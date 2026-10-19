Οι Blondie θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ μετά από εννέα χρόνια στις αρχές του 2027

Το εμβληματικό συγκρότημα των Blondie ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ μετά από σχεδόν μία δεκαετία. Η νέα δισκογραφική δουλειά, η οποία αναμένεται να φτάσει στα χέρια του κοινού στις 26 Φεβρουαρίου 2027, θα κυκλοφορήσει μέσω της δισκογραφικής εταιρείας BMG. Η Ντέμπι Χάρι και ο Κρις Στάιν ηγήθηκαν αυτής της προσπάθειας, επιστρατεύοντας ένα πλήθος αξιόλογων μουσικών για να συνθέσουν το νέο τους έργο, το οποίο φέρει τον τίτλο «High Noon».

Σημαντικές συνεργασίες και καλεσμένοι καλλιτέχνες

Για την πολυαναμενόμενη νέα τους κυκλοφορία, οι Blondie, με επικεφαλής τη Ντέμπι Χάρι και τον Κρις Στάιν, επέλεξαν να συνεργαστούν με ένα εντυπωσιακό φάσμα καλλιτεχνών από διαφορετικά μουσικά υπόβαθρα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Τζόνι Μαρ, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στους The Smiths, ο Γκλεν Μάτλον, μέλος των θρυλικών Sex Pistols, καθώς και ο Ζακ Κόντον από τους Beirut. Οι καλλιτέχνες αυτοί συμμετέχουν ως καλεσμένοι στο άλμπουμ, προσδίδοντας τη δική τους ξεχωριστή πινελιά στο μουσικό αποτέλεσμα του «High Noon».

Ήδη, ένα πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ έχει δοθεί στη δημοσιότητα, προσφέροντας στους θαυμαστές μια πρόγευση της νέας δουλειάς. Πρόκειται για το τραγούδι «Spectral Eyes», το οποίο φέρει την υπογραφή του Τζόνι Μαρ, καθώς έχει συντεθεί και εκτελεστεί από τον ίδιο. Η κυκλοφορία του συγκεκριμένου κομματιού δίνει μια πρώτη γεύση του μουσικού ύφους και των ενδιαφέρουσων συνεργασιών που χαρακτηρίζουν τη νέα δισκογραφική προσπάθεια του ιστορικού συγκροτήματος.

Το τελευταίο έργο του Κλεμ Μπερκ

Η επερχόμενη κυκλοφορία του άλμπουμ έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τα εναπομείναντα μέλη των Blondie και τους θαυμαστές τους, καθώς αποτελεί το τελευταίο δισκογραφικό έργο στο οποίο συμμετείχε ο Κλεμ Μπερκ. Ο Μπερκ, ο οποίος υπήρξε συνιδρυτής και επί σειρά ετών ο ντράμερ του συγκροτήματος, έφυγε από τη ζωή πέρυσι, σε ηλικία 70 ετών. Η παρουσία του στα κομμάτια του δίσκου σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός σημαντικού κεφαλαίου για τους Blondie και αποτελεί έναν φόρο τιμής στη μακρόχρονη και καθοριστική προσφορά του στη μουσική τους πορεία.

Η απώλεια του Κλεμ Μπερκ άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο της μουσικής και ειδικότερα στο συγκρότημα. Ωστόσο, η συμμετοχή του στο «High Noon» διασφαλίζει ότι η καλλιτεχνική του κληρονομιά θα συνεχίσει να ζει και να εμπνέει μέσα από τη νέα μουσική των Blondie. Η μοναδική του συνεισφορά στο ντραμς έχει διαμορφώσει τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος για δεκαετίες, και αυτό το άλμπουμ θα αποτελέσει μια τελευταία και συγκινητική μαρτυρία του ταλέντου και του πάθους του για τη μουσική.

Οι δηλώσεις των Ντέμπι Χάρι και Κρις Στάιν για τη νέα δουλειά

Σε επίσημο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε για την ανακοίνωση του άλμπουμ, η εμβληματική τραγουδίστρια των Blondie, Ντέμπι Χάρι, εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την περηφάνια της για τη νέα δισκογραφική δουλειά. Η Χάρι δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το άλμπουμ είναι «κλασικοί Blondie», περιγράφοντάς το ως ένα κράμα όλων των διαφορετικών επιρροών και εποχών που έχουν διαμορφώσει το συγκρότημα, συνθέτοντας ταυτόχρονα κάτι εντελώς καινούργιο. Τόνισε επίσης ότι η μουσική είναι βαθιά βασισμένη στο παρόν, διαμορφωμένη από το ποιοι είναι τα μέλη του συγκροτήματος και πώς ζουν σήμερα, αντικατοπτρίζοντας τις σύγχρονες εμπειρίες τους.

Από την πλευρά του, ο Κρις Στάιν, συνιδρυτής και κιθαρίστας των Blondie, πρόσθεσε τις δικές του σκέψεις σχετικά με τη μακρά πορεία και την εξέλιξη του συγκροτήματος. Ανέφερε ότι ήταν μια «μακρά, παράξενη διαδρομή» και ότι, κάπως έτσι, έφτασαν στο σημείο να έχουν άλλον έναν δίσκο των Blondie. Ο Στάιν εξέφρασε την απίστευτη ευγνωμοσύνη του για όλη τη στήριξη που έλαβαν όλα αυτά τα χρόνια από το πιστό τους κοινό, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική και ισχυρή σχέση τους με τους θαυμαστές τους, η οποία τους επέτρεψε να συνεχίσουν να δημιουργούν μουσική.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki