Ναταλία Δραγούμη: Η εξομολόγηση για τον γάμο της, την υποκριτική και τη συνεργασία με τον Αλέξη Γεωργούλη

Η Ναταλία Δραγούμη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, τα μεσάνυχτα της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, όπου παραχώρησε μια εξομολογητική συνέντευξη. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στη μακρά της πορεία στον χώρο του θεάτρου, στις επαγγελματικές της επιλογές, αλλά και σε πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Η συνέντευξη και η προσωπική εξομολόγηση

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Αθηναΐδας Νέγκα, η Ναταλία Δραγούμη μίλησε για τις προκλήσεις της υποκριτικής, τη σχέση της με τους συναδέλφους της, αλλά και για τον γάμο της. Η συζήτηση κινήθηκε σε χαλαρό και προσωπικό τόνο, δίνοντας την ευκαιρία στην ηθοποιό να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον σύζυγό της, Έντι Ρόμπερτς, με τον οποίο διατηρεί μακροχρόνια κοινή πορεία. Η Ναταλία Δραγούμη αποκάλυψε πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, παραμένει σταθερά ερωτευμένη μαζί του, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της σχέσης τους.

Η μακρά πορεία στην υποκριτική και οι επιλογές

Η Ναταλία Δραγούμη έχει στο ενεργητικό της περίπου 70 θεατρικές παραστάσεις, γεγονός που μαρτυρά τη μεγάλη της εμπειρία και αφοσίωση στην τέχνη της υποκριτικής. Όπως εξήγησε, αναζητά διαρκώς νέες εμπειρίες και ρόλους που την προκαλούν δημιουργικά, καθώς έχει έναν «τρόμο προς την επανάληψη» και δεν θέλει να βαριέται.

Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, το περασμένο καλοκαίρι συνεργάστηκε με τους Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου στο Θέατρο Άλσος. Η ίδια περιέγραψε αυτή τη συνεργασία ως ένα «τέλειο challenge», καθώς ήθελε να δοκιμαστεί σε αυτό το συγκεκριμένο είδος θεάτρου, διευρύνοντας το φάσμα των υποκριτικών της δυνατοτήτων.

Δράμα έναντι κωμωδίας: Η προσέγγιση της ηθοποιού

Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι αισθάνεται πιο άνετα και «βολικά» στο δράμα, όπου μπορεί να εισέλθει στους ρόλους με μεγαλύτερη ευκολία. Αντίθετα, η κωμωδία απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση και συστηματική δουλειά, κυρίως όσον αφορά τον ρυθμό και τον τρόπο απόδοσης.

«Εμένα από την αρχή μου “έκατσε” πολύ το δράμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ωστόσο ότι ένας ηθοποιός χρειάζεται να διαθέτει ευρύ φάσμα δεξιοτήτων για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις διαφορετικών ειδών. Η κωμωδία, όπως είπε, απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να κατακτηθεί ο σωστός ρυθμός.

Η σκηνική συνύπαρξη με τον Αλέξη Γεωργούλη

Ένα σημαντικό κομμάτι της συζήτησης αφιερώθηκε στη συνεργασία της Ναταλίας Δραγούμη με τον Αλέξη Γεωργούλη, με τον οποίο έχει συμπράξει και στο παρελθόν. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι στην προηγούμενη παράστασή τους υποδύονταν τους εραστές, ενώ στη νέα τους θεατρική συνάντηση ενσαρκώνουν ένα παντρεμένο ζευγάρι.

Η ίδια σχολίασε με χιούμορ την οικειότητα που αναπτύσσεται μεταξύ των ηθοποιών κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας. Εξήγησε ότι τα φιλιά επί σκηνής δεν έχουν προσωπική διάσταση και αποτελούν μέρος της δουλειάς τους, αναφέροντας μάλιστα την ύπαρξη ενός «πολύ αστείου τέτοιου βίντεο στο TikTok» που δείχνει ηθοποιούς να φιλιούνται «πεταχτά» στο στόμα. Με τον Αλέξη Γεωργούλη, όπως δήλωσε, έχει μια «οικειότητα τελείως φιλική».

Η νέα παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς»

Η αφορμή για τη συνέντευξη ήταν η νέα θεατρική παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς», στην οποία πρωταγωνιστεί η Ναταλία Δραγούμη. Η παράσταση αυτή σηματοδοτεί τη νέα της συνεργασία με τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, είχε να κάνει θέατρο για δέκα χρόνια πριν από την προηγούμενη κοινή τους δουλειά.

Η συζήτηση γύρω από την παράσταση ανέδειξε την προσήλωση της ηθοποιού στην τέχνη της και την επιθυμία της να εξερευνά νέους ρόλους και θεατρικά είδη, ακόμα και αν αυτά την βγάζουν από τη ζώνη άνεσής της, όπως συμβαίνει με την κωμωδία.

Με πληροφορίες από: Enikos