Η οικογένεια Κρόφορντ-Γκέρμπερ τιμά τη μνήμη του Πρίσλεϊ

Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ, μαζί με την κόρη τους Κάια Γκέρμπερ, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του γιου τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Ο Πρίσλεϊ, το μεγαλύτερο παιδί του ζευγαριού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, με την οικογένεια να δηλώνει «απίστευτα συντετριμμένη» από το γεγονός. Οι διάσημοι γονείς και η αδελφή του απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απώλεια του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ απεβίωσε σε ηλικία 27 ετών, στις 20 Σεπτεμβρίου, μέσα σε κέντρο αποκατάστασης. Το δυσάρεστο γεγονός επιβεβαιώθηκε από τα αρχεία του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του νεαρού άνδρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η είδηση του θανάτου του Πρίσλεϊ προκάλεσε μεγάλη θλίψη στην οικογένειά του, η οποία, όπως δήλωσαν η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ, είναι «απίστευτα συντετριμμένη» από την απώλεια του αγαπημένου τους γιου και αδελφού. Ο Πρίσλεϊ ήταν το μεγαλύτερο παιδί του διάσημου μοντέλου και του επιχειρηματία.

Η κοινή δήλωση των γονέων

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ μοιράστηκαν μία κοινή δήλωση στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram. Τη δήλωση αυτή συνόδευε ένα ασπρόμαυρο πορτραίτο του γιου τους, το οποίο φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Σεμπάστιαν Φαένα. Μέσα από αυτή την ανάρτηση, η οικογένεια θέλησε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά της για την απώλεια.

Στη δήλωσή τους, οι γονείς ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Είμαστε απίστευτα συντετριμμένοι για την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Νιώθουμε τόσο ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια». Τα λόγια τους αντανακλούσαν τη βαθιά τους θλίψη, αλλά και την ευγνωμοσύνη τους για τον χρόνο που πέρασαν μαζί του.

Τα λόγια της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ

Συνεχίζοντας τη δήλωσή τους, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ περιέγραψαν τον Πρίσλεϊ ως μία «γλυκιά, όμορφη ψυχή που αγάπησε και αγαπήθηκε, τώρα και για πάντα». Τόνισαν επίσης την περηφάνια τους για τον τρόπο με τον οποίο ο γιος τους παρουσιάστηκε στον κόσμο, με «καλοσύνη και ευαισθησία».

Η οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξη που λαμβάνει. «Είμαστε ευγνώμονες για την αφθονία αγάπης και υποστήριξης από τόσους πολλούς που γνωρίζουν και αγαπούν την οικογένειά μας, αλλά και από άγνωστους που νιώθουν τον πόνο μας», ανέφεραν. Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τον Πρίσλεϊ: «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι» και την υπογραφή «Σ' αγαπάμε για πάντα, μαμά, μπαμπάς και Κάια».

Το συγκινητικό μήνυμα της Κάια Γκέρμπερ

Η αδελφή του Πρίσλεϊ, Κάια Γκέρμπερ, η οποία είναι επίσης καταξιωμένο μοντέλο, απέτισε τον δικό της φόρο τιμής στον αδελφό της με ένα μακροσκελές και συγκινητικό μήνυμα στο Instagram. Η ανάρτησή της συνοδευόταν από ένα βίντεο και ένα στιγμιότυπο από την παιδική τους ηλικία, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση στα λόγια της.

Στο μήνυμά της, η Κάια έγραψε: «Πριζ, δεν έχω λόγια. Και ίσως η μικρή παρηγοριά να είναι ότι τελικά δεν τα χρειαζόμασταν ποτέ. Οι λέξεις αποτυγχάνουν, οι λέξεις αφαιρούν, οι λέξεις συνοψίζουν και οι λέξεις πάντα υπολείπονται της αλήθειας. Και πόσο αφελής ήμουν που πίστευα ότι η γλώσσα θα μπορούσε να υπερβεί τη θλίψη. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία και δεν έχω καμία από τις απαντήσεις. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια το μέγεθος της απώλειάς σου. Έχω κυριολεκτικά γονατίσει».

Η σχέση αδελφών και η αγάπη της Κάια

Η Κάια Γκέρμπερ συνέχισε να εκφράζει την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον αδελφό της, τονίζοντας τη μοναδική σχέση που είχαν. «Ξέρεις πόσο αγαπούσα το ότι ήμουν αδελφή σου. Ήταν πάντα και θα είναι για πάντα, το αγαπημένο κομμάτι του εαυτού μου», σημείωσε, αναδεικνύοντας τον βαθύ δεσμό που τους ένωνε.

Περιγράφοντας τον Πρίσλεϊ, η Κάια τον χαρακτήρισε ως «ο καλύτερος φίλος μου, ο μεγάλος προστάτης μου, εκείνος με τον οποίο γέλασα περισσότερο από ποτέ και η μία αληθινή αγάπη της ζωής μου». Ολοκλήρωσε το συγκινητικό της μήνυμα με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης: «Εσύ άναψες όλα μου τα κεριά και έδιωξες όλα μου τα τέρατα. Σε αγαπώ».

Με πληροφορίες από: News.gr