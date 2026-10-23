Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, ένας ηθοποιός με σημαντική πορεία στον χώρο της υποκριτικής, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την επαγγελματική του ταυτότητα και τις προσωπικές του απόψεις, τονίζοντας τις αλλαγές που έχει φέρει ο χρόνος στην καριέρα του. Στα 64 του χρόνια, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως έχει πλέον αφήσει πίσω του τον χαρακτηρισμό του «ζεν πρεμιέ», έναν τίτλο που τον συνόδευε για πολλά χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε προηγούμενες επαγγελματικές του απόπειρες εκτός της υποκριτικής, τις οποίες χαρακτήρισε ως αποτυχημένες, ενώ μίλησε ανοιχτά και για τη διαχρονική σημασία του φλερτ στη ζωή του.

Η ηλικία και ο αποχαιρετισμός στον ρόλο του ζεν πρεμιέ

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο Παύλος Ευαγγελόπουλος μοιράστηκε τις σκέψεις του για την εξέλιξη της εικόνας του στον χώρο της υποκριτικής και τις αλλαγές που έχουν επέλθει με το πέρασμα των ετών. Ο ηθοποιός τόνισε με σαφήνεια πως η ηλικία του, καθώς πλέον είναι 64 ετών, τον έχει οδηγήσει στο να απομακρυνθεί από τον τίτλο του «ζεν πρεμιέ», έναν ρόλο που είχε συνδεθεί έντονα με το όνομά του και την καριέρα του στο παρελθόν.

«Σε αυτήν την ηλικία δεν είμαι ζεν πρεμιέ, ήμουν, τώρα μεγάλωσα. Έχουν περάσει τα χρόνια, είμαι 64», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, αντικατοπτρίζοντας την αποδοχή της φυσικής πορείας του χρόνου. Με αυτή τη δήλωση, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος υπογράμμισε τις αλλαγές που αυτή επιφέρει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή ενός ανθρώπου, αποδεχόμενος τη νέα του πραγματικότητα με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές.

Οι αποτυχημένες επαγγελματικές διαδρομές εκτός υποκριτικής

Στη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος αποκάλυψε ότι, πέρα από την επιτυχημένη υποκριτική του πορεία, στο παρελθόν είχε ασχοληθεί και με άλλα επαγγέλματα. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες επαγγελματικές κινήσεις, οι οποίες δεν σχετίζονταν με την υποκριτική, δεν στέφθηκαν με επιτυχία, κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμεί να θυμάται. Ο ηθοποιός χαρακτήρισε αυτές τις απόπειρες ως «μεγάλη αποτυχία», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για εκείνες τις επιλογές.

«Έχω ασχοληθεί και με άλλα επαγγέλματα, δυστυχώς. Το έχω κάνει με μεγάλη αποτυχία και δεν θέλω να το θυμάμαι», δήλωσε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, προσθέτοντας μια νότα ειλικρίνειας στις εξομολογήσεις του. Με έμφαση, ο ηθοποιός υπογράμμισε πως η δουλειά του είναι η υποκριτική και αυτή είναι η πορεία που θα συνεχίσει να ακολουθεί, ξεκαθαρίζοντας την επαγγελματική του αφοσίωση στον χώρο της τέχνης και την πρόθεσή του να παραμείνει πιστός σε αυτό που γνωρίζει και αγαπά.

Η διαχρονική αξία του φλερτ στη ζωή

Σε ένα πιο προσωπικό τόνο, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το αν συνεχίζει να φλερτάρει μέχρι και σήμερα, παρά το πέρασμα των χρόνων. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική και θετική, τονίζοντας πως το φλερτ αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του και μια πηγή ζωτικότητας που τον κρατάει ενεργό.

«Εννοείται πως υπάρχει το φλερτ στις μέρες μας, δεν θα πεθάνει ποτέ αυτό, είναι από τα πράγματα που μας κρατάνε ζωντανούς», δήλωσε ο ηθοποιός, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του σημασία. Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το φλερτ είναι ένα στοιχείο που προσδίδει ενέργεια και ζωντάνια στην καθημερινότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας, και αποτελεί έναν παράγοντα που διατηρεί τους ανθρώπους ενεργούς, χαρούμενους και συνδεδεμένους με τη ζωή.

Με πληροφορίες από: Topontiki