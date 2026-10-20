Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες μεταδόθηκαν το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου του 2026, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην απώλεια της μητέρας του, Γαρυφαλιάς. Η μητέρα του ηθοποιού έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιανουαρίου του 2026, και ο ίδιος περιέγραψε τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές που βίωσε. Παράλληλα, μίλησε για τη θεατρική παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Οι δύσκολες στιγμές μετά την απώλεια της μητέρας του

Ο Αιμίλιος Χειλάκης προσπάθησε να εξηγήσει πόσο πολύ δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί την απώλεια της μητέρας του. Αρχικά, όπως ο ίδιος δήλωσε, δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την ιδέα του θανάτου της. Περιέγραψε πως πέρασε τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά, καθώς δεν πίστευε ότι η μητέρα του είχε φύγει ακόμα. Μάλιστα, του πήρε αρκετό καιρό για να φτάσει στη φάση της πραγματικής απώλειας και να συνειδητοποιήσει πλήρως το γεγονός.

Οι μήνες που ακολούθησαν την 15η Ιανουαρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία η μητέρα του, Γαρυφαλιά, έφυγε από τη ζωή, ήταν εξαιρετικά δύσκολοι για τον ηθοποιό. Απαντώντας στο ερώτημα αν ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει με την απώλεια ή αν καταφέρνει να την ξεπεράσει με το πέρασμα του χρόνου, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στη δυσκολία που αντιμετώπισε ο ίδιος προσωπικά.

Η αντίληψη του πένθους και η «πενθοφοβία» των Ελλήνων

Ο Αιμίλιος Χειλάκης τόνισε πως οι Έλληνες είναι «πενθοφοβικοί», εκφράζοντας την άποψή του για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία το πένθος. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του πένθους και επιτρέπει στον εαυτό του να αφεθεί σε αυτό. Όπως ανέφερε, περνάει κανείς διάφορες φάσεις της απώλειας, μέχρι να φτάσει στη φάση του πραγματικού πένθους.

Ο ηθοποιός επισήμανε ότι όλα αυτά τα στάδια είναι «τόσο ανθρώπινα». Πλέον, μετά τον καιρό που χρειάστηκε για να συνειδητοποιήσει την απώλεια, του μένει μια γλυκιά ανάμνηση του ανθρώπου που τον γέννησε, υπογραμμίζοντας την εξέλιξη των συναισθημάτων του απέναντι στην απώλεια.

Η θεατρική παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη»

Στο πλαίσιο της επίσημης πρεμιέρας της παράστασης «Ο θάνατος και η κόρη», ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε και για το συγκεκριμένο θεατρικό έργο, στο οποίο πρωταγωνιστεί. Μαζί του στη σκηνή βρίσκονται η σύζυγός του, Αθηνά Μαξίμου, και ο Αντώνης Μυριαγκός. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα ερωτήματα που θέτει το έργο στο κοινό, τα οποία αποτελούν κεντρικό άξονα της παράστασης.

Συγκεκριμένα, ο Αιμίλιος Χειλάκης ανέφερε ότι οι θεατές θα έρθουν αντιμέτωποι με ερωτήματα τα οποία θα πρέπει, όταν θα πάνε στο σπίτι τους, να τα απαντήσουν. Αυτή η διάδραση και ο προβληματισμός που προκαλεί το έργο αποτελούν σημαντικό κομμάτι της θεατρικής εμπειρίας που προσφέρει η παράσταση.

Η δημιουργία «ενεργού πολίτη» μέσα από το θέατρο

Ο Αιμίλιος Χειλάκης υπογράμμισε τη βασική λειτουργία της παράστασης, δηλώνοντας ότι, όσο και να μην το θέλει κάποιος, το έργο δημιουργεί έναν ενεργό πολίτη. Αυτή η διάσταση του θεάτρου, να ωθεί δηλαδή τους θεατές σε προβληματισμό και σκέψη για σημαντικά ζητήματα, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της παράστασης «Ο θάνατος και η κόρη».

Μέσα από τα ερωτήματα που τίθενται και την προβληματική του έργου, ο ηθοποιός θεωρεί ότι το κοινό καλείται να εμπλακεί ενεργά, όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και πνευματικά, με τα θέματα που πραγματεύεται η παράσταση, ενισχύοντας τη συνειδητοποίηση και την κριτική σκέψη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit