Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» τους συνάντησε κατά την επιστροφή τους από την Κέρκυρα στην Αθήνα. Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στο νησί με αφορμή τα εγκαίνια της νέας επιχείρησης εστίασης του 35χρονου επιχειρηματία, Στέφανου Νεδέλκου.

Η επιστροφή στην Αθήνα και η συνάντηση με τους δημοσιογράφους

Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Σίσσυ Χρηστίδου και ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος, αιφνιδιάστηκαν από την παρουσία των δημοσιογράφων. Παρόλο τον αιφνιδιασμό, το ζευγάρι αντέδρασε με χαμόγελο και ευγένεια απέναντι στα τηλεοπτικά συνεργεία που τους περίμεναν. Η παρουσιάστρια, εμφανώς χαμογελαστή, επέλεξε να μην προβεί σε εκτενή δήλωση σχετικά με την προσωπική της ζωή, διατηρώντας χαμηλούς τόνους.

Η Σίσσυ Χρηστίδου αρκέστηκε να δηλώσει: «Τι γίνεται; Περάσαμε καλά, πολύ ωραία. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια παιδιά», πριν συνεχίσει την πορεία της εντός του αεροδρομίου. Ο Στέφανος Νεδέλκος βρισκόταν διακριτικά στο πλευρό της, περπατώντας δίπλα της, και δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση στην τηλεοπτική κάμερα, επιβεβαιώνοντας έτσι το χαμηλό προφίλ που διατηρεί.

Τα χαρακτηριστικά του Στέφανου Νεδέλκου

Ο Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος φέρεται να διατηρεί σχέση με τη Σίσσυ Χρηστίδου τους τελευταίους μήνες, είναι ένας 35χρονος επιχειρηματίας. Δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, διατηρώντας τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα. Πέρα από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, ο Στέφανος Νεδέλκος λατρεύει τον αθλητισμό και τα ταξίδια, τα οποία αποτελούν μέρος του ελεύθερου χρόνου του.

Είναι επίσης γνωστό ότι παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού, όταν το πρόγραμμά του το επιτρέπει. Ο Στέφανος Νεδέλκος ξεχωρίζει και για το ύψος του, το οποίο ανέρχεται στα 2,01 μέτρα, καθώς είναι πρώην μπασκετμπολίστας. Γενικότερα, διατηρεί ένα ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ και αποφεύγει συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που φάνηκε και από την πρόσφατη στάση του στο αεροδρόμιο.

Η πορεία της σχέσης και οι προηγούμενες επισκέψεις

Η σχέση της Σίσσυς Χρηστίδου με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό τον περασμένο Ιούλιο. Τότε, η παρουσιάστρια είχε πραγματοποιήσει άλλη μία επίσκεψη στην Κέρκυρα. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του 2026, η Σίσσυ Χρηστίδου επισκέφθηκε ένα από τα καταστήματα εστίασης που διατηρεί ο Στέφανος Νεδέλκος στο νησί των Φαιάκων.

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψή της, η ίδια δημοσίευσε εικόνες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα, δίνοντας έτσι τροφή για συζητήσεις σχετικά με την προσωπική της ζωή. Η κοινή τους εμφάνιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σηματοδοτεί την πρώτη τους τηλεοπτική συνάντηση μετά την επιστροφή τους από το κοινό ταξίδι, επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους μαζί.

Η αισθητή αλλαγή στην εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου

Τα τελευταία χρόνια, η Σίσσυ Χρηστίδου έχει επιδείξει μια αισθητή αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση. Έχει καταφέρει να χάσει αρκετά κιλά, διαμορφώνοντας μια σιλουέτα που έχει προκαλέσει εντύπωση. Αυτή η μεταμόρφωση είναι εμφανής και έχει σχολιαστεί θετικά, αναδεικνύοντας μια ανανεωμένη εικόνα της παρουσιάστριας.

Παρά τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή και την ανανεωμένη της εικόνα, η Σίσσυ Χρηστίδου διατηρεί σταθερή τη στάση της όσον αφορά τη δημοσιοποίηση προσωπικών της ζητημάτων. Όπως φάνηκε και από τις πρόσφατες δηλώσεις της στο αεροδρόμιο, προτιμά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αρκούμενη σε σύντομες και ευγενικές απαντήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit