Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που την ήθελαν να συνεργάζεται με τον Νίκο Καρβέλα, ως τη νέα του «μούσα», μετά τη ρήξη στη σχέση του συνθέτη με την Άννα Βίσση. Η ερμηνεύτρια, σε συνέντευξή της, ξεκαθάρισε ότι ετοιμάζει νέα δουλειά με τον Γιώργο Σαμπάνη, εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξή της για τη σύνδεσή της με την εν λόγω κόντρα. Τόνισε επίσης τον διαχωρισμό της προσωπικής της ζωής από την επαγγελματική της πορεία.

Οι φήμες για συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα

Δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες συνέδεσαν το όνομα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Νίκο Καρβέλα, αναφέροντας πως η τραγουδίστρια θα ήταν η νέα του «μούσα». Οι φήμες αυτές ήρθαν στο φως μετά από πληροφορίες περί ρήξης στη σχέση του συνθέτη με την Άννα Βίσση, δημιουργώντας ένα κλίμα αναμονής για τις επόμενες κινήσεις του Νίκου Καρβέλα στον χώρο της μουσικής.

Η ίδια η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ωστόσο, έδωσε την απάντησή της σε συνέντευξη που παραχώρησε στη ROSA και στον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα. Στη συνέντευξη αυτή, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου του 2026, η ερμηνεύτρια διέψευσε κατηγορηματικά τα εν λόγω δημοσιεύματα.

Η νέα δουλειά με τον Γιώργο Σαμπάνη

Σε αντίθεση με τις φήμες που την ήθελαν να συνεργάζεται με τον Νίκο Καρβέλα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αποκάλυψε ότι ετοιμάζει νέα δουλειά με τον Γιώργο Σαμπάνη. Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν ο συνθέτης της θα είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και όχι ο Νίκος Καρβέλας, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη.

«Ετοιμάζω μια δουλειά όντως με τον Γιώργο», δήλωσε η τραγουδίστρια, βάζοντας τέλος στις εικασίες και επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική της συνεργασία με τον γνωστό συνθέτη. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να διαχωρίσει τη θέση της από τα σενάρια που την ήθελαν να εμπλέκεται σε μια φημολογούμενη κόντρα μεταξύ δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών.

«Σαν να με πετάξανε μέσα σε μια λεκάνη να με βρωμίσουν»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εξέφρασε την έκπληξή της για τον τρόπο που το όνομά της συνδέθηκε με την κόντρα μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση. «Είναι μέσα στα γνωστά που γράφονται, λέγονται. Για κάποιο λόγο δεν περίμενα σε όλο αυτό το πράγμα που ξεσπά σε δύο ανθρώπους που είναι τόσα χρόνια μέσα σε αυτόν τον χώρο, θα εμφανιστώ και εγώ», σχολίασε η ίδια.

Η ερμηνεύτρια περιέγραψε με έντονο τρόπο το συναίσθημά της, δηλώνοντας: «Πραγματικά, στο συγκεκριμένο δεν υπάρχω. Είναι σαν να με πετάξανε μέσα σε μια λεκάνη να με βρωμίσουν, ενώ δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτό». Με αυτή τη δήλωση, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θέλησε να τονίσει την πλήρη απουσία της από το συγκεκριμένο ζήτημα και την αδικία που ένιωσε από τη σύνδεση του ονόματός της με αυτό.

Ο διαχωρισμός προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

Στη συνέντευξή της, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αναφέρθηκε και στη σχέση της, υπογραμμίζοντας τη σημασία του πλήρους διαχωρισμού της προσωπικής της ζωής από την επαγγελματική της πορεία. «Δεν είμαι ούτε του ανδρός μου, ούτε του πατρός μου», επισήμανε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανεξαρτησία της και την αυτόνομη πορεία της στον χώρο.

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι, παρόλο που έχει ένα περιβάλλον, δεν ανήκει σε κανέναν και δεν συμφωνεί πάντα και απόλυτα με ό,τι υποστηρίζουν ή πράττουν οι άνθρωποι γύρω της. Αυτή η δήλωση έρχεται να ενισχύσει την άποψή της για την ανάγκη διατήρησης της προσωπικής της ταυτότητας, μακριά από οποιουσδήποτε συσχετισμούς.

Σχόλια για το περιβάλλον του συντρόφου της

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σχολίασε και τα σχόλια που τη συνέδεσαν με το περιβάλλον του συντρόφου της. «Εγώ ναι, έχω έναν σύντροφο. Ο σύντροφός μου κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά που είναι αυτή και εγώ κάνω μια άλλη δουλειά που είναι αυτή», ανέφερε, εξηγώντας τις διαφορετικές επαγγελματικές τους διαδρομές.

Πρόσθεσε επίσης: «Το ότι μέσα σε αυτές τις εκπομπές ασχολούνται και συζητάνε πράγματα της επικαιρότητας το ξέρουμε. Οπότε ενδεχομένως συνειρμικά, επειδή μιλήσανε γι’ αυτό κάποιοι που δεν νομίζω ότι είναι με πολύ πολύ καλή πρόθεση». Η τραγουδίστρια επανέλαβε ότι δεν της αρέσει να τη συσχετίζουν με το περιβάλλον της ούτε να βγάζουν φήμες χωρίς λόγο, τονίζοντας ότι «δεν με ενοχλεί, αλλά δεν μ’ αρέσει».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit