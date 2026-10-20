Αντώνης Αντωνίου: Η διαδρομή από τις στερήσεις στην υποκριτική και ο ρόλος που τον σημάδεψε

Ο καταξιωμένος ηθοποιός Αντώνης Αντωνίου παραχώρησε μια προσωπική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας. Με αφορμή τον ρόλο του στη σειρά «Ντέρτι», ο Αντωνίου αναφέρθηκε στις άγνωστες πτυχές της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής, φωτίζοντας τις δυσκολίες και την αφοσίωσή του στην τέχνη.

Τα πρώτα βήματα και οι σπουδές

Ο Αντώνης Αντωνίου περιέγραψε την απρόσμενη είσοδό του στον χώρο της υποκριτικής, όταν έλαβε επιστολές από δύο δραματικές σχολές στο σπίτι του. Ο πατέρας του, κρατώντας τις επιστολές, τον ρώτησε για αυτές, αν και ο ίδιος δεν γνώριζε πώς είχαν φτάσει. Έτσι ξεκίνησε η πορεία του στον χώρο.

Στα 16 του, είχε φοιτήσει στη Σεβαστοπούλειο Σχολή ως μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, η πρώτη του επαφή με τη δραματική σχολή τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η υποκριτική ήταν η πραγματική του επιθυμία. Αργότερα, τελείωσε το Εθνικό Θέατρο, αλλά, όπως ανέφερε, δεν του άρεσε το κλίμα εκεί. Στη συνέχεια, εξασφάλισε υποτροφία στη σχολή του Καρόλου Κουν, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια. Η αφοσίωση του Κουν στο θέατρο, το οποίο θεωρούσε ολόκληρο το σύμπαν και απαιτούσε πλήρη συγκέντρωση, επηρέασε βαθιά και τη δική του αντίληψη για την τέχνη.

Παράλληλες εργασίες και αφοσίωση

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του και των πρώτων του βημάτων, ο Αντώνης Αντωνίου χρειάστηκε να κάνει πολλές παράλληλες εργασίες για να επιβιώσει. Όπως αποκάλυψε, δούλεψε σε οικοδομή, σε επιπλοποιείο και σε τυροπιτάδικο, βρίσκοντας πάντα τρόπο να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα.

Παρά τις δυσκολίες, ποτέ δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει το θέατρο. Τόνισε πως, αν το αγαπάς, το θέατρο αποτελεί τρόπο ζωής, σκέψης και αντίληψης. Είναι μια τέχνη που ζητάει τα πάντα από τον καλλιτέχνη, χωρίς να του εγγυάται τίποτα, και από εκεί και πέρα, ο ηθοποιός πορεύεται με αυτή την αφοσίωση.

Ο σταθμός της «Παραγγελιάς»

Ένας μεγάλος σταθμός στην πορεία του Αντώνη Αντωνίου ήταν η κινηματογραφική ταινία «Παραγγελιά». Ο ίδιος διεκδίκησε τον ρόλο του Νίκου Κοεμτζή και μάλιστα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον πραγματικό Κοεμτζή. Η ταινία αυτή «έχει γράψει» στη συνείδηση του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Για την ερμηνεία του στην «Παραγγελιά», ο Αντωνίου τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο το 1981 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σημείωσε επίσης ότι κατά την περίοδο της Χούντας, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν προωθούσε ιδιαίτερα το θέατρο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr