Η Βίκυ Κάβουρα παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, όπου μίλησε για διάφορα προσωπικά θέματα. Η γνωστή ηθοποιός, μητέρα ενός κοριτσιού δυόμιση ετών, αναφέρθηκε στην περίοδο της εγκυμοσύνης της, στην καθημερινότητά της ως μαμά, αλλά και στον σύζυγό της, Γιώργο Τζαβέλλα. Μεταξύ άλλων, εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον τρόπο που ο Γιώργος Τζαβέλλας ασχολείται με την κόρη τους.

Η καθημερινότητα με την κόρη

Η Βίκυ Κάβουρα ανέφερε ότι η κόρη της είναι δυόμιση ετών και πως πλέον συνεννοούνται κανονικά. Η μικρή μοιάζει στη μητέρα της, όπως δήλωσε η ηθοποιός, περιγράφοντας τις πρώτες εμπειρίες της ως πρωτάρα μαμά.

Η κόρη της πηγαίνει σε βρεφικό σταθμό από πέρυσι, κάτι που η Βίκυ Κάβουρα θεωρεί ότι την έχει βοηθήσει τόσο στον λόγο όσο και στην κοινωνικοποίηση. Η ηθοποιός εξήγησε ότι κάποια στιγμή είχε στερέψει από ιδέες για το τι άλλο μπορούσε να κάνει μέσα στο σπίτι για να περνάει καλά το παιδί.

Στον βρεφικό σταθμό, η μικρή κάνει πάρα πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα να επιστρέφει στο σπίτι «ολοκληρωμένη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Βίκυ Κάβουρα, τονίζοντας τη σημασία του σταθμού στην ανάπτυξη της κόρης της.

Η περίοδος της εγκυμοσύνης

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περίοδο της κύησης, αποκαλύπτοντας ένα ατύχημα που είχε όταν ήταν τριών μηνών έγκυος. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στην οποία έπαιζε τότε.

Εξαιτίας αυτού του περιστατικού, η Βίκυ Κάβουρα δεν συνέχισε στην παράσταση, καθώς η προτεραιότητά της εκείνη τη στιγμή ήταν η εγκυμοσύνη της. Η απόφαση αυτή πάρθηκε άμεσα, με γνώμονα την υγεία της και του παιδιού της.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες με το φαγητό, ωστόσο όλα τα υπόλοιπα ήταν εντάξει, όπως δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας την εμπειρία της με την κύηση.

Το δέσιμο πατέρα-κόρης και η έλξη

Η Βίκυ Κάβουρα εξομολογήθηκε τις σκέψεις της για τη σχέση του συζύγου της με την κόρη τους. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι κάποιες φορές λέει στον Γιώργο Τζαβέλλα: «Όταν σε βλέπω να ασχολείσαι με τη μικρή, σε βλέπω πολύ sexy».

Ο Γιώργος Τζαβέλλας αντιδρά με έκπληξη σε αυτή τη δήλωση, λέγοντας «άντε μωρέ, τι είναι αυτά που λες;». Ωστόσο, η ηθοποιός επιμένει ότι είναι αλήθεια και πως αυτό αποτελεί ένα βαθύτερο συναίσθημα.

Η ίδια πιστεύει ότι οι άντρες δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο βαθιά το εννοούν οι γυναίκες, καθώς οι γυναίκες αναζητούν τη φροντίδα μέσω του παιδιού τους. «Να φροντίσει το κομμάτι μας και αυτό είναι όντως πολύ sexy», συμπλήρωσε η Βίκυ Κάβουρα, δίνοντας έμφαση στην ψυχολογική διάσταση αυτής της παρατήρησης.

Η ανίκητη σχέση

Η Βίκυ Κάβουρα τόνισε ιδιαίτερα τη μοναδικότητα της σχέσης πατέρα-κόρης. Περιέγραψε αυτή τη σχέση ως «σε άλλο επίπεδο», υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ τους.

Η αγάπη και το δέσιμο που έχουν μεταξύ τους είναι «αλλού» και «ανίκητο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ηθοποιός, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για αυτή την ιδιαίτερη σύνδεση. Η δήλωσή της αυτή αναδεικνύει την ισχυρή συναισθηματική σχέση που έχει αναπτυχθεί στην οικογένειά της.

Με πληροφορίες από: Newsit