Σχεδόν ενάμιση μήνα έχει περάσει από τότε που ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της Καρνεάδου, όμως οι Αρχές δεν έχουν λάβει ακόμη τις απαντήσεις που αναζητούν, γεγονός που οδηγεί στη συνέχιση των ερευνών. Στο επίκεντρο της υπόθεσης, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, βρίσκεται η διαδρομή των φιαλιδίων με τις νοσοκομειακές ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του τραγουδιστή.

Η αναισθησιολόγος στο επίκεντρο των ερευνών

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της υπόθεσης, η αναισθησιολόγος, η οποία συνεργαζόταν με την 56χρονη προσωρινά κρατούμενη γιατρό, φαίνεται να αποτελεί το πρόσωπο κλειδί. Οι αρχές εστιάζουν στη διαλεύκανση της διαδρομής των φιαλιδίων με τις νοσοκομειακές ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχουν αναλάβει την υπόθεση, «ξεσκονίζουν» εξονυχιστικά τα μηνύματα που αντάλλασσαν μέσω κινητού τηλεφώνου οι δύο γυναίκες. Τα μηνύματα αυτά υποδεικνύουν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η γιατρός ζητούσε ουσίες από την αναισθησιολόγο, ενώ η συνεργασία τους, όπως προκύπτει, διαρκούσε επί σειρά ετών.

Η ανταλλαγή ουσιών και τα επίμαχα μηνύματα

Η αναισθησιολόγος έχει ήδη καταθέσει ως μάρτυρας στον ανακριτή, δηλώνοντας ότι η συνεργασία της με τη γιατρό είχε ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιβόητο μήνυμα που εστάλη στις 2 Σεπτεμβρίου, με το οποίο η προσωρινά κρατούμενη γιατρός ζήτησε από την αναισθησιολόγο την ουσία μιδαζολάμη.

Σε απάντηση του αιτήματος, η αναισθησιολόγος απάντησε καταφατικά, αναφέροντας ότι υπήρχε διαθέσιμο στοκ και ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει την ουσία. Το συγκεκριμένο αίτημα διατυπώθηκε μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Το αίτημα για αντίδοτο και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Κατά τις ίδιες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, υπήρξε και μία δεύτερη επικοινωνία. Αυτή φέρεται να έλαβε χώρα μεταξύ της συνεργάτιδας της 56χρονης γιατρού και της αναισθησιολόγου, ανήμερα της παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο, με αίτημα για αντίδοτο προποφόλης.

Μέχρι στιγμής, η αναισθησιολόγος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι υπήρξε τέτοια επικοινωνία. Ωστόσο, η αστυνομία και οι ανακριτικές αρχές διαθέτουν ενδείξεις και στοιχεία που υποδεικνύουν το αντίθετο, δημιουργώντας ερωτήματα γύρω από τις καταθέσεις.

Οικονομικές συναλλαγές και το τέλος της συνεργασίας

Αναφορικά με την οικονομική πτυχή της συνεργασίας, η αναισθησιολόγος, στην κατάθεσή της, ανέφερε ότι αμειβόταν με ποσό από 150 έως και 200 ευρώ για κάθε φλεβοκέντηση που πραγματοποιούσε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε σταματήσει να συνεργάζεται με τη γιατρό από τον περασμένο Αύγουστο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr