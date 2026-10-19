Δημήτρης Παπανώτας: Το βαρύ πένθος και το αίτημα για ησυχία από τους συναδέλφους

Ο Δημήτρης Παπανώτας προχώρησε σε μια προσωπική και ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, ζητώντας από τους συναδέλφους του στον δημοσιογραφικό χώρο να σεβαστούν την ανάγκη του να μείνει μακριά από την επικοινωνία και να διαχειριστεί το βαρύ πένθος του. Ο γνωστός παρουσιαστής, με το μήνυμά του, αναφέρθηκε στην απώλεια του αδελφού του και περιέγραψε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο, κάνοντας λόγο και για τις συμπεριφορές που έχει βιώσει επί δεκαετίες από τα μέσα ενημέρωσης.

Η ανάρτηση και η απώλεια του αδελφού

Με ανάρτησή του στο Instagram, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Παπανώτας γνωστοποίησε την απώλεια του αδελφού του, Κώστα Παπανώτα. Ο Κώστας Παπανώτας, ο οποίος ήταν επιστήμονας τροφίμων, έφυγε από τη ζωή στις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο μήνυμά του, ο Δημήτρης Παπανώτας περιέγραψε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο, ζητώντας από τους συναδέλφους του να σεβαστούν την προσωπική του κατάσταση και να μην επικοινωνούν μαζί του. Τόνισε ότι του είναι ήδη δύσκολο να ανταποκρίνεται καθημερινά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και να εμφανίζεται χαρούμενος και αισιόδοξος, παρά την ψυχολογική πίεση που βιώνει.

Το αίτημα για σεβασμό και σιωπή

«Παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους και τους “συναδέλφους” μου να με αφήσουν στην ησυχία μου. Έχω πένθος βαρύ και δύσκολο στη διαχείριση. Ελπίζω να το σεβαστείτε και να σιωπήσετε», έγραψε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής. Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια να δείχνει καθημερινά αισιοδοξία, ενώ περνά μια τόσο δύσκολη περίοδο, τον έχει επιβαρύνει σημαντικά.

Κριτική στις «κανιβαλιστικές νοοτροπίες» των μίντια

Στην ίδια ανάρτηση, ο Δημήτρης Παπανώτας αναφέρθηκε στην πολυετή προσπάθειά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι σε συμπεριφορές που χαρακτηρίζει «κανιβαλιστικές». Εξέφρασε την απογοήτευσή του για όσα έχει αντιμετωπίσει στον χώρο των μέσων ενημέρωσης επί δεκαετίες, τονίζοντας την κούραση που νιώθει από αυτή την κατάσταση.

«Η προσπάθεια που έκανα τις προηγούμενες δεκαετίες συνεχώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε κανιβαλιστικές νοοτροπίες των μίντια, μου φαίνεται πλέον περιττή και ανούσια. Μπορείτε να βρείτε κάποιον άλλο για σάκο του μποξ;», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του να σταματήσει αυτή τη διαρκή άμυνα.

Σκέψεις για αποχώρηση από την τηλεόραση

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Δημήτρης Παπανώτας αποκάλυψε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον τηλεοπτικό χώρο. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι σχεδιάζει να κάνει αυτό το βήμα είτε το προσεχές καλοκαίρι είτε το επόμενο, εκφράζοντας μάλιστα την ανακούφιση που, όπως λέει, θα αισθανθεί όταν το πραγματοποιήσει.

«Εξάλλου εγώ θα αποχωρήσω από τον χώρο (με μεγάλη ανακούφιση) αν όχι αυτό το καλοκαίρι, το επόμενο… Προσβλέπω στην κατανόησή σας. Και σας ευχαριστώ», έγραψε ο Δημήτρης Παπανώτας, προσθέτοντας ότι επιτρέπει σε όποιον επιθυμεί να αναδημοσιεύσει το κείμενό του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr