

Η είδηση για τον ρόλο της Γερμανίδας πρωταγωνίστριας έγινε γνωστή καθώς η παραγωγή οδεύει προς τις αίθουσες τον Δεκέμβριο. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφουν οι Άντονι και Τζο Ρούσο.

Το εντυπωσιακό καστ της υπερπαραγωγής

Η επερχόμενη υπερπαραγωγή «Avengers: Doomsday» συγκεντρώνει ένα καστ αστέρων, αποτελούμενο από βραβευμένους και αναγνωρισμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Κρις Χέμσγουορθ, ο Πέδρο Πασκάλ και ο Πολ Ραντ, οι οποίοι έχουν ήδη καθιερωθεί σε μεγάλα κινηματογραφικά franchise.

Το καστ συμπληρώνουν ο Τομ Χίντλστον, η Φλόρενς Πιου και ο Άντονι Μάκι, προσθέτοντας το δικό τους υποκριτικό βάθος στην ταινία. Επιπλέον, συμμετέχουν ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, η Βανέσα Κίρμπι, ο Πάτρικ Στιούαρτ και ο Ίαν ΜακΚέλεν, ενισχύοντας περαιτέρω την αίγλη του συνόλου.

Η ταινία θα περιλαμβάνει επίσης αρκετούς πρωταγωνιστές από τα franchise των «Black Panther», «Thunderbolts», «Fantastic Four» και «X-Men», δημιουργώντας ένα ευρύ σύμπαν χαρακτήρων.

Σημαντικές επιστροφές και ένας νέος ρόλος

Στο «Avengers: Doomsday» σηματοδοτείται η επιστροφή του Κρις Έβανς στον ρόλο του Steve Rogers, ενός χαρακτήρα που έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Παράλληλα, ο βραβευμένος με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά τον ρόλο του Victor von Doom. Ο Ντάουνι Τζούνιορ αφήνει πίσω του τον εμβληματικό ρόλο του Iron Man/Tony Stark, τον οποίο ενσάρκωσε για πολλά χρόνια, για να υποδυθεί τον νέο αυτόν χαρακτήρα. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει μια νέα διάσταση στην ιστορία.

Η πλοκή και ο πλέον επικίνδυνος αντίπαλος

Ελάχιστα στοιχεία έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής σχετικά με την πλοκή του επερχόμενου φιλμ, κρατώντας το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι ο Doctor Doom αναδεικνύεται στον πλέον επικίνδυνο αντίπαλο που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι υπερήρωες της Marvel. Η παρουσία του Doctor Doom φέρνει τους Avengers ενώπιον μιας μοιραίας σύγκρουσης, η έκβαση της οποίας παραμένει άγνωστη. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να αποτελέσει τον πυρήνα της ιστορίας.

Ο ρόλος της Σάντρα Χούλερ και οι εικασίες

Οι φήμες σχετικά με τη συμμετοχή της Σάντρα Χούλερ στην ταινία άρχισαν να κυκλοφορούν πριν από λίγες εβδομάδες, προκαλώντας συζητήσεις μεταξύ των θαυμαστών. Οι εικασίες των φαν της Marvel αναφέρουν πως ο ρόλος της Γερμανίδας ηθοποιού είτε συνδέεται άμεσα με τον Doctor Doom, με κάποιους να υποθέτουν ότι ίσως υποδύεται τη μητέρα του, είτε ενσαρκώνει μία από τις Μάγισσες της Λατβέρια.

Η εμφάνιση αυτή θα είναι η πέμπτη της Σάντρα Χούλερ στη μεγάλη οθόνη για εφέτος, αναδεικνύοντας μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για την ίδια. Προηγήθηκαν οι ταινίες «Project Hail Mary», όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, καθώς και οι παραγωγές «Rose», «Fatherland» και «Digger».

Όλες αυτές οι ταινίες διεκδικούν μια θέση στην εφετινή κούρσα των βραβείων, υπογραμμίζοντας την αναγνώριση του έργου της.

Ημερομηνία πρεμιέρας στις ελληνικές αίθουσες

Το «Avengers: Doomsday» αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου.

Η διανομή της ταινίας στην Ελλάδα θα γίνει από την εταιρεία Feelgood Entertainment. Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ήδη σημειωθεί από τους λάτρεις των κόμικ και των υπερηρώων, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία την προβολή της ταινίας.

Με πληροφορίες από: Newsit