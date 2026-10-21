Ο Γιώργος Τσαλίκης υπερασπίζεται τον Κωνσταντίνο Αργυρό για το βίντεο στο Παρίσι

Στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού στάθηκε ο Γιώργος Τσαλίκης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε βίντεο του δημοφιλούς τραγουδιστή από το Παρίσι, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Ο Γιώργος Τσαλίκης, με εμφανώς σαρκαστική διάθεση, σχολίασε μέσα από βίντεο στο Instagram τις επικρίσεις που δέχτηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Οι αντιδράσεις για το βίντεο στο Παρίσι

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων όταν δημοσίευσε ένα βίντεο για την προώθηση της συναυλίας του στη γαλλική πρωτεύουσα. Το βίντεο κυκλοφόρησε την ώρα που η πόλη βίωνε έντονες κοινωνικές αναταραχές.

Οι περισσότεροι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τηλεοπτικές εκπομπές τον επέκριναν για το γεγονός ότι δεν έκανε καμία αναφορά στα σοβαρά επεισόδια που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Η σαρκαστική υπεράσπιση του Γιώργου Τσαλίκη

Ο Γιώργος Τσαλίκης χρησιμοποίησε αιχμηρές εκφράσεις, όχι για να επιτεθεί στον συνάδελφό του, αλλά για να τον υπερασπιστεί. Μέσα από την υπερβολή, θέλησε να αναδείξει πόσο αδικαιολόγητες θεωρεί τις αντιδράσεις εις βάρος του, υποστηρίζοντας πως ένας καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να εκφράζεται αυθόρμητα, χωρίς κάθε του κίνηση να αποκτά πολιτικές ή κοινωνικές προεκτάσεις.

«Καλά του κάνετε, ρε φίλε! Ποιος είσαι ρε Αργυρέ, που πας στο Παρίσι για να κάνεις συναυλία που την προηγούμενη ημέρα καίγεται το Παρίσι, ρε γαϊδούρι; Η Σελίν Ντιόν την κάνει τη συναυλία της κανονικά και πάει εκεί και ο πρόεδρος της Γαλλίας με την προεδρίνα. Εσύ όμως φίλε μου έπρεπε να τοποθετηθείς. Πήγες εσύ αυθόρμητα σαν καλλιτέχνης, που είμαστε όλοι οι καλλιτέχνες μία ψυχή παιδική, και τόλμησες να πεις μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ το τραγούδι σου; Γιατί ρε αληταρά; Επρεπε πρώτα να τοποθετηθείς, να ζητήσεις συγγνώμη ότι ξέρεις ότι καίγεται το Παρίσι, αλλά έχεις κλείσει αυτή την αίθουσα εδώ και έναν χρόνο και οι Έλληνες έχουν πληρώσει, χίλια συγγνώμη. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Η συμβολή του Κωνσταντίνου Αργυρού και η αντίδραση της Αλεξάνδρας Νίκα

Ο Γιώργος Τσαλίκης δεν περιορίστηκε μόνο στην υπεράσπιση του συναδέλφου του, αλλά εξήρε και τη συμβολή του στη διάδοση της ελληνικής μουσικής εκτός συνόρων. Όπως υποστήριξε, η απήχηση που έχει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στους νέους και στους Έλληνες της διασποράς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο, ακόμη και μέσα από έναν θεσμικό ρόλο ως πολιτιστικού πρεσβευτή της χώρας.

«Είναι ο μόνος Έλληνας αυτή τη στιγμή που κάνει σοβαρά πράγματα στο εξωτερικό και ο μοναδικός Έλληνας που ενώνει όλη την ομογένεια», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Τα λύσαμε όλα και τα βάλαμε με τον Αργυρό, αυτά», κατέληξε ο Γιώργος Τσαλίκης. Η παρέμβαση του Γιώργου Τσαλίκη προκάλεσε και την αντίδραση της Αλεξάνδρας Νίκα, η οποία έσπευσε να δείξει τη συμφωνία της με όσα είπε για τον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Νίκα άφησε emojis με χειροκροτήματα κάτω από τη σχετική δημοσίευση, ενώ αναδημοσίευσε το βίντεο του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr