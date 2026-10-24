Η πρεμιέρα της Πάολας και του Δήμου Αναστασιάδη άλλαξε ημερομηνία

Αναβολή σημειώθηκε στην προγραμματισμένη πρεμιέρα της Πάολας και του Δήμου Αναστασιάδη στο Hotel Music Hall, η οποία ήταν αρχικά να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Οι υπεύθυνοι του νυχτερινού κέντρου ενημέρωσαν το κοινό ότι η νέα ημερομηνία για την έναρξη των εμφανίσεων είναι η Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Η αλλαγή αυτή προέκυψε εξαιτίας μιας διοικητικής παράβασης που είχε συμβεί σε προγενέστερη ημερομηνία, με αποτέλεσμα τη σφράγιση της εγκατάστασης για 48 ώρες.

Αλλαγή στην ημερομηνία της πρεμιέρας

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Πάολας και του Δήμου Αναστασιάδη, που είχε οριστεί για το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Οι δύο καλλιτέχνες, μαζί με το Hotel Music Hall, θα υποδεχθούν το κοινό τους σε νέα ημερομηνία. Η αναβολή αυτή αφορά αποκλειστικά την πρώτη εμφάνιση του σχήματος, η οποία μετατίθεται για λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε από τους υπεύθυνους του νυχτερινού μαγαζιού, η νέα ημερομηνία για την έναρξη των εμφανίσεων έχει οριστεί για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Αυτή η αλλαγή στην ημερομηνία της πρεμιέρας έρχεται ως απόρροια συγκεκριμένων γεγονότων που επηρέασαν τη λειτουργία του χώρου, καθιστώντας αδύνατη την αρχική έναρξη.

Ο λόγος της αναβολής και η σφράγιση του χώρου

Η αιτία πίσω από την αναβολή της πρεμιέρας και την αλλαγή της ημερομηνίας είναι μια διοικητική παράβαση. Αυτή η παράβαση, όπως αναφέρθηκε, συνέβη σε προγενέστερη ημερομηνία και είχε ως συνέπεια την επιβολή μέτρων κατά του νυχτερινού κέντρου. Ειδικότερα, η εν λόγω παράβαση οδήγησε στη σφράγιση της εγκατάστασης του Hotel Music Hall για ένα διάστημα 48 ωρών.

Η σφράγιση του μαγαζιού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατέστησε αδύνατη τη διεξαγωγή της πρεμιέρας την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Οι υπεύθυνοι του χώρου προχώρησαν στην άμεση ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερόμενων, εξηγώντας τους λόγους της αναβολής και προσδιορίζοντας τη νέα ημερομηνία για την έναρξη των καλλιτεχνικών εμφανίσεων.

Η νέα ημερομηνία έναρξης και η ώρα

Μετά την αναβολή, η Πάολα και ο Δήμος Αναστασιάδης θα ξεκινήσουν τις εμφανίσεις τους στο Hotel Music Hall την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Η ώρα έναρξης για την πρώτη αυτή βραδιά έχει καθοριστεί συγκεκριμένα στις 22:30. Το κοινό που επιθυμεί να παρακολουθήσει την πρεμιέρα καλείται να προσέλθει τη νέα αυτή ημερομηνία και ώρα.

Η επιλογή της Κυριακής 25 Οκτωβρίου ως νέα ημερομηνία έναρξης δίνει τη δυνατότητα στο νυχτερινό κέντρο να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται μετά τη σφράγιση και να λειτουργήσει κανονικά. Η συγκεκριμένη ώρα έναρξης, 22:30, σηματοδοτεί την έναρξη του προγράμματος των δύο δημοφιλών καλλιτεχνών.

Το πρόγραμμα των εμφανίσεων μετά την πρεμιέρα

Αφού πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα των εμφανίσεων της Πάολας και του Δήμου Αναστασιάδη στο Hotel Music Hall θα συνεχιστεί κανονικά, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Συγκεκριμένα, οι εμφανίσεις των δύο καλλιτεχνών θα λαμβάνουν χώρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Αυτή η ρύθμιση διασφαλίζει ότι, παρά την αρχική αναβολή της πρεμιέρας, το σταθερό πρόγραμμα των εμφανίσεων θα τηρηθεί χωρίς περαιτέρω αλλαγές. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τους καλλιτέχνες τις καθιερωμένες ημέρες, Παρασκευή και Σάββατο, μετά την πρώτη τους εμφάνιση την Κυριακή.

Διαχείριση κρατήσεων για το αρχικό διήμερο

Σχετικά με τις κρατήσεις που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί για το αρχικό διήμερο των εμφανίσεων, δηλαδή για την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το Hotel Music Hall έχει προβλέψει τη δυνατότητα μεταφοράς τους. Οι πελάτες που είχαν κάνει κράτηση για αυτές τις ημέρες μπορούν να μεταφέρουν την κράτησή τους για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, την ημέρα της πρεμιέρας.

Για τη διευθέτηση αυτής της μεταφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του νυχτερινού μαγαζιού. Η συνεννόηση με το τηλεφωνικό κέντρο είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά των κρατήσεων και η εξυπηρέτηση όλων των πελατών που επηρεάστηκαν από την αλλαγή της ημερομηνίας της πρεμιέρας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis