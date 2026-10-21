Η μουσική βιογραφία «Song Sung Blue» κάνει πρεμιέρα στη Nova

Οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αληθινή ιστορία της μουσικής βιογραφίας «Song Sung Blue» την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Η ταινία, παραγωγής 2025 και διάρκειας 132 λεπτών, θα προβληθεί στις 22:00 στη ζώνη Sunday Premiere του Novacinema1. Πρωταγωνιστούν οι Hugh Jackman, Kate Hudson και Jim Belushi, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Craig Brewer.

Η υπόθεση της μουσικής βιογραφίας

Η ταινία «Song Sung Blue» ξεδιπλώνει την αληθινή ιστορία ενός ζευγαριού που μοιράζεται ένα κοινό πάθος για τη μουσική. Οι δύο πρωταγωνιστές αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα, το οποίο αφιερώνουν εξ ολοκλήρου στον θρυλικό τραγουδιστή Νιλ Ντάιαμοντ.

Η προσπάθειά τους αυτή δεν αργεί να αποδώσει καρπούς, καθώς το συγκρότημα γνωρίζει μια απρόσμενη και σημαντική επιτυχία. Η αναγνώριση και η καταξίωση έρχονται γρήγορα, εκπληρώνοντας ένα μέρος του ονείρου τους στον κόσμο της μουσικής.

Ωστόσο, η πορεία τους δεν είναι ανέφελη. Ένα σοβαρό ατύχημα διαταράσσει την ευτυχία τους, θέτοντας σε δοκιμασία όχι μόνο τον γάμο τους, αλλά και το κοινό τους όνειρο να συνεχίσουν την μουσική τους διαδρομή μαζί.

Οι συντελεστές και η σκηνοθεσία

Το καστ της ταινίας «Song Sung Blue» αποτελείται από γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, προσφέροντας ερμηνείες στην αληθινή αυτή ιστορία. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Hugh Jackman, την Kate Hudson και τον Jim Belushi, οι οποίοι ενσαρκώνουν τους κεντρικούς χαρακτήρες.

Τη σκηνοθεσία της μουσικής βιογραφίας έχει αναλάβει ο Craig Brewer, γνωστός για την ικανότητά του να αφηγείται ιστορίες με έντονο συναισθηματικό βάθος. Η ματιά του Brewer υπόσχεται μια κινηματογραφική εμπειρία που θα καθηλώσει τους θεατές.

Πότε και πού θα προβληθεί

Η πρεμιέρα της ταινίας «Song Sung Blue» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Οι σινεφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ταινία στις 22:00 το βράδυ.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στη ζώνη Sunday Premiere του καναλιού Novacinema1, μιας ζώνης που φημίζεται για τις αποκλειστικές πρεμιέρες και τις ποιοτικές κινηματογραφικές επιλογές που προσφέρει στους συνδρομητές της.

Ευέλικτες επιλογές θέασης μέσω Nova TV

Εκτός από την προγραμματισμένη τηλεοπτική πρεμιέρα, οι συνδρομητές της Nova έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την ταινία «Song Sung Blue» και On Demand.

Αυτή η ευέλικτη επιλογή είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας Nova TV, η οποία προσφέρει ένα πλούσιο περιεχόμενο με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν την ταινία όποτε το επιθυμούν, προσαρμόζοντας τη θέαση στο δικό τους πρόγραμμα.

Η πλατφόρμα Nova TV ενσωματώνει επίσης τη λειτουργία Preview Videos, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να λάβουν μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν αποφασίσουν τι θα παρακολουθήσουν. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα offline θέασης, δίνοντας την ευκαιρία στους χρήστες να κατεβάσουν τις αγαπημένες τους ταινίες και σειρές και να τις απολαύσουν ακόμα και χωρίς ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από: Topontiki