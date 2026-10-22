Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια με θέα την Ακρόπολη και στιγμές χαλάρωσης στο Πήλιο

Η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε την είσοδό της στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της, κλείνοντας τα 30 της χρόνια, με μια σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις. Η ηθοποιός υποδέχθηκε τα γενέθλιά της με ένα πάρτι στην Αθήνα, όπου συγκέντρωσε αγαπημένα πρόσωπα και συνεργάτες. Οι εορτασμοί, ωστόσο, είχαν ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, με στιγμές χαλάρωσης στο προσωπικό της καταφύγιο στο Πήλιο.

Η γιορτή στην Αθήνα με θέα την Ακρόπολη

Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό σκηνικό για το πάρτι των γενεθλίων της, υποδεχόμενη τους καλεσμένους της σε ένα μπαλκόνι με θέα τη φωτισμένη Ακρόπολη. Η γιορτή ήταν γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές, καθώς η ηθοποιός συγκέντρωσε γύρω της τους πιο κοντινούς της ανθρώπους, εκφράζοντας την αγάπη της για τις δυνατές φιλίες.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν και στενοί συνεργάτες της από την επιτυχημένη σειρά «Maestro». Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Μαρία Καβογιάννη και ο Γιώργος Μπένος ήταν εκεί για να της ευχηθούν και να μοιραστούν μαζί της αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Η ίδια η Κλέλια Ανδριολάτου σημείωσε πως οι φίλοι της «γέμισαν την καρδούλα μου», διασκεδάζοντας με την ψυχή της.

Στιγμές χαλάρωσης στο Πήλιο

Πριν από το πάρτι στην πρωτεύουσα, οι εορτασμοί για τα 30ά γενέθλια της ηθοποιού είχαν ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, σε έναν τόπο που η ίδια αγαπά ιδιαίτερα: το Πήλιο. Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας, η Κλέλια Ανδριολάτου πέρασε στιγμές χαλάρωσης μέσα στη φύση. Εκεί, είχε την ευκαιρία να κάνει τις δικές της σκέψεις και ευχές για όσα φέρνει η νέα δεκαετία της ζωής της.

Σε αυτή την απόδραση στο Πήλιο, η ηθοποιός δεν ήταν μόνη της. Μαζί της βρέθηκε και η Μαρία Καβογιάννη, η οποία ουσιαστικά τη μύησε στις ομορφιές της περιοχής. Οι δύο γυναίκες διατηρούν μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση, και η παρουσία της Καβογιάννη συνέβαλε στην ατμόσφαιρα ηρεμίας και χαλάρωσης.

Το Πήλιο ως προσωπικό καταφύγιο

Για την Κλέλια Ανδριολάτου, το Πήλιο αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν απλό προορισμό. Το έχει χαρακτηρίσει ως το προσωπικό της καταφύγιο, έναν τόπο όπου νιώθει ότι έρχεται πιο κοντά στη φύση και στον ίδιο της τον εαυτό. Η ηθοποιός έχει εξομολογηθεί ότι εκεί βρίσκει τον απαραίτητο χρόνο και χώρο που χρειάζεται για να ανακτήσει τις δυνάμεις της και να αποφορτιστεί.

Μάλιστα, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Το Πήλιο είναι η θεραπευτική φωλιά μου». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη βαθιά σύνδεση που έχει αναπτύξει με την περιοχή, αναζητώντας εκεί την ηρεμία και την αναζωογόνηση μακριά από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Νέα περίοδος στην προσωπική της ζωή

Παράλληλα με τους εορτασμούς των γενεθλίων της, η Κλέλια Ανδριολάτου φέρεται να διανύει μια νέα περίοδο στην προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός έχει χωρίσει από τον επιχειρηματία Μπάμπη Τσαούσογλου, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περίπου τέσσερα χρόνια.

Όπως και κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, έτσι και τώρα, τόσο η Κλέλια Ανδριολάτου όσο και ο Μπάμπης Τσαούσογλου έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Η στάση αυτή δείχνει την επιθυμία τους να διατηρήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον και τις προσωπικές τους επιλογές.

Με πληροφορίες από: Enikos